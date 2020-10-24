За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.
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Упродовж останніх шести років для гуманітарної допомоги постраждалому від російської агресії в Україні населенню ООН залучила понад 500 млн. доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кабміну у фейсбуці.
"Упродовж 2014-2020 років у межах планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 0,5 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.
За даними Кабміну, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачено допомогу для понад 2 млн громадян, які постраждали унаслідок бойових дій, і станом на 22 жовтня на ці цілі мобілізовано 82 млн доларів.
В уряді поінформували, що відповідно до Рамкової програми партнерства на 2018-2022 роки упродовж п'яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн дол. для допомоги Україні. Йдеться про економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.
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потому что если не будет терроризма то и ООН нафиг не нужен.
А, ну да - кроме как спонсирование терроризма ещё и заражение всей планеты коронавирусом руками ВООЗ.