За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.

Упродовж останніх шести років для гуманітарної допомоги постраждалому від російської агресії в Україні населенню ООН залучила понад 500 млн. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кабміну у фейсбуці.

"Упродовж 2014-2020 років у межах планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 0,5 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

За даними Кабміну, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачено допомогу для понад 2 млн громадян, які постраждали унаслідок бойових дій, і станом на 22 жовтня на ці цілі мобілізовано 82 млн доларів.

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В уряді поінформували, що відповідно до Рамкової програми партнерства на 2018-2022 роки упродовж п'яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн дол. для допомоги Україні. Йдеться про економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.