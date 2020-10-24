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ООН (2757) Донбас (21733) гуманітарна допомога (727)

За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.

Упродовж останніх шести років для гуманітарної допомоги постраждалому від російської агресії в Україні населенню ООН залучила понад 500 млн. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кабміну у фейсбуці.

"Упродовж  2014-2020 років у межах планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 0,5 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

За даними Кабміну, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачено допомогу для понад 2 млн громадян, які постраждали унаслідок бойових дій, і станом на 22 жовтня на ці цілі мобілізовано 82 млн доларів.

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В уряді поінформували, що відповідно до Рамкової програми партнерства на 2018-2022 роки упродовж п'яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн дол. для допомоги Україні. Йдеться про економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.
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Топ коментарі
+2
Так доказательств нет. Попилили 500 млн, следа не осталось.
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24.10.2020 15:06
+1
афигеть - всё как и положено - ООН занимается спонсированием терроризма.
потому что если не будет терроризма то и ООН нафиг не нужен.

А, ну да - кроме как спонсирование терроризма ещё и заражение всей планеты коронавирусом руками ВООЗ.
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24.10.2020 15:53
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Так доказательств нет. Попилили 500 млн, следа не осталось.
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24.10.2020 15:06 Відповісти
Ни копейки не получил
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24.10.2020 15:12 Відповісти
сытый голодного никогда не поймет.
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24.10.2020 15:13 Відповісти
"Народ Донбасса" віддячив обстрілами мирних мешканців
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24.10.2020 15:14 Відповісти
Ага. Особенно помощь бугаю хугу и его свите, которые жировали в дамбасячих обрыгаловках и которые, и по сей день не знают почему так получилось и почему такое творится. Ну, а остальное....рашистским "миротворцам", которые делили пайки местным опущенцам. За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 8732
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24.10.2020 15:40 Відповісти
Шизоїдна та ООН , яка допомогає окупантам закріпитись. Треба їх пострілами відганяти від попадання їх допомоги в ДиРУ! Нехай допоможуть біженцям з Донбасу , а не бандитам.
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24.10.2020 15:46 Відповісти
афигеть - всё как и положено - ООН занимается спонсированием терроризма.
потому что если не будет терроризма то и ООН нафиг не нужен.

А, ну да - кроме как спонсирование терроризма ещё и заражение всей планеты коронавирусом руками ВООЗ.
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24.10.2020 15:53 Відповісти
а де гроші?
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24.10.2020 16:00 Відповісти
Кіллер для ***** обійшовся б дешевше.
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24.10.2020 16:03 Відповісти
И где эти 500 млн долл?! За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 2151 За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 1230
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24.10.2020 16:20 Відповісти
"Получатели помощи" задают вопрос " А где деньги Зин"
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24.10.2020 16:28 Відповісти
За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 5520 І де ці гроші?
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24.10.2020 16:30 Відповісти
Лучше бы на эти деньги пуцина заказали...
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24.10.2020 16:39 Відповісти
 
 