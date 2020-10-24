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Новини ПодіїФоторепортаж Силовики Місцеві вибори-2020
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Бориспіль (448) Київська область (3131) підкуп (274) Нацполіція (13917) Правоохоронні органи (2660)

Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція встановила зловмисника, який у місті Бориспіль (Київська область) організував мережу підкупу виборців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція 01

27-річний чоловік залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, які допомагали в отриманні особистих даних місцевих жителів, які за грошову винагороду в день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Один голос "коштував" 500 грн.

За місцем проживання зловмисника і в автомобілі, яким він користується, працівники Бориспільського відділу поліції під час проведення обшуку виявили та вилучили гроші, нотатки, блокноти з прізвищами осіб, які мали проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

Дивіться також: На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за "правильного" кандидата, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція 02

За цим фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до семи років.

Читайте також: Масовий підкуп для зміни виборцями адрес проживання викрито на Херсонщині, - СБУ
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Топ коментарі
+6
Стадо продажное ....
Рабство на столько в крови, что они срать хотели даже на своих детей
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24.10.2020 15:41
+2
Не пойду на выборы , принципильно . Из всех кандидатов нема ни одного , кому я готов дать легитимность своим голосом . Ну и канешно Зиленскай со своим опросом , который непонятно хто финансирует . Голосуйте без меня в этот раз , бо нема желания принимать участие в этом балагане Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7334
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24.10.2020 15:30
+2
Голосовать не за кого.. Кто не приходит одно разочарование.. Выбирать не кого -
Партия клоуна,
партия барыги
партия кума *****
тетя юля...
одно гавно.
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24.10.2020 16:19
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Не пойду на выборы , принципильно . Из всех кандидатов нема ни одного , кому я готов дать легитимность своим голосом . Ну и канешно Зиленскай со своим опросом , который непонятно хто финансирует . Голосуйте без меня в этот раз , бо нема желания принимать участие в этом балагане Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7334
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24.10.2020 15:30 Відповісти
Во, рейтинги падают , было же по 1000.
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24.10.2020 15:32 Відповісти
скоро и гроша ломаного давать не будут .
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24.10.2020 15:33 Відповісти
Це не їх рейтінги падають,це лохторат зніцінюється !!)))
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24.10.2020 18:01 Відповісти
Аферисты! В Киеве и Закарпатье за "правильное" голосование по штуке раздают
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24.10.2020 15:32 Відповісти
27 лет интересно от какой партии.
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24.10.2020 15:37 Відповісти
Или карусели будут или фото. Вынести очень легко. Много бюллетеней. На понт можно взять если понятно будет что уже есть заполненный бюллетень. В кабинке в принципе видно что делают
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24.10.2020 15:40 Відповісти
Стадо продажное ....
Рабство на столько в крови, что они срать хотели даже на своих детей
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24.10.2020 15:41 Відповісти
Самое простое решение было три столика поставить на большом расстоянии. И без всяких ширм, за которыми можно мошенничать
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24.10.2020 15:44 Відповісти
за кого голосовать,если нет ЕС в списках?у меня восемь штук кандидатов-и все сепары различной свежести... Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3420
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24.10.2020 15:46 Відповісти
Зіпсуйте бюлетень.
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24.10.2020 15:48 Відповісти
я думаю по другому...отдать голос самому слабому,шоб более сильным не досталось Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9624.все таки меньше поддержка будет
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24.10.2020 15:55 Відповісти
В комплексі з повітрям.
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24.10.2020 18:13 Відповісти
Сколько живу, никто денег не давал за голосование, как только "дают" так где-то и кому-то Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8887
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24.10.2020 15:50 Відповісти
Майдутнє свої дітей продати за 500 грн? Не дорого.
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24.10.2020 15:53 Відповісти
Голосовать не за кого.. Кто не приходит одно разочарование.. Выбирать не кого -
Партия клоуна,
партия барыги
партия кума *****
тетя юля...
одно гавно.
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24.10.2020 16:19 Відповісти
Шо за ціни в Борисполі?
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24.10.2020 16:34 Відповісти
Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1982 Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4079
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24.10.2020 16:36 Відповісти
Ну вот почему мне ни одна падла денег не предложила?(((
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24.10.2020 16:50 Відповісти
.. ну так берут и голосуют за деньги реальные идиоты!!! Вы сожалеете, что Вам не предлагают столь *почётное* звание за деньги? Хотя многие голосуют за ЖоппоБлок... Пальчевского... Зелёную падаль... (((.. И там это опять же это *почётное* звание получают вполне заслуженно...))))
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24.10.2020 17:59 Відповісти
В країні "ходять" гроші і можливо вам не вдається з ними зустрітися.
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24.10.2020 18:19 Відповісти
І хто ж це такий багатенький буратіно(кандидат)? Озвучать після виборів в числі переможців?
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24.10.2020 18:17 Відповісти
 
 