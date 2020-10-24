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Студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні, відраховано з університету, - Геращенко

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Студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні, відраховано з університету, - Геращенко

Студента Іларіона Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні в Києві, відраховано з Державного університету телекомунікацій.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Студента Борисенка І. О., того самого, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, справивши на нього нужду, наказом ректора Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка - номер 03-88 ст. від 23.10.2020, відраховано з Університету", - написав Геращенко.

Дивіться також: У Києві невідомі осквернили пам'ятник Небесній Сотні: відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Незабаром зловмисника затримали. Джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції озвучили його ім'я і паспортні дані. Це 21-річний житель Донецька, у Києві він вчиться в Державному університеті телекомунікацій.

Хуліган пояснює свої дії тим, що був п'яний.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко попросив керівництво вишу, в якому вчиться порушник, "вжити заходів дисциплінарного стягнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко засудив осквернення пам'ятника Небесної Сотні в Києві: "Винні заслуговують найвищої міри покарання"
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Топ коментарі
+112
Нехай повертаєцця в ордло.
Йому навіть не личить серед свиней жити. Мерзота така.
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24.10.2020 16:36
+75
Певунов гимна раши тоже бы неплохо проверить кто такие...
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24.10.2020 16:36
+66
Теперь один путь. Назад в гнойную Говнороссию
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24.10.2020 16:37
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Теперь - спецрейсом на родину.
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25.10.2020 10:07 Відповісти
Интересно...что бы порохоботы гавкали если бы по пьяни там выссался студент со Львова?)))))))
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25.10.2020 10:45 Відповісти
Модер,вибачаюсь,досить піарити це лайно на заголовку сайту !
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25.10.2020 10:58 Відповісти
Просто русскій іларіон ! І цим все сказано . Їм зю хоче надати "асобий статус" .
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25.10.2020 11:20 Відповісти
Дети сепаров приезжают в свободную Украину со справками, что они от туда, по которым они поступают в наши ВУЗы без экзаменов! Студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні, відраховано з університету, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4980
Я не понимаю такой лояльной и привилегированной политики государства к тем людям, которые просто вытирают ноги об Украину. Их родители выбрали рюзьке мир, а значит разруху, войну и безнадежность! Пусть сдают экзамены на госязыке, как и все!
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25.10.2020 11:24 Відповісти
+++++
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25.10.2020 12:28 Відповісти
А посадить этого гадёныша слабо?? Или хотя бы 15 суток, пусть улицы подметает!!
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25.10.2020 11:32 Відповісти
мало. хотя бы годик реальной зоны. ненказанное зло порождает новое зло
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25.10.2020 12:30 Відповісти
Гарна новина, хоча хотілося б бачити, що його рештки знайшли десь в лісополосі під Києвом. Скажімо внаслідок ДТП чи ще якоїсь пригоди.
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25.10.2020 12:12 Відповісти
мало. нужно еще срок впаять контрацептиву! пусть хоть годик на зоне позагарает
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25.10.2020 12:14 Відповісти
за недержание - полгода. Если предоставит медсправку, шо па-адорваный на дно, то в универе восстановят.
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25.10.2020 12:43 Відповісти
ааа. так он типа ссыцца. значь нада выписать ублюдку таких мандюлей шоб еще и срацца начал. и потом отправить к такой то матери дамой в дырку (дыныры)
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25.10.2020 14:36 Відповісти
а если с годик принудительных работ
по уходу за порядком в городе
а так просто кормить его и все /и опять мы терпилы /
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25.10.2020 12:46 Відповісти
Пацан шел к успеху,не фартануло
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25.10.2020 12:58 Відповісти
чудак был изрядно пьян, дурных мыслей не держал в голове, просто, захотелось писать
видать сильно захотелось, а доступных туалетов там нет
где смог, там и пописал
это не повод для отчисления, админ штраф
ему надо в суд подать и суд его восстановит, т.к. не в админкодексе такой статьи
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25.10.2020 15:06 Відповісти
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