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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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опитування (1403) Харків (3874) Фріз (175) Європейська Солідарність (1020)

Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через авральний друк

Поліграфічні підприємства змушені оперативно друкувати мільйони "опитувальників Зеленського", що зриває друк виборчих бюлетенів на 25 жовтня.

Про це повідомила в Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", голова Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Депутатка заявила, що харківське підприємство "Глобус" через авральний режим роботи помилково надрукувало подвійний тираж одних і тих же бюлетенів.

"Всупереч нормам Конституції та Виборчого кодексу Зеленський ініціював проведення опитування громадян в день виборів – 25 жовтня. Організація його проведення здійснюється в авральному режимі. Для друку опитувальників була залучена в Харкові фабрика "Глобус", яка є одним із найбільших поліграфічних підприємств України та неодноразово здійснювала друк виборчих бюлетенів для виборів всіх рівнів", - написала Фріз.

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"Станом на зараз склалась ситуація, коли попри значні виробничі потужності фабрики - друк виборчих бюлетенів опинився під загрозою, а з вже надрукованими відбуваються "дивні" метаморфози. Зокрема, на одній з ТВК ми маємо подвійний друк бюлетенів одного зразка, загальним накладом - 3000, які потрібно утилізувати", - зазначає народна депутатка.

Фріз пише, що за словами працівників фабрики підприємством здійснено друк всього обсягу опитувальників, необхідного для проведення опитування по всій країні. "А це десятки мільйонів екземплярів. Перевантаження виробництва призвело до перевищення термінів друку, помилок в перерахуванні та пакуванні бюлетенів. У результаті, дільничні виборчі комісії недоотримали значну кількість виборчих документів", - зазначила Фріз.

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За її словами, проведення виборів на деяких дільницях може опинитись під загрозою або розпочатись невчасно.

"Європейська Солідарність" у Харківській області звертається з цієї нагоди до Комітету виборців України та Громадянської мережі ОПОРА ", - повідомила Фріз.

Через авральний друк опитувальників Зеленського під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз 01
Через авральний друк опитувальників Зеленського під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз 02
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Топ коментарі
+24
Двойной тираж это для фальсификаций а не "по ошибке"! Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 9246
Вот же непонятливая пани депутат Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 1466
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24.10.2020 17:03
+17
Кто-то очень серьезно подставил туповатого Зелю.
За этот "опрос" он еще будет отвечать в суде!
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24.10.2020 17:09
+17
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 7751
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24.10.2020 17:51
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До бюджету опитування додється нічна зміна друку з доплатами робітникам
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24.10.2020 17:02 Відповісти
шо там вони оцінку дали 103 млн ? уявіть скільки насправді...
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24.10.2020 17:03 Відповісти
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 7751
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24.10.2020 17:51 Відповісти
Сывый мерен
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24.10.2020 18:57 Відповісти
Що ж ти граматику "узкаго язика" скурив?
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24.10.2020 19:46 Відповісти
Любит Наш Народ
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24.10.2020 19:47 Відповісти
Ожидаемо
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24.10.2020 17:02 Відповісти
Двойной тираж это для фальсификаций а не "по ошибке"! Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 9246
Вот же непонятливая пани депутат Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 1466
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24.10.2020 17:03 Відповісти
именно. Зачем покупать за 1000 грн. голос какого-нибудь дурачка если за 100 гривен можна купить целую пачку свеженапечатаных бюллетеней. И "голосуй" как хош)
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24.10.2020 17:41 Відповісти
Очевидно двійний друк - це надруковано з двох сторін бюлетеню однаковий текст.
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24.10.2020 17:42 Відповісти
Ні. Двійний ТИРАЖ, а не двійний друк.
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24.10.2020 17:50 Відповісти
Кто-то очень серьезно подставил туповатого Зелю.
За этот "опрос" он еще будет отвечать в суде!
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24.10.2020 17:09 Відповісти
После Ледовой Арены в Мариуполе уже не страшно.
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24.10.2020 17:10 Відповісти
Вiдклав личину? Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 5917
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24.10.2020 17:22 Відповісти
Заложив капсулу нащадкам.
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24.10.2020 17:24 Відповісти
SURE... не донес.
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24.10.2020 17:26 Відповісти
потому что сюр.
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24.10.2020 17:27 Відповісти
не, - СУРовы.е.бу.дни
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24.10.2020 17:29 Відповісти
Тот поставляет Зеленского хочет загнать его в угол и сделать из него такого маленького ***** для которого потеря власти будет означать потерю свободы или даже жизни!
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24.10.2020 17:11 Відповісти
Давайте замутим иск к Зеле от форумчан?
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24.10.2020 17:27 Відповісти
А почему 5 миллионов бюллетеней? У нас что 5 миллионов граждан? Или в опросе зеленского только избранные участвуют?!
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24.10.2020 17:10 Відповісти
Где 5 млн., Карл?
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24.10.2020 17:13 Відповісти
Слуги обещали только 5./
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24.10.2020 18:23 Відповісти
https://m.censor.net/ru/news/3224858/anketa_na_oprose_zelenskogo_budet_imitirovat_byulleten_sluga_naroda_mokan

Вот здесь
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24.10.2020 19:21 Відповісти
Так хтось відслідкував фінансування афери Зеленського ?
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24.10.2020 17:12 Відповісти
Детективное агентство Кролл отследило, когда бенины махинации по миру расследовало Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 6094
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24.10.2020 17:41 Відповісти
Вот так происходит распад государства,может Мацква чипом регулирует нашего Главнокомандующего?
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24.10.2020 17:12 Відповісти
Чип на машине Давида пока только нашли.
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24.10.2020 17:15 Відповісти
Это чип установили в самолёте Медведчука,когда Главнокомандующий возвращался с Омана. Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 5526
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24.10.2020 17:15 Відповісти
і тут напаскудило.
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24.10.2020 17:14 Відповісти
Срыв выборов - это уже солидная статья.
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24.10.2020 17:16 Відповісти
Представляете,после опроса в Украине не будет КОРРУПЦИИ Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 5041..украинцы Вы верите?
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24.10.2020 17:18 Відповісти
Ага верим ещё верим в русалок леших и домовых ну и что ***** хочет мира! Кто сейчас мешает судам садить за корупцию на 15 лет? Тоже не мало!
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24.10.2020 17:20 Відповісти
"За что Зеленский ни возьмётся
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил...". (почти "белый" стих).
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24.10.2020 17:21 Відповісти
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 3157
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24.10.2020 17:21 Відповісти
вы большего хотите от веселого хапа?
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24.10.2020 17:24 Відповісти
Вы ничего не понимаете, решается судьба народа домбасса, если не будет СЭЗ (а это желает вся Украина) то они умрут с голоду и перестанут кормить пол европы вместе с украинцами
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24.10.2020 17:22 Відповісти
К кому вы обращаетесь? оно ничего не слышитЧерез авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 555Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 1432
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24.10.2020 17:22 Відповісти
"...необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее!"
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24.10.2020 17:23 Відповісти
Шикарно! Но здесь не тот контингент, шоб заценил...
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24.10.2020 17:29 Відповісти
шикарно один рыг выпал из окна, - а тоже любил потролить на предмет "а шо вы нам сделаете".
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24.10.2020 17:36 Відповісти
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 9906
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24.10.2020 17:23 Відповісти
Підготовка до масових фальсифікацій чи вказівка по пріоритетах з гори? Піар ЗЕ! головний, а вибори - на другому плані?
Але головне: ніякого контролю за підрахунком результатів опитуванні "імені найвеличнішого" не буде, тому всі канали озвучать саме те, що вже вирішили в ОПі д'Єрмак та інші. А шоу опитування так і лишиться дешевим піаром та черговою передвиборчою маніпуляцією.
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24.10.2020 17:25 Відповісти
самоцель - наэлектризовать народ к гражданскому противостоянию.
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24.10.2020 17:28 Відповісти
Это как с конституцией у кацапов, ее уже приняли, а через 3 месяца сделали опрос, типа народ решил
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24.10.2020 17:29 Відповісти
А, значит, зрады не будет. Слава Богу!
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24.10.2020 17:31 Відповісти
По ідеї бюлетні вже повинні їхати у ТВК, щоб роздаватись у ДВК... Як завжди приїдуть у свинячий голос і будуть ставити печатку до самого ранку, а потім задрочені і сонні цілий день будуть на дільниці. Як буде вестись підрахунок вже відомо...
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24.10.2020 17:28 Відповісти
бубин некоституционный опрос ставит под сомененение результат выборов.
оно к среде проснется може шо и вспомнт - ленке бубе в ухо "бу" не нужно...
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24.10.2020 17:29 Відповісти
тю, сприсне, предоставит заготовленную ( с детства) справку на вменяемость- НЕ...
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24.10.2020 17:32 Відповісти
Господа, вы разве не чувствуете, что демократия у нас уже закончилась? Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 2025
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24.10.2020 17:30 Відповісти
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 6404
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24.10.2020 17:31 Відповісти
Нам квартальные мультики - уже поперек горла, досить.
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24.10.2020 17:33 Відповісти
а у тих хто на 20 років старіший які були мультики у дитинстві? про них ви нічого не хочете дізнатися Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 437
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24.10.2020 18:08 Відповісти
до нападения раши на крым
наша раша казалсь нам чем-то смешным
а оказалось что тот сериал
дебильную сущность росиян показал

а позже смеялись с квартала, да, да!
а но после прозрели - все это байда!
за куклою Зе откровенно тупой
стоит карабас управляя рукой

Сейчас, не смешон не квартал и не раша
что-то стало со мной иль свободою нашей?
не кривляется больше на сцене паяц
он теперь преЗЕдент.. иль гундосящий кац?
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24.10.2020 18:09 Відповісти
Вот гаденыш мелкий! Деньги некуда девать? Окажи благотворительную помощь больницам в виде кислородных концентраторов, или онкобольным детям, или военным купи элементарные тепловизоры. Слуги знают, что нужно бойцам, они только оттуда. И нечего трынькать народные копейки на всякие глупости!
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24.10.2020 17:37 Відповісти
Ога, оно удавится... Шо вы хотели, если не стеснятся на людях - давится фастфудовскими беляшами с кошачьей начинкой , как с голодного края.
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24.10.2020 17:41 Відповісти
типо , корм для котиков.
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24.10.2020 17:41 Відповісти
купи беляш с шаурмой и собири котенка со щенком?
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24.10.2020 18:10 Відповісти
идите на выборы - все хотят знать чем страна дышит
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24.10.2020 17:41 Відповісти
им разве срам не добалды?
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 4894
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24.10.2020 17:48 Відповісти
Хтось вас часто спамить.
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24.10.2020 19:21 Відповісти
У ЗЕбилоидов все через сраку. Скоты тупорылые
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24.10.2020 17:43 Відповісти
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 4291
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24.10.2020 17:47 Відповісти
Панове порохоботы в комментах, хоть ударьте "членом по роялю", а опросу таки быть! Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 6906 Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 3005
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24.10.2020 18:12 Відповісти
Одним дурням дали забавку, а іншим дурням загадали її відібрати.
І чим дурні одне від одного відрізняються...
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24.10.2020 18:17 Відповісти
Яку тільки дурню не вигадають заради піару. А наче відповідальними політиками виглядали...
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24.10.2020 18:15 Відповісти
ви теж за адекватного раніше виглядали.
допоки не озебілились
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24.10.2020 18:25 Відповісти
На вашому фоні будь-хто виглядає адевкватним.
P.S. Так піде чи ще далі послати?
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24.10.2020 18:48 Відповісти
У вас посилалка не відросла.
Теж мені... Помовчали би. Свиня неблагодарна.
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24.10.2020 19:21 Відповісти
Не хрюкай так багато, забанять.)))
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24.10.2020 19:29 Відповісти
Мене ?
Чудний ти...
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24.10.2020 19:30 Відповісти
печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране. "А это десятки миллионов экземпляров. """

"Слуги" ж говорили, что всего 5млн
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24.10.2020 18:18 Відповісти
Бюллетени давно прошиты, заверены печатями и лежат в сейфах ДВК под охраной полиции.
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24.10.2020 19:04 Відповісти
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 215
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24.10.2020 19:09 Відповісти
клоун зі стажем виходить на арену )))
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24.10.2020 21:10 Відповісти
Браво зеледолбикам !!!
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24.10.2020 19:18 Відповісти
Да не волнуйтесь за бюллетени. Если вбросов не будет, то явка будет 35-40%.. На всех хватит.
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24.10.2020 19:29 Відповісти
Фриз знатная выдумщица затейница изобретательница. Стоит очередному Андерсену из "Европейской Солидарносьти" озвучить свои тезисы, как мухи тут же падают от страха замертво на землю с блiзрастущiх дерев та кущiв.
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24.10.2020 21:37 Відповісти
Избирательные бюллетени сегодня завезены на все 30 с лишним тысяч участков, приняты по акту председателем и секретарем ДВК и лежат в сейфах под печатью
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24.10.2020 22:54 Відповісти
Этот опрос проводит фсб а пианист просто выполняет приказы кремлевского ***** !
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25.10.2020 08:17 Відповісти
 
 