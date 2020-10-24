Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Поліграфічні підприємства змушені оперативно друкувати мільйони "опитувальників Зеленського", що зриває друк виборчих бюлетенів на 25 жовтня.
Про це повідомила в Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", голова Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.
Депутатка заявила, що харківське підприємство "Глобус" через авральний режим роботи помилково надрукувало подвійний тираж одних і тих же бюлетенів.
"Всупереч нормам Конституції та Виборчого кодексу Зеленський ініціював проведення опитування громадян в день виборів – 25 жовтня. Організація його проведення здійснюється в авральному режимі. Для друку опитувальників була залучена в Харкові фабрика "Глобус", яка є одним із найбільших поліграфічних підприємств України та неодноразово здійснювала друк виборчих бюлетенів для виборів всіх рівнів", - написала Фріз.
"Станом на зараз склалась ситуація, коли попри значні виробничі потужності фабрики - друк виборчих бюлетенів опинився під загрозою, а з вже надрукованими відбуваються "дивні" метаморфози. Зокрема, на одній з ТВК ми маємо подвійний друк бюлетенів одного зразка, загальним накладом - 3000, які потрібно утилізувати", - зазначає народна депутатка.
Фріз пише, що за словами працівників фабрики підприємством здійснено друк всього обсягу опитувальників, необхідного для проведення опитування по всій країні. "А це десятки мільйонів екземплярів. Перевантаження виробництва призвело до перевищення термінів друку, помилок в перерахуванні та пакуванні бюлетенів. У результаті, дільничні виборчі комісії недоотримали значну кількість виборчих документів", - зазначила Фріз.
За її словами, проведення виборів на деяких дільницях може опинитись під загрозою або розпочатись невчасно.
"Європейська Солідарність" у Харківській області звертається з цієї нагоди до Комітету виборців України та Громадянської мережі ОПОРА ", - повідомила Фріз.
Будь ласка, зачекайте...
Вот же непонятливая пани депутат
За этот "опрос" он еще будет отвечать в суде!
Вот здесь
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил...". (почти "белый" стих).
Але головне: ніякого контролю за підрахунком результатів опитуванні "імені найвеличнішого" не буде, тому всі канали озвучать саме те, що вже вирішили в ОПі д'Єрмак та інші. А шоу опитування так і лишиться дешевим піаром та черговою передвиборчою маніпуляцією.
оно к среде проснется може шо и вспомнт - ленке бубе в ухо "бу" не нужно...
наша раша казалсь нам чем-то смешным
а оказалось что тот сериал
дебильную сущность росиян показал
а позже смеялись с квартала, да, да!
а но после прозрели - все это байда!
за куклою Зе откровенно тупой
стоит карабас управляя рукой
Сейчас, не смешон не квартал и не раша
что-то стало со мной иль свободою нашей?
не кривляется больше на сцене паяц
он теперь преЗЕдент.. иль гундосящий кац?
І чим дурні одне від одного відрізняються...
допоки не озебілились
P.S. Так піде чи ще далі послати?
Теж мені... Помовчали би. Свиня неблагодарна.
Чудний ти...
"Слуги" ж говорили, что всего 5млн