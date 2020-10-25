"Енергоатому" треба понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблока АЕС
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НАЕК "Енергоатом" оцінює суму витрат на виведення з експлуатації енергоблоків типу ВВЕР-440 у сумі $300 млн на один блок, а блоків ВВЕР-1000 - $400 млн; очікується, що процес зняття з експлуатації триватиме десятки років.
Про це 19 жовтня під час online-зустрічі щодо проблем та перспектив розвитку атомної енергетики, яку організував Energy Club, повідомив віцепрезидент "Енергоатом" Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашими оцінками, першими блоками, які мають бути виведені з експлуатації, – це два блоки на Рівненській станції, це ВВЕР-440. Вартість виведення такого блоку (це оціночна цифра) десь близько $300 млн. Якщо ми говоримо про ВВЕР-1000 – це десь близько $400 млн", - сказав він.
За словами Галущенка, процес виведення з експлуатації атомних енергоблоків буде тривати десятками років, упродовж цього періоду компанія має заробляти кошти для фінансування цих витрат.
Нагадаємо, за всі роки експлуатації АЕС у Фонд виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій Україна не накопичила кошти для виведення принаймні одного з п'ятнадцяти діючих блоків. У фонді зараз є близько 200 млн доларів.
За даними Міністерства енергетики, ціна в 57 копійок за 1 кВт * год, за якою енергогенеруюча компанія "Енергоатом" реалізує 85% виробленої електроенергії, не включає вартість покриття виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій.
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СС24.
2278 единиц тактического ЯО. (точное количество единиц изделий не известно).
Взамен на бессрочную поставку твэлов , убирание ядерных отходов и территориальную целостность Украины .
И где теперь этот крадий кравчук (укравший 330 кораблей Черноморского пароходства)и гармонист полигона Байрам-Али (Ленинск 7) "красный директор" , убивший всю промышленность в Украине.
Хоча згоден, що закатати в асфальт. Не думаю, що там велика технологічність в обслуговуванні була.
https://www.youtube.com/watch?v=4LDSstITVWw
Военный парад в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. см . с 13.13 мин. Нищая Сев. Корея с 13 ед. ЯО и 2-мя водородными бомбами .10 .10. 2020 г.
Ночные полеты истребителей су 27 , Ни один не упал .Ударные беспилотники и т . д. Современная Армия .
Новейшие системы РСЗО и баллистические ракеты " Хвасон 14 -15" с тремы голвами ЯО на 11-ти осных платформах МАЗ с дальностью полета 13 000 км.
Стратегические ракеты на строящуюся атомную подводную лодку -3 ед.""Пуккыксон" - Полярная Звезда.А , что в Украине сделали полезного за 30 лет для оснащения Украинской Армии успешные бизнесмены от умножителей на "о" )вопрос( конечно интересный !
Кроме сдачи ЯО ? И подписания Будапештского Меморандума от 05.12. 1994 года.