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АЕС (278) Енергоатом (444) атомна енергетика (170) Галущенко (248)

"Енергоатому" треба понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблока АЕС

Новини Цензор.НЕТ Економіка Технології

НАЕК "Енергоатом" оцінює суму витрат на виведення з експлуатації енергоблоків типу ВВЕР-440 у сумі $300 млн на один блок, а блоків ВВЕР-1000 - $400 млн; очікується, що процес зняття з експлуатації триватиме десятки років.

Про це 19 жовтня під час online-зустрічі щодо проблем та перспектив розвитку атомної енергетики, яку організував Energy Club, повідомив віцепрезидент "Енергоатом" Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, першими блоками, які мають бути виведені з експлуатації, – це два блоки на Рівненській станції, це ВВЕР-440. Вартість виведення такого блоку (це оціночна цифра) десь близько $300 млн. Якщо ми говоримо про ВВЕР-1000 – це десь близько $400 млн", - сказав він.

За словами Галущенка, процес виведення з експлуатації атомних енергоблоків буде тривати десятками років, упродовж цього періоду компанія має заробляти кошти для фінансування цих витрат.

Читайте також: Ми відстояли можливість продавати на ринку 50% атомної генерації, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Нагадаємо, за всі роки експлуатації АЕС у Фонд виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій Україна не накопичила кошти для виведення принаймні одного з п'ятнадцяти діючих блоків. У фонді зараз є близько 200 млн доларів.
За даними Міністерства енергетики, ціна в 57 копійок за 1 кВт * год, за якою енергогенеруюча компанія "Енергоатом" реалізує 85% виробленої електроенергії, не включає вартість покриття виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій.
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Топ коментарі
+14
ти дебіл????? АЕС і є самою дешевою. Собівартість - 30 коп. за кВ. І будь-які сонячні панелі навіть близько не стояли з такою собівартістю.
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24.10.2020 18:06
+14
А тому, що навіть зараз Енергоатом збитковий!!! Лише вдумайся в це!!!! Всі підприємства олігархів тирять електроенергію. Хтось же має отримати збиток в кінці. Ну ось . ..
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24.10.2020 18:08
+10
У "зеленой энергетики" ахметки деньги заберут. или у пети, который крышивал этот хитросделанный "бизнес".
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24.10.2020 18:02
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Подгорает, кацапчик?
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24.10.2020 18:53 Відповісти
Дякую, пореготав про "вбудовану можливість".
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24.10.2020 18:46 Відповісти
"Енергоатому" необхідно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку АЕС - Цензор.НЕТ 1010
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24.10.2020 18:48 Відповісти
1272 боеголовки с ракетных комплексов СС-18 и новейших твердотопливных комплексов
СС24.
2278 единиц тактического ЯО. (точное количество единиц изделий не известно).

Взамен на бессрочную поставку твэлов , убирание ядерных отходов и территориальную целостность Украины .
И где теперь этот крадий кравчук (укравший 330 кораблей Черноморского пароходства)и гармонист полигона Байрам-Али (Ленинск 7) "красный директор" , убивший всю промышленность в Украине.
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24.10.2020 18:51 Відповісти
Їх обслуговувати потрібно було. А обслуговували лише в рашці.
Хоча згоден, що закатати в асфальт. Не думаю, що там велика технологічність в обслуговуванні була.
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24.10.2020 18:52 Відповісти
Реальну цінність має лише сам заряд, а не засоби доставки. Без атомних електростанцій терористи не можуть виготовити ядерні пристрої. Можна було зняти комплекси з чергування а заряди зберігати "на всякий випадок". Випадок настав, але останній заряд "дуже вчасно" злив Яник. Тепер йому спокійно в Ростові...
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24.10.2020 18:59 Відповісти
А как же Ким обслуживает в такой нищей стране 15 ядерных боеголовок .

https://www.youtube.com/watch?v=4LDSstITVWw
Военный парад в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. см . с 13.13 мин. Нищая Сев. Корея с 13 ед. ЯО и 2-мя водородными бомбами .10 .10. 2020 г.
Ночные полеты истребителей су 27 , Ни один не упал .Ударные беспилотники и т . д. Современная Армия .
Новейшие системы РСЗО и баллистические ракеты " Хвасон 14 -15" с тремы голвами ЯО на 11-ти осных платформах МАЗ с дальностью полета 13 000 км.
Стратегические ракеты на строящуюся атомную подводную лодку -3 ед.""Пуккыксон" - Полярная Звезда.А , что в Украине сделали полезного за 30 лет для оснащения Украинской Армии успешные бизнесмены от умножителей на "о" )вопрос( конечно интересный !
Кроме сдачи ЯО ? И подписания Будапештского Меморандума от 05.12. 1994 года.

"Енергоатому" необхідно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку АЕС - Цензор.НЕТ 7678
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24.10.2020 19:10 Відповісти
зе-мрази давно ходят кругами чтобы уничтожить атомную энергетику по заданию паРашестана...
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24.10.2020 18:49 Відповісти
...мабуть у світі не має покоління народу, котрі практично народилися з країною, мали з країною дітячи роки, приймали участь у розквіті країни, бачили занепад країни, та помруть разом з країною.. Ізраїль та кочевніки на верблюдах зробили свої країни з пустелі - нащадки творців зробили з країни пустелю...Жесть...
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24.10.2020 19:20 Відповісти
Дэнги давай!
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24.10.2020 19:29 Відповісти
Давай дэнги тебе говорю!
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24.10.2020 20:16 Відповісти
Кацапы рядом с каждой АЭС строят АЭС-2. А старые реакторы может и 100 лет будут демонтировать. У нас, как понял, речь о новых вообще не стоит?
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24.10.2020 19:29 Відповісти
Вони ж договорилися з Вестенхаусом. Чи знову збрехали..
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24.10.2020 19:59 Відповісти
Галущенко явно дешевле будет уволить и отослать обратно в расею-матушку.
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24.10.2020 23:16 Відповісти
c 2000 года в цену киловата електроенергии заложень 1 копейка для постройки нового реактора АЭС, но видимо за 20лет его разворовали
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25.10.2020 02:00 Відповісти
Кого нужно пристрелить, чтобы эти гниды отстали от атомной энергетики и не мешали ей работать?
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25.10.2020 03:51 Відповісти
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