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Найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 24 жовтня, в зоні проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Недалеко від населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Також, військовослужбовці Збройних Сил разом із пожежниками ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Шуми. А в районі Катеринівки противник задіяв підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед наших захисників не було.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 47 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 811 транспортних засобів та 4 204 особи. Було затримано 4 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.
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Топ коментарі
+11
А як скоротить на десятки тисяч, то ще міцнішою стане. Десь, як в 2013, при януковочі.
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24.10.2020 18:18
+8
Ни в коем случае не стрелять в ответ. Правда, ЗЕбилы?
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24.10.2020 18:12
+6
Вам терористи повідомляють, що вони відкрили " провокаційний" вогонь, чи ви за власною ініціативою шукаєте виправдання свідомому зриву перемир'я "тойстороной"?
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24.10.2020 18:16
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Ни в коем случае не стрелять в ответ. Правда, ЗЕбилы?
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24.10.2020 18:12 Відповісти
так.
це демонструє міць нашої армії
вона ніколи не була такою сильною - лише при ЗЕ !
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24.10.2020 18:16 Відповісти
А як скоротить на десятки тисяч, то ще міцнішою стане. Десь, як в 2013, при януковочі.
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24.10.2020 18:18 Відповісти
Касапоголовые как всегда.. и судя по всему - на всегда..
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24.10.2020 18:16 Відповісти
теперь буба задержку субсидий с пенсиями устроит провокаторам?
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24.10.2020 18:16 Відповісти
Он им свободную экономическую зону устроит - свобода контрабанде и никаких налогов.
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24.10.2020 18:51 Відповісти
и министра контрабаса лично назначит...
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24.10.2020 18:55 Відповісти
Вам терористи повідомляють, що вони відкрили " провокаційний" вогонь, чи ви за власною ініціативою шукаєте виправдання свідомому зриву перемир'я "тойстороной"?
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24.10.2020 18:16 Відповісти
они просто хотят инспекцию. ничего опасного или провокационного нет
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24.10.2020 18:17 Відповісти
Таки точно провлкаційний? Блін, от до зеленого "миру" все було зрозуміло: постріли у наш бік - загроза життю військових. По рібно подав ти джерела небезпеки для збереження їхнього життя і здоров'я. Тепер є вогонь провокативних, не прицільний, одинокий, не серйозний і тоиюму подібне. Цікаво, де і в яких нормативних документах можна дізнатися про критерії класифікації ворожого вогню?
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24.10.2020 18:19 Відповісти
Один идиот подписал, а второй продолжил «имплиментацию»... лять...
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24.10.2020 18:20 Відповісти
слyгей не задело - же куда ж мы паны бе з их..
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24.10.2020 18:25 Відповісти
цікаво в якій бригаді гостювали дубінский з бужанським під час вояжу слуг хитрого народу на передову?
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24.10.2020 18:27 Відповісти
вроде и просыпаться пора - експеримемт с клоунами привел к отрицательному результату.....
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24.10.2020 18:31 Відповісти
Я так понимаю, чтобы штаб ООС начал выдвать правду, вдоль траншей слуг народа надо к столбам привязать.
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24.10.2020 18:50 Відповісти
Найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 71
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24.10.2020 18:51 Відповісти
Шото запутали зовсім.
То «рєжим тішини» нарушають, то «прєкращєния огня»...
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24.10.2020 19:00 Відповісти
може все таки "перестать стрелять" заменить на "тварей убивать"?
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24.10.2020 19:14 Відповісти
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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. https://uploads.di


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24.10.2020 23:50 Відповісти
 
 