Найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, - пресцентр ОС
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Від початку цієї доби, 24 жовтня, в зоні проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Недалеко від населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.
Також, військовослужбовці Збройних Сил разом із пожежниками ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
За минулу добу, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Шуми. А в районі Катеринівки противник задіяв підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед наших захисників не було.
За минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 47 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 811 транспортних засобів та 4 204 особи. Було затримано 4 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.
Будь ласка, зачекайте...
це демонструє міць нашої армії
вона ніколи не була такою сильною - лише при ЗЕ !
То «рєжим тішини» нарушають, то «прєкращєния огня»...
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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