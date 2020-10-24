На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі, як і кожної суботи, 24 жовтня пройшов жіночий марш. За даними деяких місцевих видань, на вулиці могли вийти до п'яти тисяч осіб.

Шлях учасниць маршу проходив через проспект Незалежності і площу Перемоги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. Жінки скандували "Пішов геть, ти і твій ОМОН" і "Страйк".

Повідомляється про затримання двох учасниць заходу.

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Також на площі Незалежності в Мінську відбувся мітинг на підтримку чинної влади. На нього зібралося не більше 20 осіб, повідомляє "Наша Ніва".

Акції пройшли і в інших містах. Наприклад, у Гродно.

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