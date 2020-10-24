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На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У столиці Білорусі, як і кожної суботи, 24 жовтня пройшов жіночий марш. За даними деяких місцевих видань, на вулиці могли вийти до п'яти тисяч осіб.
Шлях учасниць маршу проходив через проспект Незалежності і площу Перемоги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. Жінки скандували "Пішов геть, ти і твій ОМОН" і "Страйк".
Повідомляється про затримання двох учасниць заходу.
Також на площі Незалежності в Мінську відбувся мітинг на підтримку чинної влади. На нього зібралося не більше 20 осіб, повідомляє "Наша Ніва".
Акції пройшли і в інших містах. Наприклад, у Гродно.
Топ коментарі
+59 Gennadiy Hrenov
показати весь коментар24.10.2020 18:44
+42 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.10.2020 18:46
+30 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.10.2020 18:48
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https://www.youtube.com/watch?v=bIB8Php2DEg
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
Взагалі-то: самоліквідувався очільник бандформування "Прізрак", що є бойовим крилом терористичної організації "лнр".
Терористи не гинуть, їх або ліквідують, або вони самоліквідуються.
Коммуняки конченые упоротые с красными тряпками...и это весь их потенциал красножопых
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Что касаемо нас...сколько раз можно повторять, что должна быть не декоммузация, а декацапизация !!!!!
https://glavred.info/ua/world/v-minske-siloviki-povyazali-uchastnic-zhenskogo-marsha-novini-svitu-10215140.html
А я здесь на видео и фото больше 200 не вижу. Похоже там правы насчет 200.
Безыменный автор статьи то еще брехло циничное.