Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський
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Режим тиші на Донбасі, який діє вже майже 90 днів, допоміг мінімізувати втрати української армії.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українській армії.
"Ми співчуваємо сім'ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу підкреслити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів від початку режиму тиші у нас тільки одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менше, ми розуміємо, що цей механізм справді працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І насамперед дякуємо ООН", - сказав президент.
Лубрані наголосила на важливості режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, що живуть на Донбасі
"Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, - просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним із тих, хто відреагував на заклик генерального секретаря ООН про важливість припинення вогню", - сказала координатор ООН в Україні.
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Не погано було б в Конституції прописати мінімальну кваліфікацію для кандидата на Верховного Головнокомандувача військове звання полковнік із практичним досвідом керування військовими підрозділами. Щоб не чули ми цього "уклоністського трешу"
Наша мразота все про результаты какие-то несет чушь.
З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
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