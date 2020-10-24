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Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський

Режим тиші на Донбасі, який діє вже майже 90 днів, допоміг мінімізувати втрати української армії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українській армії.

"Ми співчуваємо сім'ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу підкреслити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів від початку режиму тиші у нас тільки одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менше, ми розуміємо, що цей механізм справді працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І насамперед дякуємо ООН", - сказав президент.

Лубрані наголосила на важливості режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, що живуть на Донбасі

"Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, - просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним із тих, хто відреагував на заклик генерального секретаря ООН про важливість припинення вогню", - сказала координатор ООН в Україні.

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Топ коментарі
+36
Ой дурааак!
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24.10.2020 19:11
+28
Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6599
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24.10.2020 19:12
+25
А мож оно спросит у своих шавок, как режим тишины на Донбассе действует?

Бо вчера одна слуга уже сперепугу обосралась при обстреле.
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24.10.2020 19:13
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Зе живет в своем, виртуальном мире, можно сказать, что вовчик потерял связь с реальным миром, уже неоднократно настаиваю на обследовании Зе, на предмет психического здоровья, поскольку под угрозой безопасность государства.
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24.10.2020 19:43 Відповісти
Интересно , зеленский знает значение слова тишина или ему надо подарить толковый словарь?
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24.10.2020 19:46 Відповісти
Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8361
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24.10.2020 19:47 Відповісти
"..режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии."

Не погано було б в Конституції прописати мінімальну кваліфікацію для кандидата на Верховного Головнокомандувача військове звання полковнік із практичним досвідом керування військовими підрозділами. Щоб не чули ми цього "уклоністського трешу"
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24.10.2020 19:52 Відповісти
Вот это здорово было бы, я согласен.
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24.10.2020 20:33 Відповісти
Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.
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24.10.2020 19:56 Відповісти
а иначе и быть не может!
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24.10.2020 20:30 Відповісти
ИДИОТ!
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24.10.2020 19:59 Відповісти
Тишина только в его тупой голове - Наемники РФ дважды открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Шумов, - пресс-центр ОС
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24.10.2020 20:06 Відповісти
тишина ему, просто снится...
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24.10.2020 20:27 Відповісти
"а вздовж дороги мертві з косами стоять. І тиша".(с) Схоже Зе релакснув через край
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24.10.2020 20:08 Відповісти
Перефразируя фильм - *Дядя Вова,ты дурак?*
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24.10.2020 20:12 Відповісти
Ну зачем в наглую врать, что режим тишины соблюдается 90 дней? Ты что, совсем людей считаешь лохами, какая на хрен тишина, если ежедневно идут обстрелы, и какое это перемирие? Да, ты запретил нашим воинам открывать ответный огонь, но это-же не тишина и не перемирие называется. Так может рассуждать только кретин, ну да, ты хотел бы, чтоб было перемирие, да и народ того-же хочет, наверное даже больше тебя, но его-же нету, разуй глаза - артист! Если б было настоящее перемирие и конец войны, то тогда бы ты поднял свой рейтинг, который тебе ну уж офигено нужен и о котором так мечтаешь, но его нету, понимаешь - НЕТУ!!!
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24.10.2020 20:21 Відповісти
Он сказал "почти", но поставил это слово не в том месте правильно сказать не "соблюдается почти 90 дней", а "почти соблюдается....".а это две большие разницы.
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24.10.2020 22:53 Відповісти
Алиев на наших дураках Пете и Вове отлично понял, как надо правильно делать перемирие и прекращение огня. Уже почти весь Карабах освободил.
Наша мразота все про результаты какие-то несет чушь.
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24.10.2020 20:26 Відповісти
Ваш дурак в Ново Огореве сидит. Голубь ты наш Чебоксарский)))))
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24.10.2020 20:44 Відповісти
Надоть писать Ново-Огарево.
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24.10.2020 20:50 Відповісти
Это перемирие работает исключительно в наркоглюках Осла Оманского.
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24.10.2020 20:34 Відповісти
етот маханизм деиствует тока в зеленых бошках
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24.10.2020 20:40 Відповісти
2 дороги чувачку за мой счет...
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24.10.2020 20:47 Відповісти
Если какое-то затишье и имеет место быть, то только потому, что Путину сейчас не до Донбасса: у него подгорает в Беларуси, в Хабаровске и в Карабахе. Как только там ситуация стабилизируется, Путин снова подкинет угольков в Лугандон. От Украины он не откажется, даже если придется ради этого пожертвовать Арменией, Беларусью и половиной Сибири!
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24.10.2020 20:52 Відповісти
+
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24.10.2020 21:40 Відповісти
входит и выходит, как удивительно

Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6973
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24.10.2020 20:52 Відповісти
потери минимизирует генерал хомячок, а все как было так и осталось
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24.10.2020 20:56 Відповісти
Механизм сокрытия войны по Зеленскому!
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24.10.2020 21:40 Відповісти
Ну так если действует отправь в Донецк депутатов.
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24.10.2020 22:06 Відповісти
Упоротый дебил!
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24.10.2020 23:06 Відповісти
З початку року рівень небойових втрат у ЗСУ перевищив рівень бойових

З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
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24.10.2020 23:08 Відповісти
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
.
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25.10.2020 01:39 Відповісти
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