Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський

Режим тиші на Донбасі, який діє вже майже 90 днів, допоміг мінімізувати втрати української армії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українській армії.

"Ми співчуваємо сім'ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу підкреслити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів від початку режиму тиші у нас тільки одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менше, ми розуміємо, що цей механізм справді працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І насамперед дякуємо ООН", - сказав президент.

Лубрані наголосила на важливості режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, що живуть на Донбасі

"Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, - просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним із тих, хто відреагував на заклик генерального секретаря ООН про важливість припинення вогню", - сказала координатор ООН в Україні.

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