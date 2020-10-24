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Київ (13826) місцеві вибори (1000) Європейська Солідарність (1020)

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, -

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах.

Про це йдеться в заяві Київської міської організації "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще не встиг розпочатися процес голосування на місцевих виборах, як у Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів. Виявити це вдалося менш ніж за добу до початку голосування, коли Територіальна виборча комісія була готова розвезти бланки протоколів до дільничних комісій. У графах для заповнення було наплутано не лише назви партій, їх попядкові номери, але й прізвища кандидатів", - говориться в повідомленні.

Вважаємо, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву усього виборчого процесу у столиці, зауважують в "ЄС".

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"Європейська Солідарність" покладає усю відповідальність за вчинені дії на владу, яка діє в інтересах партії "Слуга народу", та яка делегувала своїх представників до керівництва Територіальної виборчої комісії в місті Києві. Закликаємо ТВК у Києві у терміновому порядку виправити усі помилки в протоколах та не зривати виборчий процес у столиці", - заявили в партії.

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - ЄС 01
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Топ коментарі
+23
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3884
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24.10.2020 20:05
+16
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати НЕ МОЖНА тільки ворожину:
- СН
- ОПЗЖ

- Наш край
- За майбутнє
- Пальчевського
- Шарія
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24.10.2020 20:01
+12
Вас дивує, що "чесна" зелена влада намагається сфальшувати вибори ?
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24.10.2020 20:04
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Плутанина не є маніпуляція? Особенно если речь идет о преднамеренной "плутанині".
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24.10.2020 20:01 Відповісти
Ваши доказательства не доказательства...
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24.10.2020 20:05 Відповісти
От ти клоун... Викрито плутанину з назвами та номерами партій та прізвищ кандидатів - людський фактор. Ті хто це викрили та заявили про це - маніпулятори. Тобі б на кацапТБ пропагандоном працювати.
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24.10.2020 20:15 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6358 Та всі бачать яка в тебе "правда". Така сама як у скабєєвой.
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24.10.2020 20:22 Відповісти
Евгеньевич Євгенович прав !
для прикладу, гра в скорлупку то не маніпуляція, то - ДЕШЕВА ПЛУТАНИНА У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7173
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24.10.2020 20:21 Відповісти
убийство - тоже человеческий фактор
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24.10.2020 20:21 Відповісти
ОйфсЬО.)))
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24.10.2020 20:22 Відповісти
Вас дивує, що "чесна" зелена влада намагається сфальшувати вибори ?
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24.10.2020 20:04 Відповісти
"Во Львове всё спокойно". (с)
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24.10.2020 20:08 Відповісти
То плісняві всюди пролітають. Вони вже й відмазку придумали. Їх арахамія так і сказала: "Не очень то и хотелось выигривать"
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24.10.2020 20:10 Відповісти


Pavlo Nuss



Телеграм канал "ПУТЧ" опублікував відео на якому кандидат в мери Полтави Сергій Іващенко та його команда "люб'язно" спілкується з виборцями.
Обережно - матюки В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4909
Яка цьому жлобству альтернатива? Відповідь очевидна - Андрій Карпов та партія "ЄС".

https://twitter.com/i/status/1318888323667185665
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24.10.2020 19:57 Відповісти
Тупенький пропагандон цей Павло Нусс.
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24.10.2020 20:00 Відповісти
Кар/пов был капитаном команды КВН, а КВНщикі вже є при владі
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24.10.2020 20:39 Відповісти
зЭ - еще те аферисты...-как вам такое - турборежим ...

Тысяча евро зарплаты руководителю таможни: у меня - все В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5690
турборежим ...

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7912
Роман НасировРасследования / Мнения
4 часа назад
В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 791213,9 т.

Пока не говорю о всем остальном, но оцените: руководитель всей таможни, ЗП - чуть больше 1 тыс дол и чуть меньше 1 тыс евро...

У меня - все...
PS: на поиск - суббота, воскресенье, понедельник. В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9145

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7763
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24.10.2020 20:00 Відповісти
"Роман Насіров"- джерело інформації?)))
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24.10.2020 20:02 Відповісти
иди отвечай на 5-ть "вопроссссссссов" У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2151
то что "насыров" еще то - это нам всем известно...
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24.10.2020 20:07 Відповісти
дурак ты саня... я возвращаю тебе твое приглашение на рыбалку на пляжик тобой очищенный. рыбачь с зелеными. с ними видимо тебе комфортнее.
и не смей гнида иудная даже думать про мою родню.
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24.10.2020 20:29 Відповісти
Пересидів ти на форумі. І не ти один, як я бачу.
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24.10.2020 20:37 Відповісти
та ладно. скурвился - бывает. чо уж теперь
только не надо рассказывать про "реальную жизнь вне форума". да и про "тролинг" тоже не надо. теперь не поверю
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24.10.2020 20:39 Відповісти
"пляжИК"- ще якісь докази вивихнутих тут від політики мізків потрібні?
Будь перш за все Людиною. І бажано- Людиною Розумною.
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24.10.2020 20:42 Відповісти
честно, мне теперь насрать и на тебя и на твой пляжИК.
хуже врага - предатель. ты - иуда. свободен
ЗЫ чтец морали из тебя так себе. не впечатляет
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24.10.2020 20:43 Відповісти
Та пох. Я все життя білою вороною прожив і мінятися не збираюся.
От тільки одне цікаво- з якого дива з подачі одної не в міру екзальтованої особи ти так миттєво змінив своє ставлення до мене?
Хоча Ніт- не цікаво. Бувай.
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24.10.2020 20:48 Відповісти
да не белая ты ворона. не белая.
и при чем тут особа? я читать и думать умею. мне достаточно твоих сообщений за пару дней чтобы сложить мнение о человеке. а то что я узнал только что - честно меня сильно обескуражило. я думал просто пишет очередной зеленый бабуин с кашей вместо мозгов, но чтобы это был ты... не ожидал. что же такого могло случиться в твоей жизни что ты так резко перекрасился? не понимаю. Хотя одно пояснение есть - есть такие люди "из большинства". которые всегда топят за тех кого больше. за более сильную команду болея за футбол, за тех кто при власти, за тех кто сейчас сильнее. приспособленцы называются. тут есть таких парочка. тот же художник-передвижник на букву L (никак ник не запомню). с тем же упоением с которым постил карикатуры с срувесны на пороха теперь размещает картинки с шаржами на зеленкина. только саша знаешь, двоежопие не красит человека.
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24.10.2020 20:53 Відповісти
Ти зі мною і 10 грамів солі не з'їв- а вже "пляжИК". Лісом давай, лісом.
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24.10.2020 20:55 Відповісти
Приклад з льончика береш ?
Ви одне одного варті...
Люди і без мене складуть про тебе свою думку.
І правильно написали - не боєць, а пристосувальник.
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24.10.2020 21:00 Відповісти
- завтра зЭ- придумает тебе еще 5-ть....- готовся - напрягись... У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4913
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24.10.2020 20:10 Відповісти
Та не напрягайся, луснеш.
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24.10.2020 20:14 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7671 - ні , все було в "міру"...
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24.10.2020 20:55 Відповісти
Мда.... Отак Крещатик став зебілом...
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24.10.2020 20:16 Відповісти
Не мели дурню, кацахол.
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24.10.2020 20:18 Відповісти
да ладно.. быть не может. это Крещатик?
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24.10.2020 20:22 Відповісти
Складно повірити, правда ж ?
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24.10.2020 20:24 Відповісти
капец.... я в шоке....
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24.10.2020 20:25 Відповісти
Я шокувалась ще в ФБ.
Він назвав україномовних вишиватою. Ну і з зебілами подружився.
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24.10.2020 20:26 Відповісти
значит слаб на мозги
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24.10.2020 20:28 Відповісти
Він самий.
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24.10.2020 20:41 Відповісти
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати НЕ МОЖНА тільки ворожину:
- СН
- ОПЗЖ

- Наш край
- За майбутнє
- Пальчевського
- Шарія
показати весь коментар
24.10.2020 20:01 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8542
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24.10.2020 20:08 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6036
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24.10.2020 20:22 Відповісти
Маме Риме очень аБидно... У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1351- они за руцкий мир...- миротворцы хреновы
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24.10.2020 20:57 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3884
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24.10.2020 20:05 Відповісти
З ким боретеся?
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24.10.2020 20:09 Відповісти
З ворогами та колаборантами.
Перелік
24.10.2020 20:01
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24.10.2020 20:12 Відповісти
Ну и как успехи?
Кнопкой "СПАМ" боретесь? У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1402
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24.10.2020 20:14 Відповісти
Навіщо мені заважати вам ганьбитися? Якщо це ваш свідомий вибір. Демократія. У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4321
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24.10.2020 20:24 Відповісти
А ты чьё, за моржовой ..., охотишься??? =)
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24.10.2020 21:07 Відповісти
Так усе погано? Та невже...)))
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24.10.2020 20:15 Відповісти
Для кого як. Для олігархів та ригів, все прекрасно.
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24.10.2020 20:25 Відповісти
А з Україною що не так? Ми вийшли з Асоціації з ЄС? Не йдемо в НАТО? Відмовилися від Криму та Донбасу? Дозволили зняти санкції з Рашки?
ЩО НЕ ТАК???
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24.10.2020 20:28 Відповісти
Я знаю, що зробив Порох для України, можете не перелічувати. Мене цікавить, що зробив для України Зеленський.
Хоча про крим і домбас ... Що саме ви маєте на увазі? Реалізацію мокшанських планів по особливому статусу, який Зеленський маскує під сіру зону ЗВТ? Чи про подвійне громадянство, для легалезації ордловців, а мождиво і крисчан, та прив'язки України до мордора, намертво?
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24.10.2020 21:17 Відповісти
Щез раз -ЩО НЕ ТАК? Ну, окрім дурних істерик політиків, що програли вибори.
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24.10.2020 21:20 Відповісти
Вибори були півтора роки тому. Де здобутки Зеленського?
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24.10.2020 21:25 Відповісти
Не переводьте розмову- я поставив чітке пряме питання. Чекаю відповідей.
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24.10.2020 21:29 Відповісти
Чекаєте відповідей? Серйозно? Після вас. І не намагайтесь маніпулювати, будь ласка.
То, по вашому, не злив рух у ЄС та НАТО і не зняв санкції з рашки, це і є здобутки Зеленського?
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24.10.2020 21:44 Відповісти
Тобто жодного НЕ ТАК назвати не здатні. Ото і не звиздіть!
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24.10.2020 21:47 Відповісти
Не здатні назвати жодного здобутку бубочки. Ото і не маніпулюйте.
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24.10.2020 22:38 Відповісти
Залишились тільки правильні слова. Самі ж дії - протилежні. Хоча зеленого ЕЕ це, мабуть, влаштовує.
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24.10.2020 21:18 Відповісти
Які саме дії ПРОТИЛЕЖНІ? Приклади- на форум! Тільки приклади, а не порожні слова чи марення.
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24.10.2020 21:21 Відповісти
Мир очима офіцера ЗСУ: Що змінилося в армії? Такого бардака, як зараз, на фронті не було ніколи.

"Українська армія зараз воює як ІДІЛ; коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються, це обман суспільства, в армії у це не вірить жоден з тих, хто реально воює."

Генштаб повідомив про скорочення ЗСУ на 20 тисяч.

Зрив реформи харчування ЗСУ.

Україну накрила нова хвиля корупції - експерти.

Чому в Україні відбувся відкат у боротьбі з корупцією - DW.

Ну а тепер ви нам продемонструйте "досягнення". І не забудьте фактами підтвердити, а не пустою бабаканиною чи маячнею.
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24.10.2020 22:49 Відповісти
По-моему, уже со всеми.
У них уже скоро междусобой начнётся.
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24.10.2020 20:13 Відповісти
Та то тільки на Інтернет-диванах така війна.)))
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24.10.2020 20:16 Відповісти
Я дивлюсь, що вам там вдох і не скучно! У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1939
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24.10.2020 20:20 Відповісти
Та их уже и на улицах гонять начали. У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8556
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24.10.2020 20:20 Відповісти
а когда в Украине перестанут путать приход во власть незаконным способом (это как минимум маленький переворот) с манипуляциями. любую такую манипуляцию можно переквалифицировать в измену или подрыв экономики что одно и тоже
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24.10.2020 20:14 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1910
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24.10.2020 20:14 Відповісти
Чудовий колектив Полуніна. Жаль, давно не чув про них.
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24.10.2020 20:17 Відповісти
Сейчас живёт недалеко от Парижа.
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4019
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24.10.2020 20:24 Відповісти
Які глибокі філософські образи він створив без жодного слова. Геній!
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24.10.2020 20:25 Відповісти
Согласен.
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24.10.2020 20:26 Відповісти
Дуже розумна людина і не лише тому що живе під Парижем, а не в Підмоцьков"є,а головним чином тому, що не лізе в президенти,бо він клоун, а не президент !!!))
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24.10.2020 20:57 Відповісти
Вспомнилась сказка про ежика и зайца. Там два вывода - зеленый тормоз-ежик может победить зайца в забеге только дуриловом, и второй - только дурной заяц поверит, что его обогнал тормоз-ежик.
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24.10.2020 20:26 Відповісти
Київрада
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8940

Мер
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5930
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24.10.2020 20:29 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6240
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24.10.2020 20:31 Відповісти
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3881
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24.10.2020 20:33 Відповісти
Вся Зеленая власть это сплошная манипуляция популизи и новый термин Зебилизм
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24.10.2020 20:36 Відповісти
за педалика переписаны протоколы?
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24.10.2020 20:44 Відповісти
Хто не бачив язЕлоха на велосипеді в останній час, той порохобот!!!
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24.10.2020 22:45 Відповісти


Highlander Freeman



Ось і почався «злив» інформації про схеми по «фальсифікації» виборів через членів виборчих комісій.


https://twitter.com/i/status/1320014179567325185
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24.10.2020 21:17 Відповісти
иначе говоря, сезонный и возрастной климакс верхушки со всеми вытекающими.
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24.10.2020 22:00 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 27 мин

Бюллетени ЦИК уже должны быть на всех избирательных участках.
На данный момент полностью в наличии только гребаные бумажки Зеленского.
Аврал и завал. Сколько еще бракованных и "случайно" ошибочных найдут за ночь. А ведь еще доставить, проверить....
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24.10.2020 22:22 Відповісти
"Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням".(2 Тим. гл.4, 4)
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24.10.2020 22:53 Відповісти
Предлагаю Вашему вниманию альтернативный опрос "5 вопросов непрезидента", абсолютно законный:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=671580640431170&id=100027377191913
https://docs.google.com/.../1****************.../viewform...
Если Вам понравится, можете поделиться ссылками с кем захотите, чем больше участников, тем достоверней результат. Выложу его на своей страничке в фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100027377191913
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25.10.2020 00:20 Відповісти
 
 