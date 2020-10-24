УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13609 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
15 892 116
Вірменія (658) ОДКБ (94) Росія (47133) Нагірний Карабах (460)

Росія в рамках ОДКБ не допомагатиме вірменам у Нагірному Карабасі, - заступник глави МЗС РФ Панкін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія в рамках ОДКБ не допомагатиме вірменам у Нагірному Карабасі, - заступник глави МЗС РФ Панкін

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку створила Росія і в яку входить Вірменія, не допомагатиме "Нагірно-Карабаській республіці" у війні з Азербайджаном.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"ОДКБ допомагає своїм державам-членам у певних ситуаціях, коли є явна агресія. Поки йдеться про Нагірний Карабах, який не є визнаним самими ж вірменами частиною своєї території і не може бути, ймовірно, визнаний, некоректно говорити про залучення оборонного потенціалу ОДКБ", - заявив він журналістам.

У створену Росією Організацію договору про колективну безпеку входять, крім Росії і Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстан і Таджикистан.

Читайте також: Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес

Всі ці країни, крім Вірменії, підтримують дружні стосунки з Азербайджаном.

Видання зазначає, що лідер "НКР" Араїк Арутюнян написав відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну в Facebook, в якому закликав його допомогти з припиненням бойових дій і поверненням до переговорів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
СМИ узнали о гибели в Карабахе солдата-срочника из России

Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин - Цензор.НЕТ 2594
показати весь коментар
24.10.2020 21:27
+31
Не ризикують, бо за цим стоїть Турція.
показати весь коментар
24.10.2020 21:27
+26
Рашка в своєму репертуарі ,послала вірмен в еротичну подорож !!))
показати весь коментар
24.10.2020 21:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
вот и ваш кацапы хваленый одкб куда янек-зэк хотел Украину затащить! вот и хваленая армия рф...... высновок один - зассали кацапы Эрдогана и втихаря говорят а ну её на йух эту армению! себе дороже!!! может и нам пора луганду освобождать от кацапов???
показати весь коментар
24.10.2020 23:41 Відповісти
Точно. Батяня-комбат, тот, что про алясочку в зад... , ходил по сцене в портупее, а теперь живёт в Германии и, небось, уже гражданство получил.
показати весь коментар
25.10.2020 01:11 Відповісти
ДА ! .
Он бросил своего Есаула , и коня с россией
показати весь коментар
25.10.2020 01:29 Відповісти
Ну че ары? Помогли вам ваши кацапы?😷
показати весь коментар
25.10.2020 00:50 Відповісти
было бы занятно для РФ вписаться за армян учитывая Пашиняна у власти и его курс на отделение от РФ
показати весь коментар
25.10.2020 04:35 Відповісти
А без рамок 500 ихтамнетов отправлено в НК на днях (TZi)
показати весь коментар
25.10.2020 06:47 Відповісти
одкб - це дві ушанки і чотири тюбетейкі. ВВП дійсно втратив основу для майбутнього русского язика. Зневажливим ставленням до Турції, Азербайджану він повністю наслідує Леніна та Сталіна. Похабне ставлення Сталіна до турків підтверджував Молотов, він повідомив, що Сталін у 1940 році вирішив назад загнати турків в Азію і відібрати Костантинополь А Ленін взагалі зробив радреспубліку в Азербайджані, звідки його потім прогнали. Щодо вірмен, на початку ВОВ в м.Володимир-Волинський був офіцерський табір військовополонених, то його персонал складався виключно з вірмен-офіцерів, від днювального до начальника табору. Але нічого не було чути про судовий процес над ними після війни.
показати весь коментар
25.10.2020 07:39 Відповісти
Совки позорные кинули черножопых братиев )))))))))))
показати весь коментар
25.10.2020 07:45 Відповісти
когда спину прикрывает сильное государство (в данном случае Турция), эрэфии не до референдумов и не до выполнения своих обязательств о военной помощи.
показати весь коментар
25.10.2020 08:09 Відповісти
Как показывает история,все кто надеется на россию-оказывается в жопе.
показати весь коментар
25.10.2020 09:14 Відповісти
пистешь от москалей
показати весь коментар
25.10.2020 11:13 Відповісти
Кто вечно разжигать вражду людскую любит, Того в конце концов его ж
огонь погубит. Саади
показати весь коментар
25.10.2020 14:44 Відповісти
таким же способом уже давно можно было изгнать кацапских козлячих выродков с Донбасса.
показати весь коментар
25.10.2020 16:51 Відповісти
Самвелам и Гургенам самое время взять добротные лыковые лапти и похлебать тощих щей - авось полегчает.
показати весь коментар
01.11.2020 20:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 