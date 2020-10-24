Росія в рамках ОДКБ не допомагатиме вірменам у Нагірному Карабасі, - заступник глави МЗС РФ Панкін

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку створила Росія і в яку входить Вірменія, не допомагатиме "Нагірно-Карабаській республіці" у війні з Азербайджаном.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"ОДКБ допомагає своїм державам-членам у певних ситуаціях, коли є явна агресія. Поки йдеться про Нагірний Карабах, який не є визнаним самими ж вірменами частиною своєї території і не може бути, ймовірно, визнаний, некоректно говорити про залучення оборонного потенціалу ОДКБ", - заявив він журналістам.

У створену Росією Організацію договору про колективну безпеку входять, крім Росії і Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстан і Таджикистан.

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Всі ці країни, крім Вірменії, підтримують дружні стосунки з Азербайджаном.

Видання зазначає, що лідер "НКР" Араїк Арутюнян написав відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну в Facebook, в якому закликав його допомогти з припиненням бойових дій і поверненням до переговорів.