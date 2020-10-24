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Новини Політика України
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Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов

"Дубінський - це ти", - хочеться сказати президенту Зеленському та керівництву партії "Слуга народу" після останнього ефіру "Право на владу".

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей за суперскандал з головою Київської обласної організації "Слуг народу", народним депутатом Олександром Дубінським", - констатує журналіст.

Він нагадав, що два тижні тому Дубінського журналісти звинуватили у створенні фейкових сюжетів проти Майдану на замовлення структур Януковича під час Революції Гідності.

"Напередодні виборів ці звинувачення проти Дубінського висунув і Сергій Притула в телеефірі каналу 1+1. Здавалося, таке неможливо ігнорувати в жодній відповідальній політичній силі, адже скоро чергова річниця Революції, а Київщина зіграла величезну роль у перемозі Революції. Так чому мовчить партія і фракція "Слуг народу"? Ви несете відповідальність за одного з лідерів вашої партії. Дубінський - це особа Зеленського в Київській області, його схвалив сам президент на цей пост. Мовчання Зеленського, Корнієнка та інших партійців свідчить про дві речі: по-перше, вони не виправдовують Дубінського і не виступають на його захист - мабуть, визнають справедливість звинувачень, а по-друге, вони бояться зробити будь-які зауваження Дубінському, тому що для них Революція Гідності не є важливою подією, заради якої вони би псували стосунки з колегою. Просто безчесна поведінка. І коли Зеленський буде після такого приходити покладати квіти до пам'ятника Героям Небесної сотні на річницю, вся країна буде знати - так чинять тільки лицеміри", - констатує Бутусов.

Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубінській під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними Бігуса, саме Дубінський є автором нашумілого фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.

Крім цього, Дубінський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і дійсно відправити його в столицю РФ.
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Топ коментарі
+101
Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8884
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24.10.2020 21:49
+50
Только подтверждает истину

Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6564
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24.10.2020 22:29
+45
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
А Дубинського мер Дніпра Філатов вірно назва "говорящей жопой Коломойского ".
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24.10.2020 21:51
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Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8861
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24.10.2020 21:59 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8992
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24.10.2020 22:08 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8706
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24.10.2020 22:09 Відповісти
шизофазия ж у вовочки Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 674
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24.10.2020 22:32 Відповісти
А вот это сильно! Браво!
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24.10.2020 22:16 Відповісти
Крах зеленого сброда. Таких уродов Украина еще не видела...
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24.10.2020 22:00 Відповісти
не, ну в рыгионах тоже куча шариковых была. позабывал уже их фамилии Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6352
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24.10.2020 22:33 Відповісти
Поки що крах української України. А зелені ''на коні'', бо вміло використовують схильність українців вірити словам, а не справам.
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25.10.2020 01:03 Відповісти
уродов как пэтя ? Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 273
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25.10.2020 09:43 Відповісти
песики задрали ...
когда вы выздыхаете !!! Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4577
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25.10.2020 09:45 Відповісти
Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8039 Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2181
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24.10.2020 22:01 Відповісти
Давайте посмотрим на результаты выборов ... .
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24.10.2020 22:03 Відповісти
Мама любит быструю еду из алюминиевой миски.
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24.10.2020 22:05 Відповісти
дірявою ложкою
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24.10.2020 22:09 Відповісти
П'ять запитань Зеленського: як відбуватиметься опитування і як готують волонтерів

https://racurs.ua/ua/2753-p-yat-zapytan-zelenskogo-yak-vidbuvatymetsya-opytuvannya-i-yak-gotuut-volonteriv.html
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24.10.2020 22:07 Відповісти
Профанация. Абсолютно бесконтрольная. И нефиг этим "волонтерам" вообще что-то считать - всё равно в Офисе президента нарисуют результат, который им нужен.
А главное для всех нас - не играть с этими жуликами в наперстки и не принимать участия в этом позорище.
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24.10.2020 22:59 Відповісти
але нас запишуть, що "брали участь".
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24.10.2020 23:21 Відповісти
Полностью согласен с Соло.Но позорище,кроме опроса,и сами местные выборы.Оставшиеся,после предыдущего правления,местные базарные "элиты",на полном серьезе,сейчас себя спасают от всех люстраций,деклараций и любых имущественных претензий.За "место" в списках"проплачено,ждут дивиденты.Вот зачем сегодня терять время,идя на избирательные участки?Заразиться короной?
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25.10.2020 16:18 Відповісти
А ведь создание фейков Дубинским во время Революции, это похлеще вчерашнего проступка пьяного гамадрила.
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24.10.2020 22:11 Відповісти
Па таму та гамадрілла єтая їшь чьйо не у "Слугах народових".Не доріс,падлюка.
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24.10.2020 22:21 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8893
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24.10.2020 22:11 Відповісти
Кстати, если бы не две революции, вся эта зеленая п#здобратия работала бы там же, откуда ее зачерпнул социальный лифт.

Хотя, она туда же и вернется, но Украина теряет время и деньги. Учитывая кумулятивный эффект, мы теряем проценты ВВП из-за, по сути, необразованных людей, которые повелись на популистов.
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24.10.2020 22:17 Відповісти
«Революцію задумують романтики, втілюють в життя фанатики, а її плодами користуються негідники» - Томас Карлейль
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24.10.2020 23:36 Відповісти
Исключительность ситуации в том, что после кризиса 2009-го года, да еще на фоне короновируса, весь мир однозначно будет кардинально меняться. Например, вместо двух супердержав, будут появляться региональные лидеры.
Модель экономики стран будет меняться к такой, какой по сути еще не было. Всё это озвучено на "Базель III". решениях "Рмского клуба" 2019 и "Давосского форума" 2020.

Так как у нас фактически уничтожена система управления государством, то нам (при благоприятном стечении звёзд) может быть гораздо легче создать на руинах новое, чем тем же странам ЕС сначала развалить сопротивление старых чиновников, а потом строить новое.
Шанс у Украины и украинского народа есть. Вопрос лишь в том - воспользуемся ли мы им или снова прогавим...
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25.10.2020 17:34 Відповісти
А от скандала с братьями-ермаками продающими должности и сливающими операции СБУ??? Да таких зашкваров достаточно на "пожизненное"- любимое словечко зели судя по его дебильным "опитуванням"...
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24.10.2020 22:19 Відповісти
Не знаю як за це Беніне посміховисько можуть голосувати жителі Київщини ?
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24.10.2020 22:21 Відповісти
Дубинский -это 73 %((((
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24.10.2020 22:24 Відповісти
У этой зелени карликовой ничего святого нету и на грамм, а если б было то Украину, в которой и сам же живёт, не называл бы ПРОСТИТУТКОЙ
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24.10.2020 22:28 Відповісти
Все они там питорасы.. одним мерилом мерянные и одним миром мазанные..
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24.10.2020 22:30 Відповісти
От не хотел завтра голосовать . Но теперь пойду на принцип . ( Меня всё устраивает ) .
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24.10.2020 22:33 Відповісти
так поступают не только лицемеры , но и подонки .
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24.10.2020 22:36 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7404
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24.10.2020 22:40 Відповісти
Бутусов, дави нелоха да по злее. Зюзя уже за год успел осточертеть.
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24.10.2020 22:43 Відповісти
А ми вас всіх 73/43%зебілів, і навіть таких упоротих, як ти, Игокович, дебілів - півтора-два роки тому попереджали...
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24.10.2020 23:20 Відповісти
"Неначе суки з кобелями,жиди злигались з москалями. І тічка ця здавна й понині гаса по нашій Україні." Т. Шевченко.
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24.10.2020 22:46 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9095
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24.10.2020 22:47 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4891
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24.10.2020 22:53 Відповісти
смешно, но - кому?
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25.10.2020 20:24 Відповісти
г+г то інкубатор антиукраїнських вилупків.
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24.10.2020 23:12 Відповісти
Да,политическая система не изменилась,но ГОСПЕРЕВОРОТА и подавно не было.Был запрос общества на смену власти,который и произошёл,благодаря которой произойдут революционные изменения в нашем обществе.Переживём и эту убогую,ущербную и краткосрочную, типично совковую власть.А французская революция длилась 98лет.Последняя революция, приведшая к узурпации власти коммунистами, была февральская,которая начиналась 40лет до её свершения. Отчёт начала революции,которая далеко до завершения,у нас надо считать с 2004года.
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24.10.2020 23:43 Відповісти
О какая чушь несусветная. Переживут они. Долго переживать придется. Ибо нарид следующими ОПЗЖ выберет. Вот тогда и начнете переживать.
Кто там революцию делать будет? 46% ********? Оно им нах не надо.
Четверть из них давно в Польше-Чехии-Германии, класть они хотели в общем-то.
25% (которые при явке 62% = 7.44%?) Ну вполне реально, только низзя ж расшатывать страну-то. А ту Путин проснется и всех нагнет.
Вывод? Так все и останется, точнее никак.
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25.10.2020 08:37 Відповісти
То что Вы написали,то этого не может быть,потому что этого не может быть никогда.Революция это не смена власти,а изменение строя в обществе.Этот процес.Т.е. развития ситуации.В процессе всегда есть время.А то ,что ОПЗЖ может прийти к власти,не исключено.Но с их приходом,или с зелёными,или с рыгами никогда не смогут произойти революционные изменения,а запрос остаётся.Да народ тупой и процесс у нас длительный,но он будет продолжаться и идти в ту точку.Это исторический процесс,но по какому пути это будет происходить вопрос и сколько для этого понадобится времени не известно.Сейчас мир с таким потоком информации этот процесс развивается более стремитеьно,чем ранее.Даже может быть так,что мало никому не покажется.Революция у нас продолжается!!! Сожалею,что Вы забыли,а может и не знали то,чему нас учили в школе и институте.
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25.10.2020 09:33 Відповісти
В 19 году все думали "этого не может быть никогда", когда вспоминали о том что клоун президентом станет. А вот нихуяшеньки, стал. Ибо идиотов всегда большинство)))
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25.10.2020 17:51 Відповісти
Был уверен,что зе прийдёт к власти ,за 4 месяца до 1-го тура.И это, вполне очевидное должно было состояться.За него у меня никогда не могла поднятся рука отдавая свой голос.Вы правы, идиотов большинство,даже включая всех тех,которые тогда думали что*этого не может быть никогда*. А для таких как Вы, очень трудно находить ответы на вопросы,которые стоят перед обществом.
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25.10.2020 18:13 Відповісти
Фарисеї - всі лицеміри !
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24.10.2020 23:24 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1732
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24.10.2020 23:31 Відповісти
зеленский - это реванш антимайдана. беркутня убивавшая майдановцев - на свободе, штепы - в раде, а не нарах, ефремов - честный чиновник, а исполнители сепаратистских новороссий уже завтра получат мандаты управлять облсоветами на юго-востоке.. каких вам еще доказальств не хватает?
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24.10.2020 23:54 Відповісти
Ты под российским флагом!😊
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25.10.2020 00:23 Відповісти
Это я презерватив прокси одевал, чтоб по вражьим сайтам в разведку сходить
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25.10.2020 07:43 Відповісти
Дубінському можна все!!! Він допоміг Янелоху стати преЗЕдентом. Оббріхував Порошенка, робив на нього фейки і це спрацювало, лохи повірили та повелися. Жеріть, сцуки, свого Зедубінського, насолоджуйтесь його матюками та бородатою дупою, яка у нього замість обличчя.
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25.10.2020 01:11 Відповісти
Иренка,все еще облизываешь снизу и сверху сывочолого?Окстись,надо идти вперед.Не создавай себе кумира...
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25.10.2020 16:25 Відповісти
Борюсік! Все відсмоктуєш у Янелоха? Досить, ти ж все одно голосував за ху#ла, а підтримуючи Янелоха ти сподівався, що Україна повернеться у кацапське стойло. Нідаждеся! Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8308
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25.10.2020 17:38 Відповісти
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, ЗЕлёная сама пойдёт!...
Тьфу, блин вспомнилось.
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25.10.2020 07:16 Відповісти
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1790
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25.10.2020 07:30 Відповісти
Ну і Філатов! Правильно підмітив схожість.
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25.10.2020 07:44 Відповісти
Та країна навіть не буде знати чи приніс ЗЕ квіти до памятника Небесної Сотні бо це буде тишком-нишком і не видно із-за кортежу і частоколу охорони.
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25.10.2020 07:41 Відповісти
як ПРЕЗЕРВАдент може щось заперечити, якщо він же ж сам радив "рАздАть бЄркуту ********* палкі, штоб електрічЄство дабівать с протЄстуюшчіх"?? Сьогодні головКОкомандучий - це продовження обісраного ДУБ-кого...
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25.10.2020 07:53 Відповісти
дубінський це членосос коломойши
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25.10.2020 09:03 Відповісти
Забагато слів для зеленого лайна, я б скоротив заголовок до "Президент и его партия позорні"
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25.10.2020 10:00 Відповісти
А можно так? " Последний Президент Украины..."
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25.10.2020 17:38 Відповісти
дубінський - хвойда. А якщо зеленський прикриває/захищає хвойду, то, виходить він сутенер? Досить дивно, бо зеленський і сам хвойда, тільки в каломойського.
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26.10.2020 00:58 Відповісти
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