Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов

"Дубінський - це ти", - хочеться сказати президенту Зеленському та керівництву партії "Слуга народу" після останнього ефіру "Право на владу".

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей за суперскандал з головою Київської обласної організації "Слуг народу", народним депутатом Олександром Дубінським", - констатує журналіст.

Він нагадав, що два тижні тому Дубінського журналісти звинуватили у створенні фейкових сюжетів проти Майдану на замовлення структур Януковича під час Революції Гідності.

"Напередодні виборів ці звинувачення проти Дубінського висунув і Сергій Притула в телеефірі каналу 1+1. Здавалося, таке неможливо ігнорувати в жодній відповідальній політичній силі, адже скоро чергова річниця Революції, а Київщина зіграла величезну роль у перемозі Революції. Так чому мовчить партія і фракція "Слуг народу"? Ви несете відповідальність за одного з лідерів вашої партії. Дубінський - це особа Зеленського в Київській області, його схвалив сам президент на цей пост. Мовчання Зеленського, Корнієнка та інших партійців свідчить про дві речі: по-перше, вони не виправдовують Дубінського і не виступають на його захист - мабуть, визнають справедливість звинувачень, а по-друге, вони бояться зробити будь-які зауваження Дубінському, тому що для них Революція Гідності не є важливою подією, заради якої вони би псували стосунки з колегою. Просто безчесна поведінка. І коли Зеленський буде після такого приходити покладати квіти до пам'ятника Героям Небесної сотні на річницю, вся країна буде знати - так чинять тільки лицеміри", - констатує Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубінській під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними Бігуса, саме Дубінський є автором нашумілого фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.

Крім цього, Дубінський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і дійсно відправити його в столицю РФ.