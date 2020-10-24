Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов
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"Дубінський - це ти", - хочеться сказати президенту Зеленському та керівництву партії "Слуга народу" після останнього ефіру "Право на владу".
Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей за суперскандал з головою Київської обласної організації "Слуг народу", народним депутатом Олександром Дубінським", - констатує журналіст.
Він нагадав, що два тижні тому Дубінського журналісти звинуватили у створенні фейкових сюжетів проти Майдану на замовлення структур Януковича під час Революції Гідності.
"Напередодні виборів ці звинувачення проти Дубінського висунув і Сергій Притула в телеефірі каналу 1+1. Здавалося, таке неможливо ігнорувати в жодній відповідальній політичній силі, адже скоро чергова річниця Революції, а Київщина зіграла величезну роль у перемозі Революції. Так чому мовчить партія і фракція "Слуг народу"? Ви несете відповідальність за одного з лідерів вашої партії. Дубінський - це особа Зеленського в Київській області, його схвалив сам президент на цей пост. Мовчання Зеленського, Корнієнка та інших партійців свідчить про дві речі: по-перше, вони не виправдовують Дубінського і не виступають на його захист - мабуть, визнають справедливість звинувачень, а по-друге, вони бояться зробити будь-які зауваження Дубінському, тому що для них Революція Гідності не є важливою подією, заради якої вони би псували стосунки з колегою. Просто безчесна поведінка. І коли Зеленський буде після такого приходити покладати квіти до пам'ятника Героям Небесної сотні на річницю, вся країна буде знати - так чинять тільки лицеміри", - констатує Бутусов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ
Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубінській під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.
За даними Бігуса, саме Дубінський є автором нашумілого фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.
Крім цього, Дубінський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і дійсно відправити його в столицю РФ.
Будь ласка, зачекайте...
когда вы выздыхаете !!!
https://racurs.ua/ua/2753-p-yat-zapytan-zelenskogo-yak-vidbuvatymetsya-opytuvannya-i-yak-gotuut-volonteriv.html
А главное для всех нас - не играть с этими жуликами в наперстки и не принимать участия в этом позорище.
Хотя, она туда же и вернется, но Украина теряет время и деньги. Учитывая кумулятивный эффект, мы теряем проценты ВВП из-за, по сути, необразованных людей, которые повелись на популистов.
Модель экономики стран будет меняться к такой, какой по сути еще не было. Всё это озвучено на "Базель III". решениях "Рмского клуба" 2019 и "Давосского форума" 2020.
Так как у нас фактически уничтожена система управления государством, то нам (при благоприятном стечении звёзд) может быть гораздо легче создать на руинах новое, чем тем же странам ЕС сначала развалить сопротивление старых чиновников, а потом строить новое.
Шанс у Украины и украинского народа есть. Вопрос лишь в том - воспользуемся ли мы им или снова прогавим...
Кто там революцию делать будет? 46% ********? Оно им нах не надо.
Четверть из них давно в Польше-Чехии-Германии, класть они хотели в общем-то.
25% (которые при явке 62% = 7.44%?) Ну вполне реально, только низзя ж расшатывать страну-то. А ту Путин проснется и всех нагнет.
Вывод? Так все и останется, точнее никак.
Эх, ЗЕлёная сама пойдёт!...
Тьфу, блин вспомнилось.