"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони"

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила "Укрзалізниці" відновити рух із низки станцій, які були закриті через карантин.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Укрзалізниця позитивно оцінює рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* з 00:01 26 жовтня відновити рух з більшості закритих станцій. Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", - говориться в повідомленні.

Так, з 26 жовтня УЗ відкриває продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на такі поїзди:

№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

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№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя — Київ;

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці — Київ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 702/701 Львів — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів;

№ 732/731 Київ — Запоріжжя;

№ 734/733 Київ — Покровськ;

№ 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 739/740 Київ —Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ — Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ — Херсон;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький — Київ;

№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця;

№ 782/781 Черкаси — Київ.

Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на такі поїзди:

№ 106/105 Київ — Одеса;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№136/135 Одеса — Чернівці;

№ 146/145 Київ — Ізмаїл;

№ 763/764 Київ — Одеса".