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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила "Укрзалізниці" відновити рух із низки станцій, які були закриті через карантин.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Укрзалізниця позитивно оцінює рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* з 00:01 26 жовтня відновити рух з більшості закритих станцій. Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", - говориться в повідомленні.

Так, з 26 жовтня УЗ відкриває продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на такі поїзди:

№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

Читайте також: "Укрзалізниця" проти обмежень пасажирських залізничних перевезень, але дотримуватиметься всіх рішень уряду

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя — Київ;

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці — Київ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 702/701 Львів — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів;

№ 732/731 Київ — Запоріжжя;

№ 734/733 Київ — Покровськ;

№ 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 739/740 Київ —Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ — Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ — Херсон;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький — Київ;

№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця;

№ 782/781 Черкаси — Київ.

Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на такі поїзди:

№ 106/105 Київ — Одеса;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№136/135 Одеса — Чернівці;

№ 146/145 Київ — Ізмаїл;

№ 763/764 Київ — Одеса".
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Топ коментарі
+5
Похоже, что всю молодую команду технократов можно заменить даже не простым скриптом, а просто генератором случайных чисел.
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24.10.2020 22:45
+2
Балуются мальчики..
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24.10.2020 22:31
+2
А пригородные поезда когда-нибудь восстановят?
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24.10.2020 22:41
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Балуются мальчики..
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24.10.2020 22:31 Відповісти
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 4544"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 4544"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 5554
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24.10.2020 23:24 Відповісти
А пригородные поезда когда-нибудь восстановят?
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24.10.2020 22:41 Відповісти
они убыточны
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24.10.2020 23:09 Відповісти
слишком много безбилетников
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24.10.2020 23:10 Відповісти
Не при этой власти.
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24.10.2020 23:21 Відповісти
Похоже, что всю молодую команду технократов можно заменить даже не простым скриптом, а просто генератором случайных чисел.
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24.10.2020 22:45 Відповісти
Собака машет хвостом , - хвіст вихляє собакою .
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24.10.2020 22:55 Відповісти
А брехали, что дальние пассажироперевозки такие убыточные. А как их не стало, даже коронавирус не остановил. "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 8219
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24.10.2020 23:10 Відповісти
Циркова вистава триває !!!Заборона діяла лише до виборів!! Навіщо було ізолювати Західну Україну ???)))
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24.10.2020 23:14 Відповісти
цирк на дроті.
В красной зоне ходят поезда, работают кинотеатры и т.п.

Вопрос: кому нужно деление на все эти зоны и весь этот бред??
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24.10.2020 23:17 Відповісти
Цирк
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24.10.2020 23:35 Відповісти
Гуд! Зеленые решили проредить население. Созданы все условия - выборы на подъеме второй волны эпидемии, обеспечить побольше контактов между людьми, фонд борьбы с короновирусом пустили на дороги вместо создания госпиталей для больных и т.д.
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25.10.2020 00:42 Відповісти
Комиссия не может подменять закон, конституцию, ЖД боится ответственности и суда после провала ковидного заеовора.
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25.10.2020 05:28 Відповісти
а ты всё ещё на "заговоре" застрял?
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25.10.2020 10:40 Відповісти
НЕПОСЛІДОВНО ЦіЛКОВИТО, (((
ось як має бути :



У Польщі тимчасово закривають школи, спортзали, кав'ярні і ресторани
НОВИНИ 24 ЖОВТНЯ, 2020



"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 3014
Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що з 24 жовтня в країні вводять нові карантинні обмеження. Школи, спортзали, басейни і ресторани закривають, спортивні та культурні заходи обмежують.

Так, всіх школярів планують перевести на дистанційне навчання. Кав'ярні, ресторани та інші заклади зможуть працювати тільки на виніс або через доставку. Спортзали й басейни повністю закриють. Мінімум на два тижні.
Крім того, діти до 16 років зможуть виходити з дому тільки у супроводі дорослих. Збиратися вдома і на вулиці можна буде компаніями тільки до 5 чоловік.
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25.10.2020 09:05 Відповісти
«У Польщі штраф за порушення карантинних обмежень сягає 30 тис. злотих…»(200 тис.грн)
- інтерв'ю із заступником голови Отвоцької міської ради
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25.10.2020 09:07 Відповісти
поехали, ребята! Кто туда привезёт, кто там подцепит. Главное - не сидеть на месте.
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25.10.2020 10:26 Відповісти
степаша у шустера признался что тесты 60% не показвают достоверно. Отменнить тестоы нельзя. Где ж тогда больных брать? На 90% они бессимптомны выявленные. А остальные не имеют явных признаков это не чума и не оспа а простое сезонное орви . Обращаемость летальность не возрастает но зато растет число выявленых врагов народа которых надо посадить на карантин и штрафовать. И это только начало.
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25.10.2020 12:06 Відповісти
бла-бла-бла! Короче - хрень собачья!
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25.10.2020 13:38 Відповісти
 
 