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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1403) Гурін Дмитро (32)

"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін висловив свою думку про оголошене президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.

Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук у пості на Facebook повідомив, що подав заяву в Бюро щодо незаконності оголошеного президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі під ним він затегав "слугу народу" Дмитра Гуріна з питанням: "Цікаво, хтось президенту пояснював, що він реально в тюрму сяде за весь цей бєспрєдєл?". Нардеп відповів: "Я не розумію, навіщо ці опитування, об'єктивно створили самі собі проблеми на порожньому місці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз

Слуга народу Гурін про опитування Зеленського: Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці 01
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Топ коментарі
+53
вы зеленые макаки даже себе еще не представляете какие именно вы себе проблемы создали
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24.10.2020 23:26
+45
"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте - Цензор.НЕТ 5464
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24.10.2020 23:27
+39
це просто московська схема технологічного зриву

"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте - Цензор.НЕТ 599
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24.10.2020 23:26
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вы зеленые макаки даже себе еще не представляете какие именно вы себе проблемы создали
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24.10.2020 23:26 Відповісти
А їм "акакаяразніца". Мене вражає наскільки влучно професор Карло Чіполла ще в в 1976 році в своїй роботі «Основні закони людської дурості» змалював, важко уявити, ******* поведінку зебілів. Всього цих законів п'ять. Те, про що йдеться тут в статті ( "створили самі собі проблеми" ) - яскрава ілюстрація до третього закону людської дурості: "БІЛЬШІСТЬ ТУПИХ ЛЮДЕЙ Є ФУНДАМЕНТАЛЬНО І НЕЗМІННО ТУПИМИ - ВОНИ ШКОДЯТЬ ІНШИМ, НЕ ПРИНОСЯЧИ КОРИСТІ СОБІ". Коротко, з ілюстраціями про ці закони можна прочитати в статті "Сила тупих. П'ять фундаментальних законів людської дурості" або подивитись в ютубі ЧЕМ ОПАСЕН ЗЕЛЕНСКИЙ? (ИЛИ 5 ЗАКОНОВ ГЛУПОСТИ) ПОЛИТ-МУЛЬТ
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25.10.2020 00:24 Відповісти
це просто московська схема технологічного зриву

"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте - Цензор.НЕТ 599
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24.10.2020 23:26 Відповісти
"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте - Цензор.НЕТ 5464
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24.10.2020 23:27 Відповісти
Все відбувається за кремлівським сценарієм !!))
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24.10.2020 23:33 Відповісти
Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!))
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24.10.2020 23:38 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 766
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24.10.2020 23:47 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 3019
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25.10.2020 00:11 Відповісти
А чого якби?
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25.10.2020 07:50 Відповісти
дебилы Сер "Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте - Цензор.НЕТ 4040
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24.10.2020 23:29 Відповісти
Песня-зажигалка армянских пуканов "Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте - Цензор.НЕТ 5120
https://www.youtube.com/watch?v=N2Aka7kOhTI
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24.10.2020 23:30 Відповісти
Классный клип.
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25.10.2020 01:48 Відповісти
Только не отправляйте ее Рюкзаковичу. "Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 8897
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25.10.2020 08:11 Відповісти
Та ладно........всё «пучком»=>преЗедент - юрЫст.......
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24.10.2020 23:31 Відповісти
😀
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24.10.2020 23:48 Відповісти
Из него такой юрист , как из говна пуля ...))
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24.10.2020 23:34 Відповісти
ПреЗЕдент в панике...соответствующие и действия... "Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 9739
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24.10.2020 23:39 Відповісти
)) это суть совка и постсовка - создавать себе и другим трудности, чтобы потом бороться с их преодолением.
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24.10.2020 23:39 Відповісти
100 баллов "Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 1648
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24.10.2020 23:49 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 5827
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25.10.2020 00:03 Відповісти
Більшість,це лохторат, інфальтивна біомаса !!!)))
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25.10.2020 00:08 Відповісти
Ніпанімаіш? Після виборів всі будуть обговорювати цей опорос від ЗЕ, а прольот зелених залишиться поза увагою. Янелох казатиме що нарід його підтримав. Ай який я маладєс!
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24.10.2020 23:40 Відповісти


карпатський бокораш



Вчора мав розмову з нашим місцевим ідейним "лідєром" Зелених. Так от, розказав багато цікавих речей. Одним словом кинули його з місцевими виборами дуже серйозно, а організація їхня то ще то кубло гадюк.
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24.10.2020 23:41 Відповісти
Это ты пустое место, у ЗЕ многоходвка
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24.10.2020 23:43 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 2504
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24.10.2020 23:48 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 1 ч

Бюллетени ЦИК уже должны быть на всех избирательных участках.
На данный момент полностью в наличии только гребаные бумажки Зеленского.
Аврал и завал. Сколько еще бракованных и "случайно" ошибочных найдут за ночь. А ведь еще доставить, проверить....
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24.10.2020 23:49 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 3588
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24.10.2020 23:53 Відповісти
Зебіл справжній!!!))))
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25.10.2020 00:01 Відповісти
"гагарін"...
міхайлічєнко воно, з кріворожия
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25.10.2020 00:01 Відповісти
Сегодня эти дебилы из студии пугали по ящику людей административной ответственностью за срыв или помеху т.н. "опросу". Интересно, как они видят свое будущее после позорного бегства шута?
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25.10.2020 01:21 Відповісти
Себе проблемы на пустом месте - это ерунда ( пожалуй, даже это и к лучшему ) Но эти же зеленые водоросли всей Украине жить не дают !
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24.10.2020 23:59 Відповісти
Собі будь ласка ,до несхочу, а українцям воно наху.. треба!!!))))
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25.10.2020 00:04 Відповісти
"зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте"

Так це ваше кредо за останні 1.5 року. Вже пора і б звикнути.
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24.10.2020 23:59 Відповісти
От невежества можно ожидать всего что завгодно.Благодаря ему может поумнеет какая-то часть,которая его поддерживало.
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25.10.2020 00:01 Відповісти
Очень печально, что в Украине так много глупых людей, нам нужно за всем быть за одно... А мы друг другу глотки рвем...
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25.10.2020 00:01 Відповісти
Розділяй і володарюй-давне гасло володарів!!! Імітацією політичної боротьби політикани розділяют народ на вселяких ботів ,хай чубятся , аби не заважали грабувати країну !!)))
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25.10.2020 00:17 Відповісти


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 10 ч
Якщо під виборчою дільницею поставити граблі, чи вважатиметься це незаконною агітацією у день виборів?
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25.10.2020 00:07 Відповісти
У зелёных жаб та гадюк начался "осенний слив"

"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 5787
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25.10.2020 00:10 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 1088
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25.10.2020 00:14 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 169
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25.10.2020 00:23 Відповісти
можно сделать соц. опрос по тихому, а это пиар типа пачцую кожнага, или подготовка к какому-то кидалову на основе этого фейка
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25.10.2020 00:35 Відповісти
Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте

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В опросе из 5 вопросов - 4 просто фикция. Лишь бы задать. Получив четыре "за" и автоматом "за" за ключевой 5-ый (не по счету) вопрос.
Смысл опроса в том, чтобы получить поддержку у народа за легализацию канабиса (марихуаны).
За этим вопросом видать стоят очень важные люди с большими деньгами. Поэтому Зеленский и лезет напролом со своим опросником, в ожидании большого куша или Зеленского крепко держат за яйца каким-то компроматом.
Да, кстати. Кому Зеленский сдавал свои анализы перед президентскими выборами?
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-sdal-analizy-v-eurolab-863671.html
И этот человек сейчас обвиняется в связях с ФСБ и наличием росийского гражданства. Пробирка с пробами крови Зеленского и результат анализа может уже находится в москве, у путина в личном сейфе.
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25.10.2020 00:39 Відповісти
І що з того що у ***** в сейфі насичена наркотою кров ЗЕ? Уявімо що він про це заявив світовій громадськості. А йому світова громадськість так "політкоректно" ПТН ПНХ. І все на цьому... а ЗЕ що під наркотою , що тверезий як був дегенератом від народження так ним і залишиться. Іншими словами, в тому що він дурень вже всі давно переконались.
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25.10.2020 02:01 Відповісти
Очень важные люди в погонах и безо всякой легализации крышуют торговлю марихуаной и имеют с этого большие деньги "Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 4574
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25.10.2020 11:15 Відповісти
Мені вже навіть цікаво скільки "опитувальників" Зе отримають зранку 25 в табло і чи компенсують зароблені ними за цю марудну справу кошти ті фізичні, психологічні та імеджеві втрати які вони обовязково понесуть - працюючи на зебілів або співпрацюючи з ними всі сторони завжди залишаються в програші бо зебіли патологічно дурні.
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25.10.2020 01:54 Відповісти
Ну,цілей кілька,політологи їх вичислили.Основне-друге питання,пов'язане з задачею рос. агентури (інтеграції окупованих територій)-ВЕЗ для Донбасу.
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25.10.2020 06:30 Відповісти
у комментаторов какой-то иррациональный страх перед опросом.
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25.10.2020 06:35 Відповісти
Авжеж,бо нічого не бояться тільки дебіли, тому що не думають!
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25.10.2020 07:08 Відповісти
Думать?))) Ну конечно!думай по чаще от этого же все в политике зависит!от мысли Николая Николаевича!)) Иди поспи- утро! Воскресенье! Хватит порохоботить!или вам за переработку в выходные по двойному тарифу?))
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25.10.2020 07:13 Відповісти
Я нахожу очень комичным тот факт, что поклонники зеленского используют слово "думать" как оскорбление своих оппонентов. Ты возможно не поймешь всей иронии, но мне смешно )
Кстати русские любят использовать слово "сознательный" для оскорбление украинцев, что делает твой комментарий еще веселее ))
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25.10.2020 15:17 Відповісти
Я русский по национальности и не вижу в этом ничего плохого!и не являюсь поклонником ни зе ни по .и вижу что ты не понял всей иронии...))
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26.10.2020 01:05 Відповісти
Судя по ответу невпопад, всё именно так, как я и сказал. А попытка сделать хорошую мину при плохой игре, делает твою ситуацию еще глупее
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26.10.2020 11:47 Відповісти
Глубоко не уважаемые порохоботы если бы ваш хозяин был таким хорошим президентом то против него не проголосовало бы 74 процента населения! сколько тупости и незаконного он делал- хотя бы назначение Луценко на генпрокурора!!! Был бы нормальным и зеленского бы не было!прежде всего виноват в этом сам порошенко и его политики! И как бы вы сейчас на говно не исходили- все это! Последствия ваших действий
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25.10.2020 06:45 Відповісти
Олух ти космічєскій, коли вже у вас закінчаться чисті штани та ви нарешті допрете, хто вам в їх гадить?
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25.10.2020 07:10 Відповісти
Да все нормально со штанами)я никогда ничего не жду от государства и никому не советую!никто для вас ничего не сделает ни зебил ни шоколадный ублюдок!
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25.10.2020 07:16 Відповісти
Хозяева есть только у животных и прочих свинособак, у людей хозяев нет, подумай об этом в спаме
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25.10.2020 09:13 Відповісти
Зеленский сам одна большая проблема
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25.10.2020 07:41 Відповісти
Аннушка, для Вас наверное?
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25.10.2020 08:02 Відповісти
Все логічно - проблема створює проблему.
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25.10.2020 07:52 Відповісти
Это кто за Дмитрий Гурин что идёт против мнения своей партии? Думаю ему не место в СН. Соросёнок видать?
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25.10.2020 08:01 Відповісти
Ну у тебя обычная тактика обычного начинающего бота самзнаешь кого. А заключается она в том, чтобы при отсутствии аргументов обзывать собеседника какими нибудь непутёвыми словами. Ну про оскорбления я вообще молчу. Вы, горохоботы, особенно начинающие, в этом точно следуете методичкам )
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25.10.2020 17:38 Відповісти
Прочитав коментарі і склалося враження, що Україна загине від опитування ЗЕ.
Чи ви подуріли люди, чи такими і раніше були...
Не подобається опитування- не беріть в ньому участь, усе просто.
А законно це чи ні вирішить реформована попередньою владою суддівська гілка влади.
Що не ясно?
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25.10.2020 08:09 Відповісти
Тебе важно на бутылке усидеть ровно "Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці - Цензор.НЕТ 3278
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25.10.2020 11:17 Відповісти
Думай, мавпо- може людиною станеш.
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25.10.2020 17:06 Відповісти
Ще одне чмо "какая разница.."
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25.10.2020 11:34 Відповісти
Я вважаю, що заява "ґуріна" -- просто гра. Вони добре знають для чого все це задумано:
1) незаконна агітація в день виборів;
2) результатами можна буде маніпулювати як завгодно.

А "ґуріни" глаголять щоб відвернути нашу увагу від їх планів.
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25.10.2020 08:46 Відповісти
 
 