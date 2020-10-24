"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін висловив свою думку про оголошене президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.
Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук у пості на Facebook повідомив, що подав заяву в Бюро щодо незаконності оголошеного президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, інформує Цензор.НЕТ.
У коментарі під ним він затегав "слугу народу" Дмитра Гуріна з питанням: "Цікаво, хтось президенту пояснював, що він реально в тюрму сяде за весь цей бєспрєдєл?". Нардеп відповів: "Я не розумію, навіщо ці опитування, об'єктивно створили самі собі проблеми на порожньому місці".
Топ коментарі
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+39 olele
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=N2Aka7kOhTI
карпатський бокораш
Вчора мав розмову з нашим місцевим ідейним "лідєром" Зелених. Так от, розказав багато цікавих речей. Одним словом кинули його з місцевими виборами дуже серйозно, а організація їхня то ще то кубло гадюк.
Hellis@13Hellis_13 1 ч
Бюллетени ЦИК уже должны быть на всех избирательных участках.
На данный момент полностью в наличии только гребаные бумажки Зеленского.
Аврал и завал. Сколько еще бракованных и "случайно" ошибочных найдут за ночь. А ведь еще доставить, проверить....
міхайлічєнко воно, з кріворожия
Так це ваше кредо за останні 1.5 року. Вже пора і б звикнути.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 10 ч
Якщо під виборчою дільницею поставити граблі, чи вважатиметься це незаконною агітацією у день виборів?
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В опросе из 5 вопросов - 4 просто фикция. Лишь бы задать. Получив четыре "за" и автоматом "за" за ключевой 5-ый (не по счету) вопрос.
Смысл опроса в том, чтобы получить поддержку у народа за легализацию канабиса (марихуаны).
За этим вопросом видать стоят очень важные люди с большими деньгами. Поэтому Зеленский и лезет напролом со своим опросником, в ожидании большого куша или Зеленского крепко держат за яйца каким-то компроматом.
Да, кстати. Кому Зеленский сдавал свои анализы перед президентскими выборами?
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-sdal-analizy-v-eurolab-863671.html
И этот человек сейчас обвиняется в связях с ФСБ и наличием росийского гражданства. Пробирка с пробами крови Зеленского и результат анализа может уже находится в москве, у путина в личном сейфе.
Кстати русские любят использовать слово "сознательный" для оскорбление украинцев, что делает твой комментарий еще веселее ))
горохоботы, особенно начинающие, в этом точно следуете методичкам )
Чи ви подуріли люди, чи такими і раніше були...
Не подобається опитування- не беріть в ньому участь, усе просто.
А законно це чи ні вирішить реформована попередньою владою суддівська гілка влади.
Що не ясно?
1) незаконна агітація в день виборів;
2) результатами можна буде маніпулювати як завгодно.
А "ґуріни" глаголять щоб відвернути нашу увагу від їх планів.