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У "опитування Зеленського" є спільне з псевдореферендумами в Криму та на Донбасі - протиправність, неконституційність і незаконність, - Магера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера побачив схожість "опитування Зеленського" і псевдореферендумів, які провели в Криму та на Донбасі в 2014 році.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після реалізації так званого "опитування Зеленського" у 2020 році я не розумію, як тепер українська влада зможе переслідувати організаторів і виконавців "народного волевиявлення" у Криму і на Донбасі в 2014 році. Адже події і 2014-го, і 2020-го об'єднує спільна риса - протиправність, неконституційність і незаконність. Може, це так і задумано було спочатку?" - припускає він.

У опитування Зеленського є спільне з псевдореферендумами в Криму та на Донбасі - протиправність, неконституційність і незаконність, - Магера 01

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові запитання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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Топ коментарі
+47
І до приємних новин! Заблоковано
Сьогодні американський відеохостинг YouTube

заблокував самий популярний канал серед політикума України Медведчука. Канал існував з березня 2019року.У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 8904
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25.10.2020 00:31
+36
Хроника одного презEдента
Появление Михаила Фаворова с его "украинской вакциной" и прямое участие в этом вопросе г-на Ермака можно было бы списать на извечную страсть "распилить и утащить", свойственную всей власти Зеленского и Ермаку в частности, если бы не очень интересные связи г-на Фаворова в России. В частности с Хромовой Дарьей Михайловной, научным сотрудником Федерального государственного унитарного предприятия "Научный центр "Сигнал". одной из ключевых организаций в российской программе создания нового поколения химического и биологического оружия.
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25.10.2020 00:41
+35
вавий усиленно наматывает себе на катушку статьи. зачем? почему? потому что "урист" липовый. он не понимает что его "играют". как только он станет ненужен - его тупо сольют толпе как источник всех проблем. а сами сядут на его место как спасители.
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25.10.2020 00:32
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ой баюс-баюс
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25.10.2020 07:28 Відповісти
Внимание!!! Зеленые готовят массовые фальсификации на местных выборах! Массовые "ошибки" при печати бюллетеней, а так же "лишние" бюллетени исчисляются сотнями тысяч. Подобная инфа уже есть из Харькова, Одессы и Запорожья. И это, похоже, только верхушка айсберга(((

Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друк бюлетенів для місцевих виборів - Фріз

У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 4423
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25.10.2020 01:34 Відповісти
У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 3834
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25.10.2020 01:35 Відповісти
Мне кажется , первым возьмут БЭНЮ.
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25.10.2020 02:35 Відповісти
Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера увидел схожесть "опроса Зеленского" и псевдореферендумом, которые провели в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Источник: https://censor.net/ru/n3226867

Вовав Зе - ТИ СЄПАР У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 9685

У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 7168
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25.10.2020 02:53 Відповісти
***** от *****а не знаком отличается
отличается своими *****ными поступками
чем *****ней поступок, тем больший *****
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25.10.2020 14:53 Відповісти
5 вопросов одного из уголовных дел будущего!
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25.10.2020 04:02 Відповісти
Так нариду все по хер🙄🤔😡
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25.10.2020 05:57 Відповісти
А экзитпол хоть будет? Чтобы не было подтасовок. А то на избирательном участке присутствует достаточно бланков в двойном объеме, чтобы заменить те бюллетени, которые "неправильно" проголосовали. Ну " ошиблись" люди. А потом попробуйте проверьте, как вы записаны. Проконтролировать могли бы экзитполы. Они будут?
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25.10.2020 06:08 Відповісти
за це "опитування" у майбутньому при зміні влади клоуну яйця будуть відривати всі кому не лінь.
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25.10.2020 07:14 Відповісти
Сам президент нарушает закон, люди продолжают свой голос отдавать за гречку ...
Какая Европа, тут хоть бы через несколько поколений цивилизация настала ......
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25.10.2020 07:40 Відповісти
Суд уже высказался, нарушений закона нет.
Остальное зависит от людей и их сознательности
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25.10.2020 07:44 Відповісти
Не было ни какого решения суда, была высказано мнение
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25.10.2020 07:46 Відповісти
Нет нарушений закона. Если кто-то считает, что есть- подавайте в суд. Но только никто из прлитиканов-критиканов не высовывается с судом.
Опрос добровольный, кому не нравится, проходит мимо. Кстати, опрос может увеличить активность избирателей .
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25.10.2020 07:50 Відповісти
Магера - це не політикан-критикан, це один із небагатьох членів ЦВК, які пішли проти Підрахуя і відмовилися в 2004 оголошувати президентом обізьЯника! Це дуже фаховий юрист саме з виборчого права!
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25.10.2020 08:55 Відповісти
Было
https://censor.net/ru/news/3226878/verhovnyyi_sud_ne_stal_zapreschat_opros_zelenskogo_prezident_imel_iskrennie_namereniya
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25.10.2020 09:17 Відповісти
Ради интереса, возьмите сами почитайте, а не ждите что вам начнут навязывать .
Учитесь думать
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25.10.2020 07:48 Відповісти
Меня опрос не напрягает, даже интересно.
И лишняя мотивация пойти на голосование)) очень хочется написать "нет" сэз на дамбасе
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25.10.2020 07:56 Відповісти
Ст. 6 Конституції: Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Тобто президент чи депутати слуги народу можу діяти ВИКЛЮЧНО в межах повноважень. Оголошувати опитування - такого повноваження немає ані у президента, ані у депутата!
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25.10.2020 09:05 Відповісти
В суд, все в суд ))
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25.10.2020 09:11 Відповісти
В суд краще постфактум - щоб уже визнали факт правопорушення, а не лише намір))
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25.10.2020 10:46 Відповісти
Проинформируете нас, как все получилось в суде )))
Хотя Верховный суд уже был
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25.10.2020 10:49 Відповісти
Пруф? Де рішення?
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25.10.2020 10:53 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3226878/verhovnyyi_sud_ne_stal_zapreschat_opros_zelenskogo_prezident_imel_iskrennie_namereniya
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25.10.2020 11:00 Відповісти
І вас не насторожує мотивація "мав хороші наміри"??? І так, це ж реформований Петром суд, як ви їм можете вірити?))
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25.10.2020 11:10 Відповісти
Кого, что не устраивает: В суд, все в суд))
Я считаю, что это уже абсурд выискивать в опросе зраду.
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25.10.2020 11:16 Відповісти
Ты идиот, хотя бы почитал формулировки ответа суда. А там написано, почти дословно, что, поскольку опрос ЕЩЕ не проведен, то ПОКА нет нарушений закона. так как суд судит за свершенные действия, а не за намерения. Скользоватая формулировка, но совсем не о том, что пишешь ты. после проведения "опроса", уже по факту зедебила надо засыпать судебными исками за нарушение закона и на аннуляцию любых результатов этого "опроса".
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25.10.2020 08:54 Відповісти
🔜
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25.10.2020 09:02 Відповісти
Во всех его действиях есть много общего,с действиями"папередников". У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 5875
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25.10.2020 07:52 Відповісти
У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 9640
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25.10.2020 08:13 Відповісти
Вовик этот прос сам оплачивает? А что там в декларации на эту сотню с гаком миллионов? А налоги с этой " заработанной " суммы заплатил?
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25.10.2020 08:22 Відповісти
Бедная Ленка: то Оман ему оплачивай, то опрос.
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25.10.2020 11:30 Відповісти
На моїй дільниці (Закарпаття м.Рахів) не було ніяких опитувань, тому я підозрюю, що це опитування буде проводитись тільки в малоросько-кацапських регіонах, а в українських "уродливі слуги" будуть самостійно проставляти галочки в потрібні квадратики.
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25.10.2020 09:19 Відповісти
Та певно ще сплять.
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25.10.2020 09:20 Відповісти
У бланках протоколів для місцевих виборів у Києві зафіксували помилки.
Там були переплутані назви партій, їх порядкові номери та прізвища кандидатів.
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25.10.2020 09:24 Відповісти
зеленский - это реванш антимайдана и новороссий. Он легитимизирует автономный статус бамбасса и анексию крыма, чтобы с кацапов сняли санкции. Для этого его и впарали кремлефашисты тупорылым хохлам.
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25.10.2020 09:39 Відповісти
А Новоросія чомусь кордонами співпадає з проектом Нового Єрусалиму. Тому Зелені узурпатори взяли стратегію маленьких кроків у знищенні України.
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25.10.2020 10:08 Відповісти
Нічого дивного, - під одну кальку, чого ж морочитися, схавали ті, можуть схавати і ці.
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25.10.2020 10:18 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.10.2020 10:21 Відповісти
ИМХО согласен с Магерой. Опрос незаконен, если подходить со всей строгостью закона. Тем не менее есть существенное отличие от псевдореферендума в Крыму и на Донбасе.. Этот опрос не имеет никаких политических и юридических последствий и его проводит не оккупант, а президент страны в своей стране.
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25.10.2020 12:48 Відповісти
Магера это еще тот ушлепок и любитель людям лашпу на уши вешать!

Пусть он покажет где в Конституции и в каком Законе (законах) запрещено проводить соцопросы, а потом будет заявлять... А Цензор тоже хорош - публикует лживые высказывания всяких психов-неадекватов
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25.10.2020 12:57 Відповісти
а почему в День выборов, другого дня не нашлось?. Возможностей сколько угодно - хоть на улице, хоть по телефону. Надо же - припереться на выборы!!
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25.10.2020 16:09 Відповісти
Есть запрет в каком-либо законе на день выборов?
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25.10.2020 21:12 Відповісти
Магера повністю правий щодо того, що форма виконання цього шахрайства точно така ж, як робили окупанти в Криму, в Донецьку і Луганську навесні 2014: так само надрукували будь-що на канцелярському папері А4 і створювали у людей ілюзію, начебто це якесь голосування - коробки поставили, які на вигляд схожі на урни для голосування, обклеєні теж папірцями, нарізаними з канцелярського паперу А4... Повністю аналогічний спосіб здійснення шахрайства.

Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.

Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування... - Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
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25.10.2020 19:42 Відповісти
Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).
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25.10.2020 20:09 Відповісти
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