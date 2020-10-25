У "опитування Зеленського" є спільне з псевдореферендумами в Криму та на Донбасі - протиправність, неконституційність і незаконність, - Магера
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера побачив схожість "опитування Зеленського" і псевдореферендумів, які провели в Криму та на Донбасі в 2014 році.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Після реалізації так званого "опитування Зеленського" у 2020 році я не розумію, як тепер українська влада зможе переслідувати організаторів і виконавців "народного волевиявлення" у Криму і на Донбасі в 2014 році. Адже події і 2014-го, і 2020-го об'єднує спільна риса - протиправність, неконституційність і незаконність. Може, це так і задумано було спочатку?" - припускає він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові запитання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Будь ласка, зачекайте...
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друк бюлетенів для місцевих виборів - Фріз
Вовав Зе - ТИ СЄПАР
отличается своими *****ными поступками
чем *****ней поступок, тем больший *****
Какая Европа, тут хоть бы через несколько поколений цивилизация настала ......
Остальное зависит от людей и их сознательности
Опрос добровольный, кому не нравится, проходит мимо. Кстати, опрос может увеличить активность избирателей .
https://censor.net/ru/news/3226878/verhovnyyi_sud_ne_stal_zapreschat_opros_zelenskogo_prezident_imel_iskrennie_namereniya
Учитесь думать
И лишняя мотивация пойти на голосование)) очень хочется написать "нет" сэз на дамбасе
Тобто президент чи депутати слуги народу можу діяти ВИКЛЮЧНО в межах повноважень. Оголошувати опитування - такого повноваження немає ані у президента, ані у депутата!
Хотя Верховный суд уже был
Я считаю, что это уже абсурд выискивать в опросе зраду.
Там були переплутані назви партій, їх порядкові номери та прізвища кандидатів.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Пусть он покажет где в Конституции и в каком Законе (законах) запрещено проводить соцопросы, а потом будет заявлять... А Цензор тоже хорош - публикует лживые высказывания всяких психов-неадекватов
Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.
Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування... - Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).