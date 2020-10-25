У "опитування Зеленського" є спільне з псевдореферендумами в Криму та на Донбасі - протиправність, неконституційність і незаконність, - Магера

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера побачив схожість "опитування Зеленського" і псевдореферендумів, які провели в Криму та на Донбасі в 2014 році.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після реалізації так званого "опитування Зеленського" у 2020 році я не розумію, як тепер українська влада зможе переслідувати організаторів і виконавців "народного волевиявлення" у Криму і на Донбасі в 2014 році. Адже події і 2014-го, і 2020-го об'єднує спільна риса - протиправність, неконституційність і незаконність. Може, це так і задумано було спочатку?" - припускає він.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові запитання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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