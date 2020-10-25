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До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, - "ОПОРА"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, -

Члени Святошинського тервиборчкому звернулися в поліцію з приводу можливої підробки громадянами медичних довідок для голосування вдома, правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

"Про начебто масове надходження до дільничних виборчих комісій заяв виборців, у яких вони просили забезпечити їм голосування за місцем перебування, 24 жовтня до поліції повідомили 10 членів Святошинської ТВК", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до інформації, викладеної в заяві членів ДВК у Святошинському районі Києва (ТВО №10 та ТВО №11) у ТВК дізналися, що 23 жовтня декілька невідомих людей, які назвалися волонтерами "від одного із суб’єктів виборчого процесу", приносили до багатьох ДВК заяви щодо організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їхнім місцем перебування, водночас одна людина подавала до 20 таких заяв. Крім того, члени ДВК стверджували, що медичні довідки, додані до заяв, "виготовляються одними і тими ж медичними установами та здебільшого мають ідентичний вигляд".

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За інформацією представників "ОПОРИ", напередодні почалися поодинокі випадки подачі заяв від певних осіб для того, щоб надати можливість голосування за місцем перебування. Комісіям приносили по 10, 15, 20 таких заяв, які "були написані або одним почерком, або довідки видані однією установою, або там були бланки з печаткою-ксерокопією". В організації наголосили, що більшість комісій, до яких надходили такі заяви, розташовані в ТВО №10.

"У поліції перевіряють інформацію про можливу підробку медичних довідок громадянами для їхнього голосування вдома. Відповідне звернення від членів територіальної виборчої комісії зареєстровано у Святошинському управлінні столичної поліції. За результатами його розгляду цій події буде надано відповідну правову кваліфікацію... Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Святошинському управлінні поліції відповідно до вимог чинного законодавства. Проводиться перевірка, за результатами якої нададуть правову кваліфікацію цій події", - йдеться в повідомленні на сайті організації, з посиланням на правоохоронців.

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Топ коментарі
+8
это будут самые грязные выборы после 2004 года
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25.10.2020 02:19
+8
Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3872
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25.10.2020 08:19
+5
Зе пошел по беспределу. Демократия закончена. Забудьте. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6662
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25.10.2020 06:46
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это будут самые грязные выборы после 2004 года
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25.10.2020 02:19 Відповісти
Звісно, петяботи багнюкой закидають.
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25.10.2020 09:12 Відповісти
вас не грязью закидывать надо. вас пиз..ить нещадно надо. а еще лучше - выгнать нахер из страны
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25.10.2020 09:14 Відповісти
Ось із таких як ти гнид в Україні одні проблеми. Ви ладні розвалити державу, лише щоб ваш ідол був президентом. А на справді своєю тупістью та зверхністью зробили все те що привело дл "как фанера над парижем пролетел".
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25.10.2020 09:20 Відповісти
пасть закрой херсонский рукожоп. кто как и куда пролетел время покажет. молись чтобы про тебя забыли когда зеленое говно съедет с банковой
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25.10.2020 09:24 Відповісти
Інкогніто, ти своєю злобою захлинешся. І це буде заслужено.
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25.10.2020 09:30 Відповісти
З чого ти вирішив, шо це справжній порохобот? Справжні мають розуміти, шо ці гойдалки вічно тривати не можуть.
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25.10.2020 10:12 Відповісти
ТЕхнологии попередников...
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25.10.2020 04:52 Відповісти
За умышленное использование поддельных документов с человека возьмут штраф в размере до 50 минимальных зарплат, посадят под арест на срок до 6 месяцев либо ограничат свободу на срок до двух лет.
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25.10.2020 05:48 Відповісти
Зе пошел по беспределу. Демократия закончена. Забудьте. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6662
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25.10.2020 06:46 Відповісти
ЗЕ-оседлал все схемы"папередников". Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 71
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25.10.2020 07:49 Відповісти
Галочка, Вам и вправду не нравится Зеленский или же Вы пишете то, что Вам сказали? ))

Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5474
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25.10.2020 08:07 Відповісти
Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3872
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25.10.2020 08:19 Відповісти
Тільки результат дуже передбачуваний.
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25.10.2020 08:31 Відповісти
Чё, вы оба показали результат ниже 50?? ))))
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25.10.2020 17:30 Відповісти
Які ми вумні! Тільки зеленою опежопою розмовляємо. Так? До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 9742
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25.10.2020 17:55 Відповісти
Не то, чтобы очень не нравится. Просто я я вижу среди наших политиков, тех, кто управлял бы страной на порядок эффективнее.
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25.10.2020 08:23 Відповісти
Ну, я давно уже не вижу среди людей у власти истинных государственников
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25.10.2020 17:31 Відповісти
У нас без фальсификаций и таракана на кухню не выберешь.
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25.10.2020 06:57 Відповісти
Президенты меняются-схемы прежние. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1073
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25.10.2020 07:48 Відповісти
І не кажи, як було при Поросі, так і залишилось. Я правильно зрозумів? ))
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25.10.2020 08:08 Відповісти
Так чим тоді нові обличчя краще? Тим більше, що якщо навіть при уряді Гройсмана (який я свого часу тут нещадно критикував за впопулізм, бо я не порохобот) ріст ВВП був 4,5%, а уже в січні 2020 (до початку епідемії) ВВП в мінус пішов...
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25.10.2020 08:46 Відповісти
Ну, не переживай. В связи с вирусом короны, ВВП ещё больше упадёт, но обвинять в этом будут как всегда Зеленского и иже с ним.
До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2550
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25.10.2020 17:35 Відповісти
Ежу понятно, появляйся на горизонте. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 483
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25.10.2020 08:46 Відповісти
Що, знову як при Януковичу? Звичайно, кадри зека повернулися, а отже і методи також!
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25.10.2020 09:22 Відповісти
Хто дає бабло Вовці на соціологов по конопляному питаннячку , той й танцюватиме пермогу Мертвечуківсих для майбутнього захоплення влади.А шо такоє- Качура ж обіцяв партнерсвто с опозажопістами - а там бабло і Мертвечука й Ахметова , й вечерком ще тітушок підкинуть
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25.10.2020 10:51 Відповісти
 
 