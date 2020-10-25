УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8069 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
1 538 10
війна (56233) обстріл (20980) Донбас (21733)

Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 24 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в ранковому зведенні штабу на сторінці у фейсбуці в неділю.

Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки, двічі – неподалік населеного пункту Шуми.  Крім того, в районі Водяного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

"На провокаційні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували", - підкреслили в штабі.

Крім того, повідомляється, що 24 жовтня військовослужбовці ЗСУ разом із рятувальниками ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

"Від початку поточної доби, 25 жовтня, уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - сказано у звіті.

Читайте також: Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП

Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
йому це в очі кинув журналіст ввс
каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
показати весь коментар
25.10.2020 08:23
+9
На кожній точці мінімум 4 порушення щодня.
А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
показати весь коментар
25.10.2020 08:22
+9
Супер стійкий режим тиші від зеленого наркімана.
показати весь коментар
25.10.2020 08:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Зеленский же говорил что перемирие работает? Соврал?)
показати весь коментар
25.10.2020 08:21 Відповісти
йому це в очі кинув журналіст ввс
каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
показати весь коментар
25.10.2020 08:23 Відповісти
На кожній точці мінімум 4 порушення щодня.
А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
показати весь коментар
25.10.2020 08:22 Відповісти
Супер стійкий режим тиші від зеленого наркімана.
показати весь коментар
25.10.2020 08:22 Відповісти
Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 5205
показати весь коментар
25.10.2020 08:25 Відповісти
Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 290
показати весь коментар
25.10.2020 08:27 Відповісти
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
показати весь коментар
25.10.2020 08:30 Відповісти
Руслан Хомчак після публікації допису про його квартири співаком і волонтером Тарасом Тополею змусив військкомат, до якого приписаний Тополя, призвати співака до армії
показати весь коментар
25.10.2020 08:53 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

.
показати весь коментар
25.10.2020 09:26 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
показати весь коментар
25.10.2020 09:44 Відповісти
 
 