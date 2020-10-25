Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат
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За минулу добу російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 24 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в ранковому зведенні штабу на сторінці у фейсбуці в неділю.
Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки, двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Крім того, в районі Водяного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.
"На провокаційні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували", - підкреслили в штабі.
Крім того, повідомляється, що 24 жовтня військовослужбовці ЗСУ разом із рятувальниками ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.
"Від початку поточної доби, 25 жовтня, уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - сказано у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
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как бы гусский мир..
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И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .