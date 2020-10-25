За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 25 жовтня, зафіксовано 6 088 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 1753 особи, померло 102 пацієнти.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 2 177 осіб, померло 125 пацієнтів. 23 жовтня було зареєстровано рекордну від початку пандемії кількість випадків інфікування COVID-19 за добу - 7 517, 22 жовтня було 7 053 хворі, 21 жовтня - 6 719 інфікованих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 343 498 осіб, померли від COVID-19 6 391 особа, видужали 141 508.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 195 599 людей, що на 4 233 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (660), Житомирській (440), Львівській (405), Запорізькій (402) областях, у Києві (359), а також в Одеській (340) та Івано-Франківській (308) областях.

За минулу добу було зареєстровано 5 877 підозр на COVID-19.