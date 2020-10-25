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За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 25 жовтня, зафіксовано 6 088 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 1753 особи, померло 102 пацієнти.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 2 177 осіб, померло 125 пацієнтів. 23 жовтня було зареєстровано рекордну від початку пандемії кількість випадків інфікування COVID-19 за добу - 7 517, 22 жовтня було 7 053 хворі, 21 жовтня - 6 719 інфікованих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 343 498 осіб, померли від COVID-19 6 391 особа, видужали 141 508.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 195 599 людей, що на 4 233 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (660), Житомирській (440), Львівській (405), Запорізькій (402) областях, у Києві (359), а також в Одеській (340) та Івано-Франківській (308) областях.

За минулу добу було зареєстровано 5 877 підозр на COVID-19.
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Топ коментарі
+8
на правах антиКОВИДной рекламы))
За сутки от COVID-19 умерли 102 человека, 1 753 - выздоровели, выявлены 6 088 новых случаев - Цензор.НЕТ 6785
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25.10.2020 09:26
+5
За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 6359
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25.10.2020 10:23
+3
Вопрос не стоит есть ли вирус или нет. Они мутируют постоянно. Проблема в параноидальных мерах и ущемлению прав человека. Все эти локдауны, карантины, комендантский час (в Италии например), приведут к катастрофе.
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25.10.2020 12:42
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після фейкових виборів без вибору - через 2 тижні чекайте подвоєння цифри
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25.10.2020 09:23 Відповісти
Ну вы прямо Дельфийский оракул. Глядя на другие страны, где все борются гораздо лучше с вирусом(по словам одного доброго корреспондента ,чем в нашем засраном украинском Минзраве),даже хуже чем в Польше.
Могу вас поздравить: вы правы - в Польше вчера заболело 13628 человек, вдвое больше чем у нас. Ваши прогнозы просто восхищают.
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25.10.2020 10:56 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 583
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25.10.2020 11:52 Відповісти
Вже з понеділка буде. До того ж, нове зонування з 26-го вводять, де в основному західні міста потрапили в "червону зону". Бояться ЗЕгниди, що народ підніметься й на Київ поїде.
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25.10.2020 14:00 Відповісти
на правах антиКОВИДной рекламы))
За сутки от COVID-19 умерли 102 человека, 1 753 - выздоровели, выявлены 6 088 новых случаев - Цензор.НЕТ 6785
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25.10.2020 09:26 Відповісти
Врач Бен Таппер (Ben Tapper) из Омаха, штат Небраска (США) доходчиво объяснил властям своего города суть ковидгеноцида. https://youtu.be/GTydBWQVKQ0
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25.10.2020 09:27 Відповісти
Из-за таких "врачей", в США, на данный момент уже 230 тысяч смертей и эта цифра ежедневно растет, смертность в разы больше, чем от сезонного гриппа за весь сезон... а ведь пандемия еще далеко не закончилась.
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25.10.2020 09:39 Відповісти
Т.е. врачи в Украине в разы лучше врачей в США? Сто пудово за зеленого голосовал.
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25.10.2020 18:45 Відповісти
Т.е. везде хватает полоумных которые называют себя врачами.
российский бот под ВПН, в стойло!
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25.10.2020 22:11 Відповісти
Зебіл, вдягни маску.
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25.10.2020 09:44 Відповісти
..Так так .
..А всім іншим облобизати ручки інфекційного відділення ! За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 4345
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25.10.2020 09:49 Відповісти
Дімітрій, возьмі сваі картінкі, свєрні ва трубачьку і засунь, ну ти пойнял куда За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 9491
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25.10.2020 10:48 Відповісти
Это все давно понятно. Но не всем.
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25.10.2020 10:09 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 8918 За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 4102
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25.10.2020 09:50 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 6359
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25.10.2020 10:23 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 6426
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25.10.2020 10:24 Відповісти
Адепты ковида приравняли себя к рогатому скоту? За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 3917
Обидеть ни кого не хочу, но картинка как бы намекает.
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25.10.2020 11:26 Відповісти
Я приехал из Киева к родителям в регионы, так там невозможно сдать тест на коронавирус. 4 часа сидели в очереди в больнице к врачу, на дом вызвать врача нереально. Болеем всей семьей. Медицина в регионах в полнейшей Ж. Реальные цифры в 5 раз больше...
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25.10.2020 11:57 Відповісти
Реальные цифры в 10 раз меньше. Фуфлотесты делают больных из абсолютно здоровых людей.
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25.10.2020 15:25 Відповісти
тут бачу багато хто сміється з "ковідоадептів", я тоже колись такий був)) тоже завжди казав "тааа малюють ту статистику, хто в то вірить") а потім бац і в мене вроді як застуда. Думаю собі, ну та подумаєш, поп'ю терафлюшки, відлежусь декілька днів та й далі на роботу. На 2й день пропали запахи. Взагалі!!! 100%!!! В лікарню навіть не впустили, все по телефону(питав чи можна здати тест, сказали в тебе корона, нашо тут здавати, сиди вдома). Відкрили лікарняний, виписали: аскоцин (цинк вроді як запахи помагає вдіновити), аквамаріс, сельтавір і азитро-сандоз. Через 2 тижні пройшло все, але запахи так і не вернулись(лікарняний закрили). Вже пройшов місяць, як я хворів, а запахи вернулись лише на 50%. Львівська обл.
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25.10.2020 12:29 Відповісти
Вопрос не стоит есть ли вирус или нет. Они мутируют постоянно. Проблема в параноидальных мерах и ущемлению прав человека. Все эти локдауны, карантины, комендантский час (в Италии например), приведут к катастрофе.
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25.10.2020 12:42 Відповісти
Уже привели. Во многих странах количество суицидов возросло из-за этой истерии.
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25.10.2020 15:23 Відповісти
Отметим, в Украине в последние месяцы участились случаи самоубийств среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом местом для того, чтобы свести счеты с жизнью, заболевшие выбирают именно лечебные учреждения. Как оказывается, печальная статистика проявляется не только в Украине, но и по всему миру.!!!!

Это то, о чем предупреждалось, вирус меняет код и дает доступ к ....упрощенному удаленному управлению.
Выход - окна и выходы на верхние этажи должны быть закрыты для пациентов....принудительно. Так, чтобы без инструмента открыть невозможно.
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25.10.2020 13:12 Відповісти
 
 