За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків
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В Україні станом на ранок неділі, 25 жовтня, зафіксовано 6 088 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 1753 особи, померло 102 пацієнти.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 2 177 осіб, померло 125 пацієнтів. 23 жовтня було зареєстровано рекордну від початку пандемії кількість випадків інфікування COVID-19 за добу - 7 517, 22 жовтня було 7 053 хворі, 21 жовтня - 6 719 інфікованих.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 343 498 осіб, померли від COVID-19 6 391 особа, видужали 141 508.
Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 195 599 людей, що на 4 233 більше, ніж днем раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (660), Житомирській (440), Львівській (405), Запорізькій (402) областях, у Києві (359), а також в Одеській (340) та Івано-Франківській (308) областях.
За минулу добу було зареєстровано 5 877 підозр на COVID-19.
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Могу вас поздравить: вы правы - в Польше вчера заболело 13628 человек, вдвое больше чем у нас. Ваши прогнозы просто восхищают.
российский бот под ВПН, в стойло!
..А всім іншим облобизати ручки інфекційного відділення !
Обидеть ни кого не хочу, но картинка как бы намекает.
Это то, о чем предупреждалось, вирус меняет код и дает доступ к ....упрощенному удаленному управлению.
Выход - окна и выходы на верхние этажи должны быть закрыты для пациентов....принудительно. Так, чтобы без инструмента открыть невозможно.