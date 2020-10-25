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У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу

У Києві шість виборчих дільниць почали роботу із запізненням, а дві не відкрились.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:00 розпочали роботу 1 103 дільничні виборчі комісії на території Києва, шість із яких (3 у Шевченківському районі  і 3 у Солом'янському районі) - із запізненням, а дві (в Оболонському та Дарницькому районах) станом на 8:30 не відкрились. Відомості про події внесено до Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень, проводиться перевірка", - зазначається в повідомленні.

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Топ коментарі
+6
У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу - Цензор.НЕТ 2268
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25.10.2020 09:48
+4
насмішок з клоуна вистачить
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25.10.2020 09:34
+3
Їжачок не винуватий
Сам Іванко вийшов з хати.

В кайфі після косячка
Голий сів на їжачка.
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25.10.2020 10:30
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проспали а чи шо?
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25.10.2020 09:33 Відповісти
забілі...
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25.10.2020 09:35 Відповісти
насмішок з клоуна вистачить
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25.10.2020 09:34 Відповісти
а лєнку зєлєнську і не взнати, ботокс чи все таки весло? У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу - Цензор.НЕТ 2245
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25.10.2020 09:53 Відповісти
Ксения! Ваш оппонент уже играет на "баяне"
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25.10.2020 10:24 Відповісти
У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу - Цензор.НЕТ 2268
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25.10.2020 09:48 Відповісти
Из 1103 избирательных участков 6 открылись с опозданием на 5 - 10 минут, сообщили в полиции. Все говорит о скором импичменте
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25.10.2020 09:56 Відповісти
Порядок есть порядок!
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25.10.2020 10:12 Відповісти
Їжачок не винуватий
Сам Іванко вийшов з хати.

В кайфі після косячка
Голий сів на їжачка.
показати весь коментар
25.10.2020 10:30 Відповісти
 
 