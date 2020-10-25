У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу

У Києві шість виборчих дільниць почали роботу із запізненням, а дві не відкрились.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:00 розпочали роботу 1 103 дільничні виборчі комісії на території Києва, шість із яких (3 у Шевченківському районі і 3 у Солом'янському районі) - із запізненням, а дві (в Оболонському та Дарницькому районах) станом на 8:30 не відкрились. Відомості про події внесено до Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень, проводиться перевірка", - зазначається в повідомленні.

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