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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура

Курсанти одного з університетів Державної фіскальної служби України в Київській області отримували вказівку від командного складу віддати свої виборчі голоси на місцевих виборах у неділю за певних кандидатів у депутати.

Про це повідомляється на сторінці Київської обласної прокуратури у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, одна з осіб командного складу курсантів університету ДФС України, за попередньою змовою з посадовцями вказаного вишу, надала курсантам вказівку віддати свої виборчі голоси на користь певних кандидатів у депутати від однієї з політичних партій. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців)", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у відкритому кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура. Ведеться досудове слідство, проводяться слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

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Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура 01
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Топ коментарі
+19
Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2720
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25.10.2020 10:30
+11
Зеленського не варто порівнювати з Порошенком. Нічого спільного. А ось з януковочем, в самий раз. Зеленський його перевершив.
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25.10.2020 10:42
+10
Повинні бути позбавлені права протягом життя займати бюджетні посади. Перед цим відсидіти. І нехай спробують заробити на хліб працею, нікчеми.
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25.10.2020 10:31
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Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2720
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25.10.2020 10:30 Відповісти
Сашапанамарь жги еще ...неубедительные у тебя фотожопы
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25.10.2020 10:44 Відповісти
останнє речення і тебе стосується. Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7787
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25.10.2020 10:45 Відповісти
А ти що, не знаєш, чим ідіот відрізняється від мислячої людини? Тим, що його ні в чому "убєдіть" не можна... От тому те, що пише Сашко, здається тобі "нєубєдітельним"...
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25.10.2020 12:11 Відповісти
Повинні бути позбавлені права протягом життя займати бюджетні посади. Перед цим відсидіти. І нехай спробують заробити на хліб працею, нікчеми.
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25.10.2020 10:31 Відповісти
А це як, щоб податківці "заробляли чесною працею"? Це взагалі то фантастика.
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25.10.2020 10:42 Відповісти
Тут только два варианта
1. За "Слуг урода"
2. За ЖОПу
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25.10.2020 10:43 Відповісти
Якщо їхні прийдуть, то краще ЗаЖОПу.
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25.10.2020 12:23 Відповісти
Зеленського не варто порівнювати з Порошенком. Нічого спільного. А ось з януковочем, в самий раз. Зеленський його перевершив.
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25.10.2020 10:42 Відповісти
Обидва КАЗЛИ.

І Пєцік і Зєльц
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25.10.2020 12:20 Відповісти
Чим би вам зайнятися, як не лайному плюватися?
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25.10.2020 12:27 Відповісти
как раз на оборот, два сапога и пара, комик и порох
одного роду-племени, хитро сделаные
янык, это недоразумение от слова совсем
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25.10.2020 15:32 Відповісти
От і доведіть нам фактами, що Порох і бубочка одного роду-племені. Можете почати зі здобутків бубочки. Менше часу займе.
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25.10.2020 15:41 Відповісти
ірпенський індустріальний технікум - вотчина ригів, завжди паскудить на виборах
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25.10.2020 11:20 Відповісти
"слуги народа" - это просто перекрашенные "зажопники", те же мутки на "выборах"!
на кузбасе какой-то воздух отравленный? почему, как только с тех краёв кто-то попадает во власть он сразу пытается её узурпировать?
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25.10.2020 11:22 Відповісти
Руководство ?
Государственного фискального вуза ?
Даже **** не могу понять за какое зелёное говно они агитируют, вообще не понятно
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25.10.2020 11:37 Відповісти
Будущим налоговикам надо отдавать свои голоса только за партию коррупционеров. У молодёжи должно быть светлое будущее.
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25.10.2020 12:20 Відповісти
Такое указание не может нести никаких последствий в волеизъявлении курсантов. Без подтверждающей фиксации бюлетней (что противозаконно и наказуемо) никто не может проконтролировать кто за кого отдал свой голос.
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25.10.2020 12:37 Відповісти
Ирпенская вотчина будущих выродков опять отметилась !!!
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25.10.2020 14:31 Відповісти
 
 