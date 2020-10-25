Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура

Курсанти одного з університетів Державної фіскальної служби України в Київській області отримували вказівку від командного складу віддати свої виборчі голоси на місцевих виборах у неділю за певних кандидатів у депутати.

Про це повідомляється на сторінці Київської обласної прокуратури у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, одна з осіб командного складу курсантів університету ДФС України, за попередньою змовою з посадовцями вказаного вишу, надала курсантам вказівку віддати свої виборчі голоси на користь певних кандидатів у депутати від однієї з політичних партій. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців)", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у відкритому кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура. Ведеться досудове слідство, проводяться слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

Дивіться також: Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол. ФОТО