Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура
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Курсанти одного з університетів Державної фіскальної служби України в Київській області отримували вказівку від командного складу віддати свої виборчі голоси на місцевих виборах у неділю за певних кандидатів у депутати.
Про це повідомляється на сторінці Київської обласної прокуратури у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, одна з осіб командного складу курсантів університету ДФС України, за попередньою змовою з посадовцями вказаного вишу, надала курсантам вказівку віддати свої виборчі голоси на користь певних кандидатів у депутати від однієї з політичних партій. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців)", - йдеться в повідомленні.
Процесуальне керівництво у відкритому кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура. Ведеться досудове слідство, проводяться слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.
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1. За "Слуг урода"
2. За ЖОПу
І Пєцік і Зєльц
одного роду-племени, хитро сделаные
янык, это недоразумение от слова совсем
на кузбасе какой-то воздух отравленный? почему, как только с тех краёв кто-то попадает во власть он сразу пытается её узурпировать?
Государственного фискального вуза ?
Даже **** не могу понять за какое зелёное говно они агитируют, вообще не понятно