"Енергоатом" за тиждень отримав 210 млн грн збитку через дії віцепрезидента Хартмута, - експерт

НАЕК "Енергоатом" різко змінив цінову політику і почав продавати електроенергію на 17 коп./кВт.год нижче своєї собівартості, через що в день зазнає близько 32 млн грн прямих збитків.

Про це пише експерт енергетичних ринків "Центру Разумкова" Максим Білявський у своїй статті "Німецьке горе: -210 млн "Енергоатому" за тиждень".

За інформацією експерта, дивна зміна цінової політики пов’язана з рішенням одного з віцепрезидентів компанії - Якоба Хартмута - відправити досвідчених трейдерів ВП "Енергоатом-Трейдинг" у несподівану відпустку і самому посісти місце головного трейдера.

"Подібні дії Якоба Хартмута спантеличили ринок. Вони свідчать або про професійну некомпетентність, або про хитрий задум. Такий собі мотив, спрямований на зниження цін на ринку для подальшого продажу електроенергії "Енергоатому" окремим трейдерам за заниженими цінами. У будь якому разі ці дії не були і не мали нічого спільного із тактикою заробляти більше", - переконаний експерт.

За його оцінками, від подібних дій Хартмута найбільше страждає сам "Енергоатом", який і так перебуває по суті на межі банкротства.

"Хто відповість за втрачені сотні мільйонів на рівному місці? Переконаний - ніхто. Бо те, що стосується біржових торгів та трейдерської поведінки в Україні, не розуміють у жодному з державних органів", - додав Білявський.

Читайте також: "Енергоатому" треба понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблока АЕС

Нагадаємо, за результатами I півріччя 2020 року НАЕК "Енергоатом" отримав збиток у 2,65 млрд грн порівняно з 1 млрд грн прибутку за аналогічний період 2019 року.

Однією з основних причин збитковості держкомпанії стали маніпуляції на балансуючому ринку, так звані схеми "торгівлі повітрям", через які "Енергоатом" втрачав мільйони гривень щодня.

На початку року тимчасова слідча комісія парламенту розпочала перевірку причин виникнення цієї кризи і встановила відповідальність за неї посадових осіб НКРЕКП.