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збитки (235) Енергоатом (445)

"Енергоатом" за тиждень отримав 210 млн грн збитку через дії віцепрезидента Хартмута, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

НАЕК "Енергоатом" різко змінив цінову політику і почав продавати електроенергію на 17 коп./кВт.год нижче своєї собівартості, через що в день зазнає близько 32 млн грн прямих збитків.

Про це пише експерт енергетичних ринків "Центру Разумкова" Максим Білявський у своїй статті "Німецьке горе: -210 млн "Енергоатому" за тиждень".

За інформацією експерта, дивна зміна цінової політики пов’язана з рішенням одного з віцепрезидентів компанії - Якоба Хартмута - відправити досвідчених трейдерів ВП "Енергоатом-Трейдинг" у несподівану відпустку і самому посісти місце головного трейдера.

"Подібні дії Якоба Хартмута спантеличили ринок. Вони свідчать або про професійну некомпетентність, або про хитрий задум. Такий собі мотив, спрямований на зниження цін на ринку для подальшого продажу електроенергії "Енергоатому" окремим трейдерам за заниженими цінами. У будь якому разі ці дії не були і не мали нічого спільного із тактикою заробляти більше", - переконаний експерт.

За його оцінками, від подібних дій Хартмута найбільше страждає сам "Енергоатом", який і так перебуває по суті на межі банкротства.

"Хто відповість за втрачені сотні мільйонів на рівному місці? Переконаний - ніхто. Бо те, що стосується біржових торгів та трейдерської поведінки в Україні, не розуміють у жодному з державних органів", - додав Білявський.

Читайте також: "Енергоатому" треба понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблока АЕС

Нагадаємо, за результатами I півріччя 2020 року НАЕК "Енергоатом" отримав збиток у 2,65 млрд грн порівняно з 1 млрд грн прибутку за аналогічний період 2019 року.

Однією з основних причин збитковості держкомпанії стали маніпуляції на балансуючому ринку, так звані схеми "торгівлі повітрям", через які "Енергоатом" втрачав мільйони гривень щодня.

На початку року тимчасова слідча комісія парламенту розпочала перевірку причин виникнення цієї кризи і встановила відповідальність за неї посадових осіб НКРЕКП.
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Топ коментарі
+18
Ну установили, кто виноват в колоссальных убытках "Энергоатома", а дальше-то что? Опять на Порошенко очередное "дело" откроют?
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25.10.2020 10:50
+16
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 6383
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25.10.2020 10:55
+11
Кому убиток , а кому і прібиль .

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 5382 .
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25.10.2020 10:57
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Ну установили, кто виноват в колоссальных убытках "Энергоатома", а дальше-то что? Опять на Порошенко очередное "дело" откроют?
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25.10.2020 10:50 Відповісти
Так его же в мае этого года назначили.
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25.10.2020 11:00 Відповісти
Вот порошенко и назначил. К гадалке не ходи.
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25.10.2020 11:09 Відповісти
ты ошибаешся)
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25.10.2020 11:19 Відповісти
проснись, ты обосрался
"Ротердам+ законен и как оказалось цены при нем были ниже чем без него. и убытков НОЛЬ.
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25.10.2020 11:19 Відповісти
Ну, да. Без " Роттердама" Ахметов не мог продавать уголь Донбасса в три дорога, как, якобы купленный на бирже в "Роттердаме". Сама схема законная и была придумана, чтобы Украина не зависела от угля с Донбасса, закупая импортный уголь. А вот как ею воспользовался Ахметов на пару с Порошенко - преступно, тем более, во время войны.
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25.10.2020 14:38 Відповісти
идиот!!! "Ротердам+" это формула для расчета прогнозной цены на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ и она никакого отношения к закупкам угля не имела!
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25.10.2020 14:40 Відповісти
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 6239
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25.10.2020 10:51 Відповісти
зєсцикло взяв його під особистий контроль

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 2146
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25.10.2020 10:52 Відповісти
Разве это деньги, копейки. Главное заробитчан налогом обложить. А это так маю право на помилку
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25.10.2020 10:52 Відповісти
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 6383
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25.10.2020 10:55 Відповісти
Нехорошее лицо глубоко непорядочного человека.
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25.10.2020 12:24 Відповісти
Владі пох, влада опитування ЗЕдебільне проводить.
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25.10.2020 16:42 Відповісти
Цілком ймовірно що це ахметка хоче збанкрутити свого конкурента - "Енергоатом".
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25.10.2020 10:56 Відповісти
А потім його "врятувати", купивши задаром, під обіцянку погасити борги.
Звичайно гасити борг ніхто не буде. Його потім спишуть.
Схема стандартна. Майже все в Україні вкрадено саме так.
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25.10.2020 11:02 Відповісти
Кому убиток , а кому і прібиль .

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 5382 .
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25.10.2020 10:57 Відповісти
Вот и славно. А могли б украсть солдаты НАТО, Порошенко)
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25.10.2020 11:07 Відповісти
Но все проблемы у нас канешно от зеленой енергетики.
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25.10.2020 11:10 Відповісти
яйца в дверь и все дела....
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25.10.2020 11:16 Відповісти
Бред сивої кобили. Маніпуляція.
На це вказує часткова і тендеційна подача інформації.

1) Не приводиться цифра собівартості електроенергії Енергоатому (яка вона до речі?), а лише дельта - "НА 17коп./кВт*год".

2) потім цифра - 210 млн.грн за тиждень, що складає приблизно $7млн за тиждень. Або виробітку лише одного енергоблока-міліонника по ціні 57коп/кВт*год. А ціх енергоблоків зараз простоює 5 (з наявних 15) з за "відсутності попиту".

Ага, попит на "зелену електроенергію" по ціні 5-6грн/кВт*год і на ахметівську по ціні 2грн за кВт*год шалений, а ось енергоатомівська державна електроенергія за 57коп/кВт*год якась дефективна. Ніхто її не бажає

Ось і доводиться продавати навіть дешевше "на 17коп". Бо це хоч якісь живі гроши. Бо хоча 5 блоків і стоять і не виробляють свій міліон доларів на день, а обслуговування тем не менше потребують і гроші на це треба десь брати треба. Бо інакше буде 5 нових чорнобильских енергоблока #4.
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25.10.2020 12:25 Відповісти
Грамотно разложено. Сразу видно кому это выгодно, а не манипуляция цифрами
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25.10.2020 13:39 Відповісти
Розкладено погано!
Смешались в кучу кони, люди, пулеметы...
Понасмикувано, та складено в ...
Суть в іншому, за рахунок е/атому продовжують годувати ахметку, зелень (в тому рахунку не тільки ЗЕ-тику, але й просто шмарклі).
Детально, це буде сторінок на 10-20!
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25.10.2020 16:56 Відповісти
Не будьте так категоричні. Чорнобильских не буде.
Будуть затягнуті ППР, буде дорожча для населення та промисловості е/е.
Будуть борги та кредити для е/атому.

А хто сказав, що зароблені е/атомом гроші використовуються за призначенням, та без відкатів, а хто сказав, що керівники е/атому не топлять за ЗЕ?

Один директор ХАЕС чого коштує, реклама СН-директор ХАЕС не затикалася ні в Рівному, ні в Хмельницькому
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25.10.2020 16:51 Відповісти
І що тут брєд? Інформації 0. А про 5 чернобильських енергоблока - не принижуйте інтелект учасників. Якщо не розумієте процес видобутку ЕЕ на АЕС. В інтернеті знайдіть розпечатки проведення експеременту на ЧАЕС(для тих хто розуміється хоч трошки).
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25.10.2020 13:08 Відповісти
Навіть не думав нікого принижувати. Кожен може піти на сайт Енергоатому і самотужки переконатись що 5 реакторів простоюють. А ще нещодавно простоювало, до речі, 6

https://www.energoatom.com.ua/ua/

І це не ППР, а як раз штучно створена відсутність попиту. І штучно створена криза неплатежів за вже поставлену Енергоатомом електроенергію. Якщо бажаєте, то можете поїхати до Енергодару. Там буквально поряд стоять день і ніч коптящі небо ТЕС Ахметова і заморожені енергоблоки ЗАЕС. Відразу відпаде питання хто в домі (Україні) хазяїн.
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25.10.2020 14:55 Відповісти
Автори конєчно супер))) Хартмуд - це ім'я, а не прізвище))) Хоя би вичали, що пишите) Чи є замовлення, а там хоч шось написати))))
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25.10.2020 13:36 Відповісти
Такой разгон инфы в инете не все себе могут позволить. Более двадцати сайтов у себя разместили. А кто знает подтвердит, деньги это немалые
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25.10.2020 13:40 Відповісти
Кому вигідно і так зрозуміло) Кому дешева електроенергія як кістка в горлі і заважає піднімати ціну на енергію з ТЕЦ і просувати найдорожчу в Європі зелену енергію)
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25.10.2020 13:43 Відповісти
Два роки Енергоатом у збитках, а держава і пальцем не ворухне( Зато коли намагється знизити загальну вартість електроенргії в країні, так відразу у збиток працює. Треба підтримувати, а не розповідати про віртуальні збитки
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25.10.2020 13:48 Відповісти
Манипулятивная статья. Игра цифрами без общей картины. Попытка сформировать негативное отношение к Энергоатому. Хотя все знают, что ЭА прямой конкурент дорогой энергии ТЕЦ и тем более зеленой))))
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25.10.2020 13:52 Відповісти
Чому ? Якраз загальна картина вимальовується чітко:
1 пр 2019 :+1 млрд
1 пр 2020 :-2.65 млрд
Нє,не зрозуміло ?
Тоді так:

"Віце-президент державного Енергоатому Хартмут насправді акціонер російського ПАТ «Федеральна мережева компанії Єдиної енергетичної мережі», компанії - яка будувала лінії електропередачі в анексованої Кремлем український Крим.

Ще раз: віце-президент державної компанії «Енергоатом» отримує двивіденди від російської компанії, яка допомагає окупації українського півострову. Ви серйозно?

Остання виплата дивідендів цієї компанії була в лютому 2020 року і віце-президент нашого Енергоатому їх отримав. Тобто російська компанія заробила на поставках електрики в анексований Крим і прибуток від цих поставок перепав нашому пану Хартмуму з державного Енергоатому.

І це прямо вказано в його декларації. Окрім цього там акції і інших російських енергокомпаній - "ТНС Енерго Нижній Новгород", "МРСК Центра и Приволжжя" (обидві - Нижній Новгород, РФ), "Т Плюс" (Самара), які входять в сферу інтересів російського сенатора Олексндра Бабакова, того самого який голосував за право Путіна вводити війська в Україну.

Там же в декларації і інвестиції Хартмута в цінні папери венесуельскої нафтової компанії PDVSA на суму 0,5 млн доларів.

Через цю компанію права рука Путіна Ігор Сєчін прогнав десятки мільярдів доларів позик, які йшли безпосередньо президенту Мадуро для утримання влади в країні шляхом терору. Путін і Сечін особисто гарантували фінансування в період 2016-2019 рр. Це ніякі не позики - це такі ж 3 млрд Януковича тільки для Мадуро. І наш німець певно був частиною схеми цього фінансування.

Як ця людина взагалі могла потрапити на державну службу, я уже не кажу про посаду віце-президента «Енергоатому» з доступом до державної таємниці. Як людині з такими зв'язками з країною-агесором дали право вирішувати у кого купувати ядерне паливо - у американців чи росіян?" https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3562095707162974
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25.10.2020 14:17 Відповісти
кремлядські агенти банкротують українську атомну енергетику
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25.10.2020 14:15 Відповісти
Краще це було б наслідком жадності або некомпетентності. Але по аналогії з російським мінистом оборони України та головою СБУ 2014 року - картина вимальовується.....
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25.10.2020 15:03 Відповісти
Ну это ж Порошенко виноват, не?
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25.10.2020 15:27 Відповісти
Як би Порошенко вирішив питання заміни ядерного топлива для наших АЕС з російського на європейське, а краще Українське - ціни б йому не було в віках атомної енергетики України, але він не Господь. Думаю це питання лежить в основі негараздів з АЕС.
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25.10.2020 15:50 Відповісти
У меня чтото логика обвинений не складывается.

"Хартмут Якоб работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Опыт господина Якоба включает работу во Всемирном банке и ведущих инвестиционных банках Восточной Европы. Работал руководителем энергетических исследований в лондонском офисе австрийского инвестиционного банка Creditanstalt"


Ну вот вообще на кацапского шпиона не тянет с такой биографией.
А с учетом того как быстро в ВОСКРЕСЕНЬЕ два десятка сайтов разместило эту информацию, то правдивость ее под очень большим сомнением.
Фактов ноль. Один трындеж и проплаченные статьи
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25.10.2020 19:33 Відповісти
НАЭК "Энергоатом" резко изменил ценовую политику и начал продавать электроэнергию на 17 коп./КВт.ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день имеет около 32 млн грн прямых убытков. Источник: https://censor.net/ru/n3226887

Зе ВЛАДА НА ПРОХАННЯ КАЦАПІВ ГРОБИТЬ АТОМНУ ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ "Енергоатом" за тиждень отримав 210 млн грн збитку через дії віцепрезидента Хартмута, - експерт - Цензор.НЕТ 7678
МОЖЕ ВЖЕ ПРИЙШОВ ЧАС КОМУСЬ ВКАЗАТИ НА ДВЕРІ ? "Енергоатом" за тиждень отримав 210 млн грн збитку через дії віцепрезидента Хартмута, - експерт - Цензор.НЕТ 7678
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25.10.2020 19:59 Відповісти
 
 