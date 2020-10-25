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Новини Політика УкраїниСуспільство Місцеві вибори-2020
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Київ (13828) Нацполіція (13918) Клименко (190)

З ночі неділі поліція фіксує так звані "каруселі" на місцевих виборах, - глава Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

З ночі неділі поліція фіксує так звані

Поліція з ночі неділі, 25 жовтня, фіксує факти незаконного масового підвезення людей на автобусах для голосування на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З дванадцятої години ночі ми затримуємо автобуси, які возять людей регіонами, так звані "каруселі". Такі випадки у нас є в Дніпропетровській області, в Києві", - розповів Клименко.

За його словами, наразі затримано два автобуси з Луганської області, які заїхали в Київ, щоб люди "голосували".

В Одеській області, як розповів глава Нацполіції, також зафіксовано факт підвезення громадян для голосування.

"Організатора, громадянина РФ, затримано", - сказав Клименко.

Крім того, за його словами, поліція перевіряла інформацію про порушення в Києві.

"Щодо Святошинського району ми отримали інформацію, що 300 осіб намагалися отримати медичні папери, що вони не можуть прийти на дільницю для голосування і щоб комісія прийшла до них додому", - сказав глава Нацполіції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий розповів, що вже зареєстровано 383 заяви про порушення в день голосування, складено 2 адмінпротоколи і відкрито 6 кримінальних проваджень.

Читайте також: Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура
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Топ коментарі
+8
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8564
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25.10.2020 10:47
+8
Каруселі ноу-хау ригів, а зелень маладиє риганали.
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25.10.2020 11:00
+7
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6275
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25.10.2020 10:50
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С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8564
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25.10.2020 10:47 Відповісти
Але другий таки добряче червонопузою цеглою підпертий...
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25.10.2020 10:49 Відповісти
Когда-то, в истории судебных решений США, был такой забавный случай: на склоне холма находилось 2 усадьбы, после местной бури и потопа, верхний участок, вместе с домом и хоз.постройками "сьехал" на территорию нижнего участка... и суд признал право собственности всем "сьехавшим" имуществом у владельцев нижнего участка, поскольку всё это находилось на его территории )))
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25.10.2020 11:27 Відповісти
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6275
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25.10.2020 10:50 Відповісти
Зачем нам это рассказывать, это как власти любят рассказывать нам о фальсификате лекарств, спиртного и т.д. На кой вы мне это рассказываете, зачем мы блин вас держим, платим налоги, содержим. Где задержанные, привлеченные к ответственности, посаженные ( и на долго) и не только стрелочники, а и заказчики. Где это все...
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25.10.2020 10:55 Відповісти
Ишь, как зеленые с жопоблоком стараются! В "лучших" традициях партии регионов. Чтоб вы, сволочи, провально проиграли,- и вместе, и поодиночке!!! А идиотам, участвующим в "каруселях", Бог воздаст, пусть не сомневаются!
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25.10.2020 10:55 Відповісти
Це зєбіли так часи переводять, а ви ще кажете за їх голосування. С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1087

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1695
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25.10.2020 10:57 Відповісти
Акакаяразніца.
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1621
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25.10.2020 11:04 Відповісти
Каруселі ноу-хау ригів, а зелень маладиє риганали.
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25.10.2020 11:00 Відповісти
О каруселях на ЗЕ-опросе полиция не желает сообщить?
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25.10.2020 11:01 Відповісти
Цікаво, на користь яких партій каруселі?
Думаю, що не тільки на користь "слуг"
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25.10.2020 11:06 Відповісти
Молоді Регіони правлять балом...
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25.10.2020 11:32 Відповісти
Обратите внимание. Не ПРЕСЕКАЮТ а фиксируют.
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25.10.2020 11:50 Відповісти
Рожеві маски вже катаються...
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25.10.2020 12:02 Відповісти
Дивна теперішня поліція та її очільники. Самі дають статистику щодо 383 заяв про правопорушення, а лише складено 3 протоколи. Та в кожному автобусі по 40 "голосувальників", на кожного вже мав бути виписаний протокол, в т.ч. на водія, фірму перевізника, а на організаторів і кримінал. Де день (ніч) тиші, для чого збирали і для якої партії, ось тобі протоколи, друга частина протоколів за підкуп виборців (везли хіба на екскурсію, ні, на голосування, у день і ніч, коли агітація заборонена, зрозуміло, що за гроші), але де там, так можна і на владну команду напоротись, пагони втратити . Ліпше би вже мовчали до завершення виборів.
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25.10.2020 14:54 Відповісти
 
 