З ночі неділі поліція фіксує так звані "каруселі" на місцевих виборах, - глава Нацполіції Клименко

Поліція з ночі неділі, 25 жовтня, фіксує факти незаконного масового підвезення людей на автобусах для голосування на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З дванадцятої години ночі ми затримуємо автобуси, які возять людей регіонами, так звані "каруселі". Такі випадки у нас є в Дніпропетровській області, в Києві", - розповів Клименко.

За його словами, наразі затримано два автобуси з Луганської області, які заїхали в Київ, щоб люди "голосували".

В Одеській області, як розповів глава Нацполіції, також зафіксовано факт підвезення громадян для голосування.

"Організатора, громадянина РФ, затримано", - сказав Клименко.

Крім того, за його словами, поліція перевіряла інформацію про порушення в Києві.

"Щодо Святошинського району ми отримали інформацію, що 300 осіб намагалися отримати медичні папери, що вони не можуть прийти на дільницю для голосування і щоб комісія прийшла до них додому", - сказав глава Нацполіції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий розповів, що вже зареєстровано 383 заяви про порушення в день голосування, складено 2 адмінпротоколи і відкрито 6 кримінальних проваджень.

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