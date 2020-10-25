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Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність до перемир'я в Нагірному Карабасі за умови заяви Вірменії про прихильність основним принципам врегулювання.

Про це Алієв заявив в інтерв'ю американському телевізійному каналу "Fox News", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, ми готові. Я неодноразово про це заявляв. Ми готові сьогодні узгодити перемир'я. Але водночас прем'єр Вірменії має заявити, що він прихильний основним принципам врегулювання, розробленим США, Росією і Францією", - сказав Алієв.

"Ми хочемо перемир'я, ми хочемо повернення своїх земель. Вірменія має взяти на себе зобов'язання щодо звільнення земель на підставі резолюцій Радбезу ООН, мирного плану, представленого США, Францією і Росією. Але вона цього не робить", - заявив він.

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Топ коментарі
+36
дорогие и уважаемые азербайджанцы!
как стало известно, из оккупированного Крыма отправился "повоевать" в Нагорный Карабах, известный крымский бандит, садист, путенский прихвостень Армен "Самвел" Мартоян..
Пристрелите пож эту крысу!
Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения наших земель, - Алиев - Цензор.НЕТ 8832
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25.10.2020 11:08
+23
После такого разгома дают Армении уйти не "потеряв литцо". Это багородно, но боюсь руководство Арменни упреться как бараны и загонят в землю бестолку еще пару тройку тысяч человек.
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25.10.2020 10:58
+23
Карабах-Азербайджан!!!
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25.10.2020 11:01
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Немає ніякоі Арменіі , - є кремлівський фюрер , який вирішує все !
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25.10.2020 10:57 Відповісти
Ну , не поспоришь. Но без ликвидации военно-фашистской базы, нацизм не искоренить, и мира не следует ждать
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25.10.2020 11:00 Відповісти
После такого разгома дают Армении уйти не "потеряв литцо". Это багородно, но боюсь руководство Арменни упреться как бараны и загонят в землю бестолку еще пару тройку тысяч человек.
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25.10.2020 10:58 Відповісти
С какого перепугу росии нужно хотеть что то другое ?
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25.10.2020 11:02 Відповісти
свіжа мапа..
Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения наших земель, - Алиев - Цензор.НЕТ 8648
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25.10.2020 10:59 Відповісти
Я вообще от их действий в восторге. Так спланировать и провести операцию, в такой трудной местности. Нам тут есть чему поучиться.
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25.10.2020 11:01 Відповісти
Я б так не захоплювався їх перемогами. Там спокійно можна херачити, куди очі бачать. На дамбасі складніше ситуація. По жилих домах даунецька чи Макиївки з засівшими там орками стріляти навіть точними ************ не дуже можна.
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25.10.2020 16:22 Відповісти
Може тому,що арм. вс не ховаються за жінок та дітей?
Мабуть ім не перевели наказ ************ стояти за спинами жінок і дітей.
"Не впереди,а сзади. И пусть они попробуют стрелять!"
Армяне не фашисти.
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25.10.2020 18:13 Відповісти
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 1627
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25.10.2020 12:50 Відповісти
Нам би такого ПРЕЗИДЕНТА у 2014 році,то б дійсно АТО тривало б лічені години,а не роки.
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25.10.2020 11:00 Відповісти
Воюют на практике -- АРМИИ ,
.
А в 2014г

ПОРОШЕНКО только начал возрождать армию..
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25.10.2020 11:05 Відповісти
А до чого тут Порошенко,я кажу про Алієва.
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25.10.2020 11:07 Відповісти
...и возродил покраску бордюров, налепливание бирочек, ведение журналов учета журналов.....
...угробил добробаты - самую мотивированную часть бойцов...
...возглавил коррупцию в снабдении армии..
...именно он начал сыпать "пиримириями", когда запрещалось открывать ответный огонь...
Напомню, что в "возрожденной армии вдруг появились командиры разведки - откровенные сепары (одесская бригада, командир разведки Андрей Мурашкин (см. фейсбук) забил до смерти своего подчиненного).
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25.10.2020 13:59 Відповісти
Тут дело не столько в Алиеве-младшем, сколько в том, что к этому моменту азербайджанцы готовились десятилетиями и очень удачно выбрали этот момент. Ситуация в Украине в 2014 и Азербайджане 2020 совсем не похожа.
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25.10.2020 11:11 Відповісти
Звісно не схоже,Україна зовсім не схожа на Азербайджан,а все інше то балачки.
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25.10.2020 11:13 Відповісти
Ну так закрой дупло
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25.10.2020 11:35 Відповісти
Закриваю твоє дупло .
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25.10.2020 12:34 Відповісти
нечто похожее на 2014 в Украине у нас произошло в 1992..добробаты.без единого командования...слабая власть..нехватка оружия(даже просто автоматов не было)...внутри борьба за власть различных группировок...реально борьба-с вооруженными сторонниками...активная помощь сепарам вооруженных штатно "ихтамнетов"...неописуемые зверства армян,нагнетание ужаса на мирное население,приведшее к его массовому исходу..И при всем при этом делали они это почти четыре года...Наша армия почти за месяц им перекрыла кислород.
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25.10.2020 16:33 Відповісти
Таки да, ситуация Карабах-2020 Украине еще предстоит в будущем. Надеюсь это случится гораздо быстрее,чем в случае с Азербайджаном, когда пришлось ждать десятилетиями.
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25.10.2020 20:37 Відповісти
не неси фигни...
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25.10.2020 11:20 Відповісти
У нас саме такий і був - відроджував армію, тягнув час для того щоб підняти обороноздатність, яку деякі "иксперди", сидячі на дивані, вважали "зрадою"! При Порошенку читав постійно прибилзно такі новини (і це беззаперечний факт!) - ЗСУ "наваляли"..."тій стороні" (за сьогоднішньою термінологоією отих тепер так і назвиють зессикуни!), незважаючи на припинення вогню! Про Крим взагалі зенелох не згадує!
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25.10.2020 11:47 Відповісти
Да украинцы мы такие... То больше половины населения мечтало " вот бы нам такого президента как Путин".., потом 85% мечтало " вот бы нам такого президента как Лукашенко", теперь новая волна " вот бы нам такого президента как Алиев" ( хотя все трое слеплены по одному лекалу антидемократии, и авторитаризма с пожизненным правлением и при возможности передачи власти по наследству".. Такое ощущение что не случись Майдана у нас и Ябупович попал бы в эту компаниюю ( хотя нет.. мы своим ( каждому) уже через год готовы дать пинка под Ж, так что Хфедорович изначально был в пролете)
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25.10.2020 12:06 Відповісти
Сейчас все есть,чего не было в 2014, что мешает , фабарже ?
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25.10.2020 12:42 Відповісти
Карабах-Азербайджан!!!
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25.10.2020 11:01 Відповісти
а крим донецк і ше пів расеі украіна.
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25.10.2020 12:02 Відповісти
Целиком и полностью солидаризуюсь с заявлением азербайджанского Президента и считаю, что такой же должна быть и позиция нашего руководства. Верните, ОРКИ, наши территории, уберите своих бандюков, выведите военную технику, закройте за собой границу, и не смейте называть нас братьями! СВИНЬЯ КОНЮ НЕ ТОВАРИЩ!!!
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25.10.2020 11:02 Відповісти
Ваше требование, Наталья, уже передано путлеру. Он уже готовит приказ о выводе своих войск с Донбасса и Крыма.
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25.10.2020 11:27 Відповісти
Опасаюсь что ему не дадут, опять выйдет унылая лошадь и все испохабит
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25.10.2020 12:43 Відповісти
Передаю без посредников, пшол вон отсюда рашистский негодяй!
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25.10.2020 16:15 Відповісти
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



.
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25.10.2020 11:03 Відповісти
слово русскій офіцер потеряло свое значення з 1917 года.. потеряна честь .достоінство і совість..
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25.10.2020 12:04 Відповісти
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 2544
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25.10.2020 14:04 Відповісти
Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения наших земель, - Алиев - Цензор.НЕТ 9510
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25.10.2020 11:05 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
\.
.\.


.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
.
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25.10.2020 11:06 Відповісти
Украина готова к перемирию, забирайте наши земли, - Зеленский
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25.10.2020 11:07 Відповісти
все по Мінським угодам,яким немає альтернативи.
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25.10.2020 11:09 Відповісти
тобі ж сказано - якщо немає тями - не неси пурги...
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25.10.2020 11:22 Відповісти
Так це не я,так каже Петро Порошенко.
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25.10.2020 11:30 Відповісти
Дебил? Не отвечай, вопрос риторический
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25.10.2020 11:36 Відповісти
Порошенко тоді так і зробив - але на землю України зайшли регулярні паРашні війська...
так шо - якщо свого нема - спитай людей...
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25.10.2020 11:37 Відповісти
закрий рота підарюга..
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25.10.2020 12:06 Відповісти
Хороший дипломатичний крок президента Азербайджану , але армія Азербайджану не зупиняється , йде вперед і звільняє окуповану Вірменією територію своєї країни. Вірменія отримує поразку як на військовому фронті, так і на дипломатичному та інформаційному. Вірменія майже тридцять років грабувала окуповані землі, сотні тисяч азербайджанців покинули свої родові гнізда , тисячі азербайджанців втратили життя від вірменських бойовиків і терористів. Тепер прийшов час Вірменії платити за рахунками того, що вона скоїла. Вірменської крові в хаосі, котрий охопить Вірменію після поразки - пролється дуже багато. Мріяли про велику Вірменію - отримають безлюдну й зруйновану Вірменію. Перемоги Азербайджану!
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25.10.2020 11:07 Відповісти
И чем недоволен?
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25.10.2020 11:43 Відповісти
А при чем тут не доволен.. Я просто констатирую факт. И говорю как оно будет. Высказываю свое мнение.
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25.10.2020 11:54 Відповісти
Для Армении это по сути полная капитуляция, потому в таком случае ВСЕ армянское население ( а оно сейчас там именно такое, потому что азербайджанцы эти территории покинули еще 28 лет назад) вынуждено будет покинуть эти территории и перебраться в Армению.



звідки ця ху..ня !? з армянських ЗМІ ?
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25.10.2020 12:00 Відповісти
Извини.. Конечно в Азербайджан ушло азербайджанское население Карабаха.. Описка.
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25.10.2020 12:09 Відповісти
дорогие и уважаемые азербайджанцы!
как стало известно, из оккупированного Крыма отправился "повоевать" в Нагорный Карабах, известный крымский бандит, садист, путенский прихвостень Армен "Самвел" Мартоян..
Пристрелите пож эту крысу!
Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения наших земель, - Алиев - Цензор.НЕТ 8832
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25.10.2020 11:08 Відповісти
Он туда паехал чтоб лезть не под пули, а под камеры
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25.10.2020 12:48 Відповісти
pod kameru bespilotnika?
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25.10.2020 13:16 Відповісти
В общем Алиев успокоил армян, Берлин Ереван в этот раз брать не будут, ограничатся одним Карабахом Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения наших земель, - Алиев - Цензор.НЕТ 6760
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25.10.2020 11:14 Відповісти
Молоток Алиев, - продавливает свою повестку и с милой улыбкой вытирает ****** жопу=) Красавец!
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25.10.2020 11:29 Відповісти
А ***** и рад стараться. Что с него взять. Портфеленосец по жизни.
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25.10.2020 11:39 Відповісти
Кстати ***** в свою очередь вытер жопу Пашиняном, вот она справедливая судьба предателя Украины.
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25.10.2020 11:42 Відповісти
Гоніть окупанта до Єревану і на руїнах приймайте капітуляцію . Карабах це Азербайджан . Крим це Україна .
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25.10.2020 11:39 Відповісти
+ выплатить контрибуцию! а нет так загнать их в Ереван
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25.10.2020 11:39 Відповісти
Неприємно для коментаторів, але факти такі.
1. Війна закінчується там де починаються гори.
2. Див. пункт 1й.
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25.10.2020 11:53 Відповісти
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 7821
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25.10.2020 11:59 Відповісти
приемно чи не приемно . але факти такі
1) війна зовсім не закінчується

2) у горах теж е дороги . досить доступні для наступу . і ривок азерів до села Гюлебірд це доводять

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.46018045357162%2C46.660101773470295&z=12
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25.10.2020 12:09 Відповісти
Цілий місяць вони йшли до села в 200+ населення. Молодці. Див. пункт 1й. Далі - справжні гори. Подивимся.
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25.10.2020 15:51 Відповісти
с ху.. цілий місяць ? Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 6037

ты мил человек ситуацию не отслеживаешь . двое суток от Ярахмедли до Бала Солтанли и потом сутки до Гюлебирд . темп продвижения вполне нормальный

а посмотреть . ну посмотрим . я уже месяц смотрю . увиденным в целом доволен
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25.10.2020 16:44 Відповісти
А що серед армян є каміняіди?!
Що они жерти бууть?! Стріляти чим?!
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25.10.2020 18:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=POfZ2zU29Ww

.

.. .
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25.10.2020 13:04 Відповісти
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 3101
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25.10.2020 12:01 Відповісти
Шашлык в зубах застрял?? Ведь судя по обувке этого ару только что от мангала отатщили...
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25.10.2020 12:09 Відповісти
Ары реальные клоуны-************* Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 7207
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25.10.2020 12:56 Відповісти
Российские военные объекты Армении оказались "под колпаком" Bayraktar TB2 ВС Турции

Военное обозрение 24 октября 2020, 22:47
Учитывая обострение карабахского конфликта и возможное разрастание его в масштабную войну, Турция установила наблюдение за российскими военными объектами в Армении. За военными базами России в Армении ведется наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. Телеграм-канал "Бакинский бульвар", ссылаясь на российские источники, сообщил, что Bayraktar TB2 ВС Турции в эти минуты ведет наблюдение за активностью на российской военной базе в Гюмри, сообщает

https://www.dialog.ua/war/217783_1603568285
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25.10.2020 12:27 Відповісти
Верная и чёткая позиция!
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25.10.2020 12:43 Відповісти
"Скотобойня им. Никола Пашиняна."

https://www.youtube.com/watch?v=bZfRCCDms9U

Ары, уходите с чужой земли!!!
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25.10.2020 12:58 Відповісти
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 8349Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 3036
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25.10.2020 13:04 Відповісти
Война в горах не заканчивается, но тактика меняется.

Армяне вчера закрыли северную дорогу из Армении в Карабах для гражданского транспорта. Это может говорить о подготовке переброски армянской армии по тому направлению.

Азербайджанцы не смогли (не стали) закрепиться на участке прорыва к лачинской дороге, и соредотачивают силы на прорыв церез центр к Шуше. Для этого им нужно взять два населенных пункта у перекрестка дорог - Мартуни (Ходжавенд) и Гырмызы базар.

Обратите внимание, азербайджанцы не применяют пилотируемую авиацию (или почти не применяют), только дроны. Это может говорить, что самолеты армяне пока еще могут сбивать, а против дронов у них нет активного приема.

Если у Азербайджана не получится продолжить успех, как на юге, вероятно, они перейдут к тактике войны на истощение. Начнут методично, потихоньку уничтожать технику, и наносить удары по снабжению.
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25.10.2020 13:11 Відповісти
>не смогли (не стали) закрепиться на участке прорыва к лачинской дороге
Чтобы добраться до Лачина придется нарушить границу с Арменией.
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25.10.2020 14:49 Відповісти
Гугл карта показывает, что не придется. Но на участке несколько км дорога идет вплотную к границе, а укрыться там никак - дорога вдоль горы проходит.

Других дорог там нет поблизости - почти незаселенное высокогорье (вправо по карте). А окольным тропами через горы большую технику не протащить. Поэтому маловероятно, что они пойдут этой дорогой. Предыдущая вылазка скорей была прощупыванием ситуации в этой районе.
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 5464

Поэтому азербайджанцы сейчас нацелены на Ходжавенд и Красный базар для продвижения, а не лачинское направление.
Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 494
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25.10.2020 15:28 Відповісти
Турция, Азербайджан, Россия это все авторитарные режимы из одного теста. Они и сами чувствуют идеологическую близость. Ворон ворону глаз не выклюет.
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25.10.2020 14:03 Відповісти
Дякуємо за роз'яснення. Не знали. Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв - Цензор.НЕТ 2578 Але на даному етапі все йде так, як треба. Кацапам приготуватись. Вони наступні.
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25.10.2020 16:35 Відповісти
Армяне борятся за свое выживание, а не за территорию . не надо все мешать в кучу- Украину, Армению, Сирию, Ливию и т.д. более миллиона армян убили турки, арабы, курды, азербайджанцы в 1915-1920 годы.
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25.10.2020 22:43 Відповісти
 
 