Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність до перемир'я в Нагірному Карабасі за умови заяви Вірменії про прихильність основним принципам врегулювання.
Про це Алієв заявив в інтерв'ю американському телевізійному каналу "Fox News", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Так, ми готові. Я неодноразово про це заявляв. Ми готові сьогодні узгодити перемир'я. Але водночас прем'єр Вірменії має заявити, що він прихильний основним принципам врегулювання, розробленим США, Росією і Францією", - сказав Алієв.
"Ми хочемо перемир'я, ми хочемо повернення своїх земель. Вірменія має взяти на себе зобов'язання щодо звільнення земель на підставі резолюцій Радбезу ООН, мирного плану, представленого США, Францією і Росією. Але вона цього не робить", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Мабуть ім не перевели наказ ************ стояти за спинами жінок і дітей.
"Не впереди,а сзади. И пусть они попробуют стрелять!"
Армяне не фашисти.
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А в 2014г
ПОРОШЕНКО только начал возрождать армию..
...угробил добробаты - самую мотивированную часть бойцов...
...возглавил коррупцию в снабдении армии..
...именно он начал сыпать "пиримириями", когда запрещалось открывать ответный огонь...
Напомню, что в "возрожденной армии вдруг появились командиры разведки - откровенные сепары (одесская бригада, командир разведки Андрей Мурашкин (см. фейсбук) забил до смерти своего подчиненного).
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
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как бы гусский мир..
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
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так шо - якщо свого нема - спитай людей...
звідки ця ху..ня !? з армянських ЗМІ ?
как стало известно, из оккупированного Крыма отправился "повоевать" в Нагорный Карабах, известный крымский бандит, садист, путенский прихвостень Армен "Самвел" Мартоян..
Пристрелите пож эту крысу!
БерлинЕреван в этот раз брать не будут, ограничатся одним Карабахом
1. Війна закінчується там де починаються гори.
2. Див. пункт 1й.
1) війна зовсім не закінчується
2) у горах теж е дороги . досить доступні для наступу . і ривок азерів до села Гюлебірд це доводять
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.46018045357162%2C46.660101773470295&z=12
ты мил человек ситуацию не отслеживаешь . двое суток от Ярахмедли до Бала Солтанли и потом сутки до Гюлебирд . темп продвижения вполне нормальный
а посмотреть . ну посмотрим . я уже месяц смотрю . увиденным в целом доволен
Що они жерти бууть?! Стріляти чим?!
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Военное обозрение 24 октября 2020, 22:47
Учитывая обострение карабахского конфликта и возможное разрастание его в масштабную войну, Турция установила наблюдение за российскими военными объектами в Армении. За военными базами России в Армении ведется наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. Телеграм-канал "Бакинский бульвар", ссылаясь на российские источники, сообщил, что Bayraktar TB2 ВС Турции в эти минуты ведет наблюдение за активностью на российской военной базе в Гюмри, сообщает
https://www.dialog.ua/war/217783_1603568285
https://www.youtube.com/watch?v=bZfRCCDms9U
Ары, уходите с чужой земли!!!
Армяне вчера закрыли северную дорогу из Армении в Карабах для гражданского транспорта. Это может говорить о подготовке переброски армянской армии по тому направлению.
Азербайджанцы не смогли (не стали) закрепиться на участке прорыва к лачинской дороге, и соредотачивают силы на прорыв церез центр к Шуше. Для этого им нужно взять два населенных пункта у перекрестка дорог - Мартуни (Ходжавенд) и Гырмызы базар.
Обратите внимание, азербайджанцы не применяют пилотируемую авиацию (или почти не применяют), только дроны. Это может говорить, что самолеты армяне пока еще могут сбивать, а против дронов у них нет активного приема.
Если у Азербайджана не получится продолжить успех, как на юге, вероятно, они перейдут к тактике войны на истощение. Начнут методично, потихоньку уничтожать технику, и наносить удары по снабжению.
Чтобы добраться до Лачина придется нарушить границу с Арменией.
Других дорог там нет поблизости - почти незаселенное высокогорье (вправо по карте). А окольным тропами через горы большую технику не протащить. Поэтому маловероятно, что они пойдут этой дорогой. Предыдущая вылазка скорей была прощупыванием ситуации в этой районе.
Поэтому азербайджанцы сейчас нацелены на Ходжавенд и Красный базар для продвижения, а не лачинское направление.