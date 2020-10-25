Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що скорочення кількості народних депутатів не позначиться на якості роботи українського парламенту.
Про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моя особиста позиція: я вважаю, що якщо буде зменшено до 300 народних депутатів, це суттєво на якість роботи Верховної Ради не вплине", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.
Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.
В анонсованому президентом опитуванні, яке проводиться в день місцевих виборів 25 жовтня, є запитання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо брати у відсотках, то замість одного пристойного депутата ми маємо хоча б 20.
Ублюдки зелені.
До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
не заздрю...
Отримають річну норму прокльонів ))))
ці пару гривень цього не варті...
2 питання - для олігархів
3 питання - для олгархів
4 підтягти молодь для Вовки
5 питання - навішати лапшу про його шлях до миру тим же ідіотам з першим питанням
Так что экономия она не на рылах должна быть...а на содержании рыл....зарплаты...льготы...квартиры...помошники...и прочее...вот что нужно сокращать....
не можна робити позначок поза межами клітинок...
тому треба було обмежитись двома словами... )))
інше питання,що за 20 років депутти НЕ СПРОМОГЛИСЯ імплементувати рішення референдуму 2000-го року..
Ви читали Розділ XIII Конституції України??
Ну що? Ще є бажання "Сделать себя и своих потомков еще раз вместе"?
з постійним підняттям теми про скорочення кількості депутатів до 300.. (((
ПИТАННЯ БУЛО ВИРІШЕНЕ РЕФЕРЕНДУМОМ 2000 року..
Справа не в кількості, а в якості, та патріотизмі.
А в нашій Раді більшість, це клоуни та колаборанти. І незалежно від їх кількості вони будуть продавати та нищити Україну. Чим менше депутатів, тим простіше олігархам та фуйлу з ними домовитися. Та й дешевше.
Мені вже приводили "аргумент" зі 120 ізраїльськими депутатами. Та Ізріїль крихітка в порівнянні з Україною, та й наслення близько 8 міліонів.