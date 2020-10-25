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ВР (11726) опитування (1403) Разумков Дмитро (1449)

Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що скорочення кількості народних депутатів не позначиться на якості роботи українського парламенту.

Про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя особиста позиція: я вважаю, що якщо буде зменшено до 300 народних депутатів, це суттєво на якість роботи Верховної Ради не вплине", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

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Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.

В анонсованому президентом опитуванні, яке проводиться в день місцевих виборів 25 жовтня, є запитання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.
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Топ коментарі
+10
Чим менше депутатів, тим менша вірогідність потрапляння туди хоч якихось пристойних людей.
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25.10.2020 11:05
+9
Коли в країні 73% живуть безмазгов, то кількість дупатутів не має значення.
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25.10.2020 11:08
+6
А кто тебе дурачку сказал что кто то участвовал в этом говноопросе от осла?? Мы обсуждаем слова разумкова...а не участвуем в говноопросе...
До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
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25.10.2020 11:20
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Чим менше депутатів, тим менша вірогідність потрапляння туди хоч якихось пристойних людей.
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25.10.2020 11:05 Відповісти
А так, разумков правий - яка різниця склільки зебілів - підсумок від них однаковий.
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25.10.2020 11:06 Відповісти
Коли в країні 73% живуть безмазгов, то кількість дупатутів не має значення.
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25.10.2020 11:08 Відповісти
Чому ж це ?
Якщо брати у відсотках, то замість одного пристойного депутата ми маємо хоча б 20.
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25.10.2020 11:12 Відповісти
різниця в тім що Карабас зменьшить витрати на цирк
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25.10.2020 11:18 Відповісти
Не смішіть. Перед тим як зменшити - вони збільшать. От як, наприклад, як фінансування офісу ЗЕлупи збільшили на наступний рік на 40%.
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25.10.2020 11:25 Відповісти
Витрати на нардепів з бюджету щезаюче мала величина на фоні збитків від їх лобістськой/корупційної діяльності. І від зменшення кількості депутатів зменшаться не ці збитки а лише затрати на них олігархів.
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25.10.2020 11:33 Відповісти
тим менше грошей заносити тим, хто захопив Вовку та та купив його слуг.
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25.10.2020 11:07 Відповісти
В США в Верховном Суде -9 человек.А у нас ,во всех Верховных и Конституционном? Не сосчитать!!!.И качество судебных решений -такое же.
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25.10.2020 11:17 Відповісти
Тупень, ты что про ВС США знаешь, ты про наш только название слышал
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25.10.2020 11:21 Відповісти
В США інша правова система. Якщо взяти країни зі схожою правовою системою, то наприклад Верховний суд Іспанії має 79 суддів, ВС Польщі - 86 суддів і т.д.
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25.10.2020 12:45 Відповісти
Так ты предлагаешь сократить количество судей - и качество решений сразу возрастет? Ты дебил, или кацап? Или два в одном? Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4204
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25.10.2020 16:14 Відповісти
Тим менде треба зелених ^зарплатню^. Тим дешевша кампанія на виборах!
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25.10.2020 16:38 Відповісти
Ви,зелене лайно,маєте монобільшість,хто вам заважав зменшити кількість депутатів.
Ублюдки зелені.
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25.10.2020 11:07 Відповісти
Они пытаются прикрыться "волеизъявлением народа" Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 949
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25.10.2020 16:14 Відповісти
ПНХ рыго-зебил недобитый
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25.10.2020 11:07 Відповісти
Я не проти, якщо скоротити до 300-т і менше, але через скорочення непотрбіу із СН і ОПЗЖ (осатнніх, бажано повністю).
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25.10.2020 11:09 Відповісти
Менше будуть тратитись олігархи.
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25.10.2020 11:09 Відповісти
Это врядли. Они будут больше просить доплаты.
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25.10.2020 11:50 Відповісти
Та цеж мед на спраглі вуста зубожілого лохторату!
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25.10.2020 11:09 Відповісти
Дебільна теорія- чим менше депутатів, тим легше потрапити пристойним... Це питаннячко саме від тих, кому не хочеться велику більшість у ВР кормити.
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25.10.2020 11:10 Відповісти
абсолютно не отразится Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков - Цензор.НЕТ 5323 даже и 300 много.
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25.10.2020 11:12 Відповісти
ага) И Игорь Валерич расходы оптимизирует.
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25.10.2020 11:14 Відповісти
Можна вообще одного разумкова оставить. Вот секономим так секономим. Или нет? Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков - Цензор.НЕТ 966
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25.10.2020 11:12 Відповісти
Ну конечно. Смотря кого сократить, если таких как Кива или фермер с Коломыи, то не отразится. Но ведь есть же и депутаты которые работают. Так что если сокращать, то тогда нужно ужесточать требования к кандидатам.
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25.10.2020 11:14 Відповісти
Чем меньше депутатов..тем дешевле тот или иной закон для ахметки ..коломойского или какого нить другого пинчука...
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25.10.2020 11:15 Відповісти
О! Порохоботы в комментах балаболят, а говорили, что не будут участвовать в опросе от пана Президента! Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков - Цензор.НЕТ 897
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25.10.2020 11:18 Відповісти
А кто тебе дурачку сказал что кто то участвовал в этом говноопросе от осла?? Мы обсуждаем слова разумкова...а не участвуем в говноопросе...
До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
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25.10.2020 11:20 Відповісти
Только что поучастволвал в опросе.И это хорошо.Слава Богу, хулиганья с битами и бомбами не было.Был один с заточкой,Улыбался так многозначительно.
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25.10.2020 13:04 Відповісти
Улыбался после того как насадил тебя на бутылку, или до? Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 6405
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25.10.2020 16:16 Відповісти
Присядет ,как миленький
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25.10.2020 20:08 Відповісти
бачив на одній дільниці опитувальника студентського віку...

не заздрю...
Отримають річну норму прокльонів ))))
ці пару гривень цього не варті... Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 7523
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25.10.2020 12:09 Відповісти
1 питання від Вовки - це для зовім ідіотів що ще в нього вірять.
2 питання - для олігархів
3 питання - для олгархів
4 підтягти молодь для Вовки
5 питання - навішати лапшу про його шлях до миру тим же ідіотам з першим питанням
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25.10.2020 11:18 Відповісти
А на содержание 300 рыл можно потратить больше чем на содержание 450 рыл...
Так что экономия она не на рылах должна быть...а на содержании рыл....зарплаты...льготы...квартиры...помошники...и прочее...вот что нужно сокращать....
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25.10.2020 11:19 Відповісти
будь яке скорочення держморд, призводить до їх збільшення... Аксіома, що відома ще до Ющенка... Особисто мене, цікавить кількість населення України... Де ті дебіли, що кричали про 20млн.?
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25.10.2020 13:11 Відповісти
Ой, 🤬 ... и тут зрада
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25.10.2020 11:19 Відповісти
И тут тупые зебилы
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25.10.2020 11:24 Відповісти
Члены слуги хотят сократить число депутатов в Раде, ибо Квартал-95 не резиновый, на 450 мест клоунов не хватит...
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25.10.2020 11:23 Відповісти
Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 5887
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25.10.2020 11:28 Відповісти
помилка у бюлетні ,тому він недійсний...
не можна робити позначок поза межами клітинок... Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 8210
тому треба було обмежитись двома словами... )))
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25.10.2020 12:05 Відповісти
спочатку знайдіть 300 голосів щоб змінити Конституцію, лузери
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25.10.2020 11:33 Відповісти
особливо тупим.. Референдум має вищість...навіть над конституційною більшістю...

інше питання,що за 20 років депутти НЕ СПРОМОГЛИСЯ імплементувати рішення референдуму 2000-го року..
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25.10.2020 12:07 Відповісти
Pavlo Dudra "Референдум має вищість" - Що??
Ви читали Розділ XIII Конституції України??
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25.10.2020 12:55 Відповісти
В Эмиратах законотворческий орган всего 56 человек, причем все нанятые по контракту со всего мира крупные специалисты по праву, экономисты, социологи и ни от кого не зависят. Есть ставка, а есть бонусы за эффективность работы, которые во много раз могут превосходить ставку. Воровства нет поскольку воровать не у кого, владельцы всего и вся - эмиры, они же и нанимают на работу. Пока все довольны и страна интенсивно развивается., главный политический ориентир - обучение и воспитание молодежи! Бедных нет, все работают! Итог - за все время, начиная с советских времен никто не объяснил, зачем в Украине 450 народных депутатов, причем 450 и в 146-ти миллионной России и при менее 40 млн. в Украине. Самое главное никто до сих пор не поднял вопрос об эффективности Рады в целом, кроме как непомерный безнаказанный дерибан гос.бюджета этими депутатами. Этот орган превратился фактически в кормушку определенной части людей, приближенных к власти. Все крупные экономические преступления начинаются именно в Раде!!! И ещё не маловажное для законодательного органа - туда протаскивают и попадают в основном не профессионалы, даже без нормалього образования и без стажа прохиндеи, способные за взятки совершить любую шкоду для государства и народа. Это внутренние террористы для украинской государственности. В Китае ежегодно десятки тысяч подобных нуворишей рассреливают.
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25.10.2020 11:41 Відповісти
Я б їх до 30-ти скоротив . Менше буде злодіїв біля корита 🇺🇦😁👍
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25.10.2020 11:46 Відповісти
Серйозно? Ви вже вибрали "монобільшість", яка протягує все, що забажає. Скоротіть до 30 і вони почнуть царювати на свій розсуд. Проголосують закон, за яким влада за ними залишається пожиттєво і передається у спадок їх нащадкам.
Ну що? Ще є бажання "Сделать себя и своих потомков еще раз вместе"?
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25.10.2020 12:12 Відповісти
А в ссср вообще было политбюро и там было меньше 20.И они корыто для всех свиней до всрачки пытались наполнять,а харя у них становилось всё больше и больше,а в корыте с каждым днём помоев прибавлялось.И этот факт никуда не деть.Наш народ к этому приучен и будет ещё долго не расстоваться с этим корытоим,выбирая зелёных,яников.опзжопников и всякой подобной дряни.
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25.10.2020 13:36 Відповісти
Я вам больше скажу - полное отсутствие депутатов тоже не скажется на работе Рады. А может даже оздоровит её
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25.10.2020 11:48 Відповісти
))).. навіть якщо вас всіх у мартенівський пічі спалити, це аж ніяк не відобразиться на якості роботи Ради. Бо ви ніяких рішень не приймаєте, ви просто ставите плюсікі там де вам скажуть. "рада", мля... Купка лакеїв та слуг олігархів.
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25.10.2020 11:53 Відповісти
Да, если за неявку на работу их будут увольнять ( лишать мандата). И каждый рабочий день Рады ( в течении всего дня) там будет присутствовать все 300 человек. ( те кто "системно будут болеть" лишать мандата " по состоянию здоровья" из за невозможности выполнять данную работу.
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25.10.2020 11:59 Відповісти
ЗАЇ..АЛИ.

з постійним підняттям теми про скорочення кількості депутатів до 300.. (((


ПИТАННЯ БУЛО ВИРІШЕНЕ РЕФЕРЕНДУМОМ 2000 року..
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25.10.2020 12:03 Відповісти
У територіально меншої Польщі депутатів на 10 більше.
Справа не в кількості, а в якості, та патріотизмі.
А в нашій Раді більшість, це клоуни та колаборанти. І незалежно від їх кількості вони будуть продавати та нищити Україну. Чим менше депутатів, тим простіше олігархам та фуйлу з ними домовитися. Та й дешевше.
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25.10.2020 12:07 Відповісти
шановна, а при чому тут територія? Кількість населення порівнювати треба.
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25.10.2020 13:15 Відповісти
Ну і ..? Кількість населення Польщі менша ніж в Україні. А результат той же. У Польщі на 10 депутатів більше, ніж у нас.
Мені вже приводили "аргумент" зі 120 ізраїльськими депутатами. Та Ізріїль крихітка в порівнянні з Україною, та й наслення близько 8 міліонів.
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25.10.2020 13:23 Відповісти
вважаєте, що я з вами сперечаюсь? Ні, уточнюю. Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 2019 Скажіть, а яке населення України? Пам'ятаєте як зубожілі від тарифного геноциду, кричали, що 20млн.
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25.10.2020 13:33 Відповісти
Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4615 Ні, я так не думаю. Просто хоч круть, хоч верть, а в Україні депутатів менше ніж в тих же процівітаючих Польщі чи Ізраїлі. Якість депутатів інша. Там при владі професіонали, які працюють на благо своєї Батьківщини, а не на вражину.
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25.10.2020 13:53 Відповісти
50 достатньо.
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25.10.2020 12:19 Відповісти
краще, залишимо саму Бубочку, воно ж грамотне аж жуть. Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 3971
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25.10.2020 13:17 Відповісти
Выход с участков никак не соединён со входом.Опрос строго после голосования.Одно плохо при голосовании.За намулени могды голосовать не хотелось ,а за новые лица- кот в мешке,слишком мало информации.Мне вспоминается начало карьеры Тетчер.Она умудрилась поздороваться почти с каждым избирателем и победила.Хотя верхушка консерваторов задвинула её на непроходной для консерваторов округ.Хотелось бы и мне познакомиться с каждым кандидатом.Зась, однако, пока.Молодёжь должна сделать намуленых.
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25.10.2020 13:14 Відповісти
А Ахметов и Коломойский при этом хорошо с экономят
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25.10.2020 15:09 Відповісти
Долой депутатов ВР бездельников и дармоедов!! всё равно голосуют за путинские проекты!!
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25.10.2020 16:19 Відповісти
Самое страшное, и на это никто не обратил внимания, это не сократить до 300, а "избирать их по пропорциональной системе" - тобто жители югавастока, которых математически больше, проголосуют за сплошное ОПЗЖ в будущей Раде Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 8823
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25.10.2020 16:19 Відповісти
На "качєстві работи Ради" відобразиться лишень один захід...Той самий,який провів Голобородько калашами з обох рук...Але ми вже зрозуміли,що український президент Голобородько - міф,українська мрія,світла і нездійснена...
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25.10.2020 17:20 Відповісти
Зато сократтятся бюджетные расходы
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26.10.2020 06:07 Відповісти
 
 