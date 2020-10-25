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Зеленський (17406) опитування (1403)

У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція

У поліцію Волинської області надійшла заява від громадян щодо незаконності проведення всенародного опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, а в Києві перекинули урну з листочками опитування.

Про це повідомив під час брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти", - сказав Клименко.

"На Подолі в Києві вже перекинули одну з урн разом із листочками опитування", - розповів він.

Відповідаючи на запитання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: "Так, вони починають надходити".

За його словами, така скарга надійшла в поліцію Волинської області. У Нацполіції агентству уточнили, що в заяві громадян, поданій до поліції Волинської області, йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки вони містять елементи агітації.

Що стосується інциденту з перевернутою урною з результатами опитування, то, як уточнили в Нацполіції, чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.

Читайте також: Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
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Топ коментарі
+31
В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 1272
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25.10.2020 11:54
+29
нормально так полиция обслуживает незаконный опрос. У нас уже Белоруссия?
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25.10.2020 11:48
+16
Ridnа_Vilnа 33%@ua_ridna_vilna 19 ч
Заява про скоєння злочину Зеленським "Слуга народу" на час виборів

1. Фотографуємо учасників, папірці опитування, намети
2. Викликаємо поліцію "102", переписуємо ПІБ, звання поліціянтів
3. Віддаємо їм заяви, реєструємо їх, фіксуємо на пристрій

поліція повинна скласти протоколи
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25.10.2020 11:52
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нормально так полиция обслуживает незаконный опрос. У нас уже Белоруссия?
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25.10.2020 11:48 Відповісти
Какая Беларусь, цель поставлена в росию
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25.10.2020 12:10 Відповісти
"листочками опроса" )
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25.10.2020 12:10 Відповісти
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 1217
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25.10.2020 13:02 Відповісти
всего три часа - уже бьют. резво ожеребились
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25.10.2020 11:51 Відповісти
Одна людина проголосувала за «5 питань Зеленського» 7 разів
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25.10.2020 11:57 Відповісти
заява взірець про порушення в день голосування

https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
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25.10.2020 11:51 Відповісти
Ridnа_Vilnа 33%@ua_ridna_vilna 19 ч
Заява про скоєння злочину Зеленським "Слуга народу" на час виборів

1. Фотографуємо учасників, папірці опитування, намети
2. Викликаємо поліцію "102", переписуємо ПІБ, звання поліціянтів
3. Віддаємо їм заяви, реєструємо їх, фіксуємо на пристрій

поліція повинна скласти протоколи
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25.10.2020 11:52 Відповісти
Спасибо за текст заявы.
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25.10.2020 12:05 Відповісти
поширюйте, це сьогодні важливо
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25.10.2020 12:14 Відповісти
В коробках може бути бомба! Хай відкриють і покажуть що там немає вибухівки.
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25.10.2020 12:05 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 31 мин

Не знаю, что там верзет Аваков, но у нас заявление на незаконность зе-действа полиция приняла.

Девочки не смогли даже назвать, от какой социологической группы они.
Сообщила им, что им должны заплатить по 1200 грн, а все остальное - *********. Расстроились
Ребята фиксировали на видео даже прием заявления, чтоб не исчезло потом
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25.10.2020 12:59 Відповісти
проголосувати неможливо довжелезні черги ,карантинні заходи плюс дурнувате зЕопитування на дільницях настільки вповільнили процес,що для того щоб виконати свій громадянський обов'язок треба витратити цілий день,скажу чесно,в мене такого терпцю немає)
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25.10.2020 11:52 Відповісти
предлагаю флешмоб - засунь зеагитатора в урну!
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25.10.2020 11:53 Відповісти
Предлагаю альтернативный - засунь урну в зеагитатора!
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25.10.2020 12:05 Відповісти
Казяться петюнці з ублюдками............. В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 4450
Але їх це не врятує. На черзі референдум з ключових питань. От тоді і побачимо справжню волю народу.
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25.10.2020 11:54 Відповісти
ой, хто це в нас тут... говорящий лапоть сміцького В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 6841
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25.10.2020 11:55 Відповісти
Референдум з ключових питань... шо, невже героїн легалізуєте? Чи може партію Чморія?
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25.10.2020 12:04 Відповісти
Кстати, Сырожа, а если порохоботы карусели устроят, то как волонтеры Зюзи смогут это без списков выявить и пресечь? А если они уже в комиссиях опроса и, пользуясь отсутствием наблюдателей, неправильно посчитают? А если даже не будут считать и просто заполнят протоколы?
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25.10.2020 13:00 Відповісти
Во баран!
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25.10.2020 13:33 Відповісти
В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 1272
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25.10.2020 11:54 Відповісти
А що, не могли іншим прізвищем підписатися? "Наркоман" - якись стрьомний підпис....
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25.10.2020 14:48 Відповісти
Кто подписывается через запятую, тормоз?
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25.10.2020 14:54 Відповісти
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 6908 Гальмо, там перед зап*тою кома. Та, мабуть, не одна...Рука дрижала - не знав що за знак втулити...
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25.10.2020 15:22 Відповісти
Ахахахаха)))))) Не... АХАХАХАХАХАХАХАХА))) Зебилы все одинаковые...
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25.10.2020 15:27 Відповісти
У Львові на двох дільницях опитування немає.
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25.10.2020 11:57 Відповісти
Напишуть результат
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25.10.2020 13:03 Відповісти
Пусть арендуют отдельное здание, и во время голосования заманивают избирателей в это здание для опроса.
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25.10.2020 11:58 Відповісти
В картонных коробках БОМБА!!!! . . .Будьте бдительным и звоните сразу в полицию! Не дайте 2 террористам возле участка сорвать выборы!
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25.10.2020 11:59 Відповісти
так вони не біля дільниці знаходяться ,а всередені...і їх охороняють копи..
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25.10.2020 12:03 Відповісти
Цього не може бути! Всередині дільниці не можуть так робити! Це грубе порушення закону.
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25.10.2020 12:04 Відповісти
все нормально,яка країна такі і вибори,можна було через інтернет голосувати)
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25.10.2020 12:08 Відповісти
Скоких сегодня от...т?))
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25.10.2020 12:00 Відповісти
Опитування "5 запитань від Зє" проводить 14-річна дитина

В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 8875

Iryna Gerashchenko
Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена людмила денисова, дитячого омбудсмена Микола Кулеба


Николай Кулеба
негайно надати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від « закінчення епохи бідності». Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3399063893514733
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25.10.2020 12:01 Відповісти
В коробці може бути бомба. Це юний терорист. Попросіть відкрити коробку та показати вміст.
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25.10.2020 12:03 Відповісти
В коробці должно быть говно! Надо вставить туда бутылочку с говном и нажать
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25.10.2020 14:13 Відповісти
Это ребёнок ?
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25.10.2020 12:12 Відповісти
ето подстава зєльоная
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25.10.2020 12:15 Відповісти
Той омбудессе, что незаконно удерживала почти 100 детей граждан других стран? Отличная идея - она точно разберется и поможет.
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25.10.2020 12:28 Відповісти
Хм...
А почему на моем участке не было скрыньки с этим опросом??? А то, я там собирался написать Клоуну пару ласковых. В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 4460
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25.10.2020 12:01 Відповісти
Может их до твоего прихода успели прогнать.

Все зависит от членов ДВК. Если сознательные, то могли сразу дать подсрачник этому беспризорнику.
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25.10.2020 12:08 Відповісти
Аналогично. Но проблема в том, что эта мразь ничего читать не будет. И никто не будет. Просто вылезет укурок в очередном видосике и объявит, что он знает мнение народа.
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25.10.2020 12:17 Відповісти
Да я то знаю, что оно читать не будет, так же как оно и не читает то, что о нем здесь пишут.
Но все же, могло бы почитать то, которое поддерживает это оно.
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25.10.2020 12:25 Відповісти
Донецк 62.ua@donetsk62ua 29 мин

В Новогродовке в трех округах перепутали избирательные бюллетени
Кандидат в депутаты в местный совет, придя на участок для голосования, не нашел себя в бюллетене, после чего началась проверка.
Оказалось, что бюллетени перепутаны между округами
#Донецкаяобласть #местныевыборы ...
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25.10.2020 12:02 Відповісти
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 6640У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 9418У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 3848
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25.10.2020 12:18 Відповісти
урны в мусорных мешках как бы символизируют это мероприятие
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25.10.2020 12:22 Відповісти
очко заиграло (с)
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 5746
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25.10.2020 12:28 Відповісти
Студент з "опитування Зеленського" пояснив, чому не має засобів захисту від COVID-19: рукавички "погризла собака", а маску він "віддав бабусі".

У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 8836
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25.10.2020 13:28 Відповісти
в южноукраинске моему соседу полицай заявил, что у них есть решение суда на опрос
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25.10.2020 21:52 Відповісти
 
 