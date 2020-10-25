У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція
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У поліцію Волинської області надійшла заява від громадян щодо незаконності проведення всенародного опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, а в Києві перекинули урну з листочками опитування.
Про це повідомив під час брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти", - сказав Клименко.
"На Подолі в Києві вже перекинули одну з урн разом із листочками опитування", - розповів він.
Відповідаючи на запитання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: "Так, вони починають надходити".
За його словами, така скарга надійшла в поліцію Волинської області. У Нацполіції агентству уточнили, що в заяві громадян, поданій до поліції Волинської області, йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки вони містять елементи агітації.
Що стосується інциденту з перевернутою урною з результатами опитування, то, як уточнили в Нацполіції, чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Будь ласка, зачекайте...
https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
Заява про скоєння злочину Зеленським "Слуга народу" на час виборів
1. Фотографуємо учасників, папірці опитування, намети
2. Викликаємо поліцію "102", переписуємо ПІБ, звання поліціянтів
3. Віддаємо їм заяви, реєструємо їх, фіксуємо на пристрій
поліція повинна скласти протоколи
Не знаю, что там верзет Аваков, но у нас заявление на незаконность зе-действа полиция приняла.
Девочки не смогли даже назвать, от какой социологической группы они.
Сообщила им, что им должны заплатить по 1200 грн, а все остальное - *********. Расстроились
Ребята фиксировали на видео даже прием заявления, чтоб не исчезло потом
Але їх це не врятує. На черзі референдум з ключових питань. От тоді і побачимо справжню волю народу.
Iryna Gerashchenko
Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена людмила денисова, дитячого омбудсмена Микола Кулеба
Николай Кулеба
негайно надати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від « закінчення епохи бідності». Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3399063893514733
А почему на моем участке не было скрыньки с этим опросом??? А то, я там собирался написать Клоуну пару ласковых.
Все зависит от членов ДВК. Если сознательные, то могли сразу дать подсрачник этому беспризорнику.
Но все же, могло бы почитать то, которое поддерживает это оно.
В Новогродовке в трех округах перепутали избирательные бюллетени
Кандидат в депутаты в местный совет, придя на участок для голосования, не нашел себя в бюллетене, после чего началась проверка.
Оказалось, что бюллетени перепутаны между округами
#Донецкаяобласть #местныевыборы ...