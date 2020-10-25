Про відставку Кабміну під керівництвом Шмигаля не йдеться, але ротації можливі, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає ротації в Кабінеті Міністрів, але не відставку всього уряду під керівництвом Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що про відставку уряду не йдеться. Можливі якісь ротації в Кабінеті Міністрів України, про які говорили раніше, але наразі персональних заяв від тих чи інших міністрів до Верховної Ради не надходило й подань прем'єр-міністра також не було", - заявив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи може спричинити відставка уряду дострокове припинення повноважень Верховної Ради IX скликання, якщо парламент не зможе сформувати новий уряд, спікер сказав: "Якщо ми говоримо з вами про такий сценарій, справді, згідно з Конституцією, є 60 днів на формування нового уряду, якщо цей уряд піде у відставку і його відставку прийме Верховна Рада. Але, ще раз повторюся, сьогодні немає заяви прем'єр-міністра про відставку, а саме це є підставою для дострокового припинення повноважень".

Він знову наголосив, що сьогодні немає підстав і для дострокового припинення повноважень Верховної Ради, хоча говорити "на 100%, що може статися через три місяці", не можна. "Рік тому, наприклад, ми не знали, що у нас буде COVID-19", - зазначив Разумков.

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