5 запитань Зеленського: на багатьох виборчих дільницях Києва ніхто не проводить опитування президента

Багато людей, які прийшли на виборчі дільниці в Києві та Київській області, щоб віддати свої голоси на місцевих виборах, що відбуваються в неділю, не зустріли біля дільниць волонтерів, які проводять ініційоване президентом України Володимиром Зеленським всенародне опитування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна": ні на його виборчій дільниці, ні на п'яти інших дільницях у Дніпровському районі через 15-30 хвилин після їхнього відкриття волонтерів не було.

Також волонтерів не помітили на одній із дільниць у Дарницькому районі Києва незабаром після відкриття і в м. Боярка Київської області через три години після початку роботи дільниці.

На одній із дільниць у Деснянському районі столиці волонтер прийшов приблизно через 10 хвилин після початку голосування і розташувався біля входу в школу, де розміщена дільниця. У волонтера в розпорядженні лише маленька картонна скринька, ручка та пачка опитувальників, столу немає. Люди, що беруть участь в опитуванні, ставлять позначки в опитувальниках, поклавши їх просто на скриньку. Водночас більшість виборців, які приходять на дільниці, ігнорують опитування.

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Аналогічну ситуацію зафіксовано на двох дільницях у Солом'янському районі Києва: волонтери, одна або дві молоді людини, одягнені у білі жилети з написами "5 запитань від президента", стояли на вулиці біля виходів із виборчих дільниць з опитувальниками та картонними скриньками, до виборців не зверталися.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що не брав участі в президентському опитуванні, оскільки біля виборчої дільниці, де він голосував, волонтери не працювали.

Зеленський взяв участь в опитуванні. На відео, знятому камерами низки українських телеканалів, видно, що він заповнював опитувальник, поклавши його на картонну скриньку.

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Зеленський підтвердив, що результати опитування не матимуть юридичних наслідків, а сам він планує використовувати його дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам. Він також повідомив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів із державного бюджету.