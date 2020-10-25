5 запитань Зеленського: на багатьох виборчих дільницях Києва ніхто не проводить опитування президента
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Багато людей, які прийшли на виборчі дільниці в Києві та Київській області, щоб віддати свої голоси на місцевих виборах, що відбуваються в неділю, не зустріли біля дільниць волонтерів, які проводять ініційоване президентом України Володимиром Зеленським всенародне опитування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна": ні на його виборчій дільниці, ні на п'яти інших дільницях у Дніпровському районі через 15-30 хвилин після їхнього відкриття волонтерів не було.
Також волонтерів не помітили на одній із дільниць у Дарницькому районі Києва незабаром після відкриття і в м. Боярка Київської області через три години після початку роботи дільниці.
На одній із дільниць у Деснянському районі столиці волонтер прийшов приблизно через 10 хвилин після початку голосування і розташувався біля входу в школу, де розміщена дільниця. У волонтера в розпорядженні лише маленька картонна скринька, ручка та пачка опитувальників, столу немає. Люди, що беруть участь в опитуванні, ставлять позначки в опитувальниках, поклавши їх просто на скриньку. Водночас більшість виборців, які приходять на дільниці, ігнорують опитування.
Аналогічну ситуацію зафіксовано на двох дільницях у Солом'янському районі Києва: волонтери, одна або дві молоді людини, одягнені у білі жилети з написами "5 запитань від президента", стояли на вулиці біля виходів із виборчих дільниць з опитувальниками та картонними скриньками, до виборців не зверталися.
Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що не брав участі в президентському опитуванні, оскільки біля виборчої дільниці, де він голосував, волонтери не працювали.
Зеленський взяв участь в опитуванні. На відео, знятому камерами низки українських телеканалів, видно, що він заповнював опитувальник, поклавши його на картонну скриньку.
Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Зеленський підтвердив, що результати опитування не матимуть юридичних наслідків, а сам він планує використовувати його дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам. Він також повідомив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів із державного бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Так вот, стоит, рядом с ним эта коробка "5 вопросов президента". Он сам ни к кому не пристаёт ("соцопрос Савика Шустера" - женщина спрашивает, за кого мол голосовали, а этот молча стоит). Возле участка была очередь, потому что из-за коронавируса пускали по 1-2-3 человека. Так пока я стоял в очереди, из выходящих с участка проголосовавших людей только 1 из 8 попросил у хлопца анкетку с "5 вопросов" - больше никто. Народ демонстративно игнорирует эту процедуру.
А если учесть, что по данным явки на 12.00 проголосовало на выборах 13,5% избирателей, а 1 из 8 это 12,5%, то получается приблизительно, что ответы на 12 часов Президенту дал где-то 1% избирателей . . . Я уже молчу об отсутствии контроля за подсчётом. Наверное, если будет мало бюлетеней, то хлопец и денег не получит, а значит у него будет стимул их дорисовать . . .
Разумеется, чтобы не обгадить имидж гаранта, скажут, что 2 из 3 приняли участие, и все единодушно проголосовали "ЗА" . . . Будут выдавать это за волю народа. Хотя по факту, волю выскажут пару процентов от общего числа избирателей, и то непонятно какую. Зато воплей будет выше крыши - мол народ согласен с СЭЗ "Донецк" и с разгоном депутатов . . .
Ясно, что любому Президенту выгоднее ломать через колено 300 депутатов, а не 450 - меньше денег / времени / усилий силовых структур надо. Теперь для конституционного большинства надо будет 200, а не 300 . . .
Хочешь - так объяви нормальный консультативный референдум, дай возможность для агитации хоть месяца 2, чтобы люди разобрались в вопросах, и нормально вопросы поставь. А так, похоже на какое-то шулерство. Как говорится, следите за руками, Шура.
Стыдно, господин Президент, заниматься ерундой.
Конопляний Джмелик @dmitrosel007 2 мин
кабінки для голосування #Житомир
как на тайной исповеди ? )
Могли бы сделать еще проще - надевать на голову голосующему коробку.
Вот так у нас отвечают на вопрос, на 12 часов, если есть нескоко бумажек то и то хорошо.
Но Зе нарисует все что ему надо, не впервой!
ой...ну как жеж теперь преЗЕденту узнать глас нарида??? а? )))))
я сам пришел домой и обрыдался ))))
Прежде чем идти в президенты, надо было хотя бы посмотреть на карту Европы и увидеть, что Украина гораздо больше криворожской подворотни или любой московской сцены.
через полгода скажут
мы ведь советовались с народом :
узаконят канабис - только 60% будут получать
рецепты как. ,,больные,,
а дейстивительно нуждающийся больной -- шиш
Так что лучше поздно, чем никогда.
Спокойно на избирательном участке заполняешь бланк скарги + акт про нарушение и вручаешь под роспись главе ДВК.
Фотокопии отправляешь тем партиям, которым доверяешь.
2. Превышение полномочий президента Зеленским. Т.е. нарушение Конституции.
3. Незаконное финансирование и коррупция. Отказ назвать организатора - прямое доказательство.
Дєлов.
До опитувачів підійшли два поліціянти розбиратись, тому що надійшла скарга від якогось чоловіка.