УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17142 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниКиївські новини Місцеві вибори-2020 Опитування Зеленського
5 017 94
Зеленський (17406) Київ (13828) опитування (1403)

5 запитань Зеленського: на багатьох виборчих дільницях Києва ніхто не проводить опитування президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

5 запитань Зеленського: на багатьох виборчих дільницях Києва ніхто не проводить опитування президента

Багато людей, які прийшли на виборчі дільниці в Києві та Київській області, щоб віддати свої голоси на місцевих виборах, що відбуваються в неділю, не зустріли біля дільниць волонтерів, які проводять ініційоване президентом України Володимиром Зеленським всенародне опитування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна": ні на його виборчій дільниці, ні на п'яти інших дільницях у Дніпровському районі через 15-30 хвилин після їхнього відкриття волонтерів не було.

Також волонтерів не помітили на одній із дільниць у Дарницькому районі Києва незабаром після відкриття і в м. Боярка Київської області через три години після початку роботи дільниці.

На одній із дільниць у Деснянському районі столиці волонтер прийшов приблизно через 10 хвилин після початку голосування і розташувався біля входу в школу, де розміщена дільниця. У волонтера в розпорядженні лише маленька картонна скринька, ручка та пачка опитувальників, столу немає. Люди, що беруть участь в опитуванні, ставлять позначки в опитувальниках, поклавши їх просто на скриньку. Водночас більшість виборців, які приходять на дільниці, ігнорують опитування.

Дивіться також: Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику". ВIДЕО

Аналогічну ситуацію зафіксовано на двох дільницях у Солом'янському районі Києва: волонтери, одна або дві молоді людини, одягнені у білі жилети з написами "5 запитань від президента", стояли на вулиці біля виходів із виборчих дільниць з опитувальниками та картонними скриньками, до виборців не зверталися.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що не брав участі в президентському опитуванні, оскільки біля виборчої дільниці, де він голосував, волонтери не працювали.

Зеленський взяв участь в опитуванні. На відео, знятому камерами низки українських телеканалів, видно, що він заповнював опитувальник, поклавши його на картонну скриньку.

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Зеленський підтвердив, що результати опитування не матимуть юридичних наслідків, а сам він планує використовувати його дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам. Він також повідомив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів із державного бюджету.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 403

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 2439
показати весь коментар
25.10.2020 12:34
+23
стоит одиноко манюня...лет на 18-19...никто не подходит... она так со страхом смотрит на очередь перед входом, а вдруг кто-то пристебается...чуть дальше курят МЧСник и коп, поглядывая на девочку - видать попросила далеко не отходить ))) пока стояли минут 10-15 в этой очереди... никто не побеспокоил деточку...никто не ответил на 5вопросовотшмаркли...
ой...ну как жеж теперь преЗЕденту узнать глас нарида??? а? )))))
показати весь коментар
25.10.2020 12:35
+22
Зеленая плесень неспособна организовать ни одно даже свое начинание, а взялись управлять государством.
Прежде чем идти в президенты, надо было хотя бы посмотреть на карту Европы и увидеть, что Украина гораздо больше криворожской подворотни или любой московской сцены.
показати весь коментар
25.10.2020 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас в Черноморске не проводили, а то ябі им нарисовал.
показати весь коментар
25.10.2020 12:30 Відповісти
если позволите, я за вас нарисую. У нас на участке в Киеве целых два опрашивателя)) обоим нарисовано))
показати весь коментар
25.10.2020 15:12 Відповісти
У нас в Ужгороде, на избирательном участке в школе №1 (начальные классы, спортзал) стоит какой-то парень рядом со входом на участок. Надо признать, на участок не заходит, не нарушает закон, хотя и дождь идёт.
Так вот, стоит, рядом с ним эта коробка "5 вопросов президента". Он сам ни к кому не пристаёт ("соцопрос Савика Шустера" - женщина спрашивает, за кого мол голосовали, а этот молча стоит). Возле участка была очередь, потому что из-за коронавируса пускали по 1-2-3 человека. Так пока я стоял в очереди, из выходящих с участка проголосовавших людей только 1 из 8 попросил у хлопца анкетку с "5 вопросов" - больше никто. Народ демонстративно игнорирует эту процедуру.
А если учесть, что по данным явки на 12.00 проголосовало на выборах 13,5% избирателей, а 1 из 8 это 12,5%, то получается приблизительно, что ответы на 12 часов Президенту дал где-то 1% избирателей . . . Я уже молчу об отсутствии контроля за подсчётом. Наверное, если будет мало бюлетеней, то хлопец и денег не получит, а значит у него будет стимул их дорисовать . . .

Разумеется, чтобы не обгадить имидж гаранта, скажут, что 2 из 3 приняли участие, и все единодушно проголосовали "ЗА" . . . Будут выдавать это за волю народа. Хотя по факту, волю выскажут пару процентов от общего числа избирателей, и то непонятно какую. Зато воплей будет выше крыши - мол народ согласен с СЭЗ "Донецк" и с разгоном депутатов . . .

Ясно, что любому Президенту выгоднее ломать через колено 300 депутатов, а не 450 - меньше денег / времени / усилий силовых структур надо. Теперь для конституционного большинства надо будет 200, а не 300 . . .
Хочешь - так объяви нормальный консультативный референдум, дай возможность для агитации хоть месяца 2, чтобы люди разобрались в вопросах, и нормально вопросы поставь. А так, похоже на какое-то шулерство. Как говорится, следите за руками, Шура.

Стыдно, господин Президент, заниматься ерундой.
показати весь коментар
25.10.2020 16:07 Відповісти
Саботаааж! 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 597
показати весь коментар
25.10.2020 12:30 Відповісти
Зато в Кривом Рогу всех-всех опросят.
показати весь коментар
25.10.2020 12:31 Відповісти
А тем, кто не захочет отвечать, отключат воду. 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 6395
показати весь коментар
25.10.2020 12:36 Відповісти
кто то кого то кинул на бабло. спонсоры спросят с организаторов и кураторов
показати весь коментар
25.10.2020 12:32 Відповісти
Та не переживайте. Вони "нарахують", що нарід прагне сворення чорної економічної діри в ордло.
показати весь коментар
25.10.2020 12:33 Відповісти
та хто там рахувати буде, їх спалять та й все
показати весь коментар
25.10.2020 12:36 Відповісти
как вещьдок будущего процесса про узурпацию власти мухой ЗЕ )
показати весь коментар
25.10.2020 12:43 Відповісти
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 403

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 2439
показати весь коментар
25.10.2020 12:34 Відповісти
я бгин тоже хотел чета такое "ответить", но спрашивателей не было.
показати весь коментар
25.10.2020 12:36 Відповісти
Та ж фігня.
показати весь коментар
25.10.2020 12:54 Відповісти
Листочки які були так "оформлені" зеленізарахують як позитивна відповідь навсі 5 запитань)))
показати весь коментар
25.10.2020 12:36 Відповісти
Их не будут считать.
показати весь коментар
25.10.2020 12:54 Відповісти
так а больше считать не чего ))))
показати весь коментар
25.10.2020 19:54 Відповісти
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 9426
показати весь коментар
25.10.2020 12:34 Відповісти
чудєсного всєм



Конопляний Джмелик @dmitrosel007 2 мин

кабінки для голосування #Житомир

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 277
показати весь коментар
25.10.2020 12:39 Відповісти
ісчо

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 6607
показати весь коментар
25.10.2020 12:40 Відповісти
тож кабінка

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 40
показати весь коментар
25.10.2020 12:41 Відповісти
это о грехах в щелочку шептать ?
как на тайной исповеди ? )
показати весь коментар
25.10.2020 12:46 Відповісти
Дешево и сердито.
Могли бы сделать еще проще - надевать на голову голосующему коробку. 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 88
показати весь коментар
25.10.2020 12:42 Відповісти
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 7129 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 9927
показати весь коментар
25.10.2020 12:49 Відповісти
Турбуєся шо Гепу не оберуть мером Харківа?
показати весь коментар
25.10.2020 12:39 Відповісти
тебе скучно живется? сегодня еще никто нахер не посылал и не опускал? чо ты нарываешься лугандон? вот не понимаю - ну ведь знаешь что за ответом у меня не заржавеет - нет мля лезешь. ты мазохист?
показати весь коментар
25.10.2020 12:53 Відповісти
Пытается движ за десять зебилов устроить -ну не хватат зесрани теперь не хватат ...))))
показати весь коментар
25.10.2020 12:55 Відповісти
ЗА чучело (или тушку в формалине) Гепы стройными колоннами )
показати весь коментар
25.10.2020 12:45 Відповісти
https://prikolnye-kartinki.ru/img/picture/Aug/20/5b1901c0dca65b7e47fe340102d82bf2/5.jpg

Вот так у нас отвечают на вопрос, на 12 часов, если есть нескоко бумажек то и то хорошо.
Но Зе нарисует все что ему надо, не впервой!
показати весь коментар
25.10.2020 12:35 Відповісти
стоит одиноко манюня...лет на 18-19...никто не подходит... она так со страхом смотрит на очередь перед входом, а вдруг кто-то пристебается...чуть дальше курят МЧСник и коп, поглядывая на девочку - видать попросила далеко не отходить ))) пока стояли минут 10-15 в этой очереди... никто не побеспокоил деточку...никто не ответил на 5вопросовотшмаркли...
ой...ну как жеж теперь преЗЕденту узнать глас нарида??? а? )))))
показати весь коментар
25.10.2020 12:35 Відповісти
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 7495
показати весь коментар
25.10.2020 12:50 Відповісти
птичку жалко? ))
я сам пришел домой и обрыдался ))))
показати весь коментар
25.10.2020 12:58 Відповісти
девочку что - в школе рисовать галочки не учили? какая необразованная у нас молодежь...
показати весь коментар
25.10.2020 15:13 Відповісти
Бедная Танюша Лайф и прочие ЗЕбилы.. это ж сколько им прийдёца выбегать что бы полностью угодить ЗЕбубачке, найти волонтёров и по 10 раз ответить на вопросы любимого божка.
показати весь коментар
25.10.2020 12:36 Відповісти
Як же палають дупи,від опитування проведеного кловуном))
показати весь коментар
25.10.2020 12:36 Відповісти
Походу дупа пылает только у тебя,от того что снова обделалась твоя шмаркля
показати весь коментар
25.10.2020 12:53 Відповісти
В нас в Черк.обл. ніяких социолухів прпзднта не бачив.Видно гроші на 5вапросав розікрали,а щоб відосік знять про опитування,достатньо сотню малолєток найнять на всю країну. 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 4237
показати весь коментар
25.10.2020 12:37 Відповісти
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 6682
показати весь коментар
25.10.2020 12:37 Відповісти
Тема писек не розкрита
показати весь коментар
25.10.2020 12:38 Відповісти
раскрыта, просто картинка подрезана. У неё на фото зеленый боевой раскрас
показати весь коментар
25.10.2020 12:45 Відповісти
Пианиста-писюниста обломало FEMEN !!!!!!! ))
показати весь коментар
25.10.2020 12:49 Відповісти
и даже сисек... что печально...
показати весь коментар
25.10.2020 15:14 Відповісти
Показала Зєлі «Україну його мрії».
показати весь коментар
25.10.2020 13:03 Відповісти
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=WuQoMCATToI&feature=emb_logo
показати весь коментар
25.10.2020 14:06 Відповісти
Бояться що отримають по ушам від вдячного лохторату.
показати весь коментар
25.10.2020 12:37 Відповісти
Зеленая плесень неспособна организовать ни одно даже свое начинание, а взялись управлять государством.
Прежде чем идти в президенты, надо было хотя бы посмотреть на карту Европы и увидеть, что Украина гораздо больше криворожской подворотни или любой московской сцены.
показати весь коментар
25.10.2020 12:38 Відповісти
Навіть більша за Ліпецьку миловарню Рошен))
показати весь коментар
25.10.2020 12:42 Відповісти
Совсем из жизни выпал?этот кацапский темник давно уже устарел и не интересен
показати весь коментар
25.10.2020 12:50 Відповісти
Эта тушка из Донецка. Там время остановилось.
показати весь коментар
25.10.2020 12:55 Відповісти
а ведь опрос используют
через полгода скажут
мы ведь советовались с народом :
узаконят канабис - только 60% будут получать
рецепты как. ,,больные,,
а дейстивительно нуждающийся больной -- шиш
показати весь коментар
25.10.2020 12:40 Відповісти
А что сейчас кроме больных у кого-то есть проблема где достать канабис? Детский сад.
показати весь коментар
25.10.2020 12:52 Відповісти
у больных такая проблема есть. И опасность опроса в том что дебилы скажут - нене, низзя, эта наркотик! и онкобольные будут вынуждены и дальше вводить гораздо более тяжелые морфий и другие опиаты, а не курить каннабис...
показати весь коментар
25.10.2020 15:15 Відповісти
какой клоун такой и опрос
показати весь коментар
25.10.2020 12:40 Відповісти
сколько там говорили ? 105.000.000 грн на этот опрос потратят? хахаххахахах СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ))
показати весь коментар
25.10.2020 12:40 Відповісти
Примерно так
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 5261
показати весь коментар
25.10.2020 12:40 Відповісти
небыло никакого опроса , и никто не стоял с урнами
показати весь коментар
25.10.2020 12:41 Відповісти
нас стояли две урны и 2 группы. Наголосовал обоим. Нафлешмобил))
показати весь коментар
25.10.2020 15:16 Відповісти
Підтверджую, на 5 та 6 ТВО Києва були відсутні.
показати весь коментар
25.10.2020 12:41 Відповісти
А ти каруселі водив по дільницям?
показати весь коментар
25.10.2020 12:43 Відповісти
А ти, дурак чи полудурок?
показати весь коментар
25.10.2020 12:46 Відповісти
#акакаяразница?
показати весь коментар
25.10.2020 12:54 Відповісти
полное днище позорное
показати весь коментар
25.10.2020 12:41 Відповісти
Я проголосовал за ЕС . А вы ?
показати весь коментар
25.10.2020 12:41 Відповісти
В мэры Кличко, в Киевраду ЕС.
показати весь коментар
25.10.2020 12:43 Відповісти
ну Я же не в Киеве , я за нашего мера от ЕС проголосовал
показати весь коментар
25.10.2020 12:44 Відповісти
А не поздно за ЕС голосовать на зеленых развалинах Украины?
показати весь коментар
25.10.2020 12:45 Відповісти
Мы наш, мы новый мир построим,: Кто был никем - тот станет всем!
показати весь коментар
25.10.2020 12:48 Відповісти
Ну один раз они Украину уже подняли из рыговских развалин.

Так что лучше поздно, чем никогда.
показати весь коментар
25.10.2020 12:54 Відповісти
Аналогічно!
показати весь коментар
25.10.2020 13:06 Відповісти
у нас одинокая Сосна стоит с паршивой урной и никто к ней не подходит
показати весь коментар
25.10.2020 12:43 Відповісти
Кстати, не обязательно подходить.

Спокойно на избирательном участке заполняешь бланк скарги + акт про нарушение и вручаешь под роспись главе ДВК.

Фотокопии отправляешь тем партиям, которым доверяешь.
показати весь коментар
25.10.2020 12:46 Відповісти
если они не стоят в помещении то скаржиться не на что.
показати весь коментар
25.10.2020 15:17 Відповісти
1. Незаконная агитация в день выборов партии СН основателем СН Зеленским. Т.е. нарушение Избирательного кодекса.

2. Превышение полномочий президента Зеленским. Т.е. нарушение Конституции.

3. Незаконное финансирование и коррупция. Отказ назвать организатора - прямое доказательство.
показати весь коментар
25.10.2020 15:26 Відповісти
У нас на дільниці була жінка 22-25 р. До неї вже хтось доколупувався, бо стояв "арнольд" і охороняв (та його згодом прогнала, щоб не позорив). На виході не кликала і анкетку не сунула.
показати весь коментар
25.10.2020 12:44 Відповісти
не "арнольд" а "ричард" (твитерские поймут о чем я)
показати весь коментар
25.10.2020 13:15 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
показати весь коментар
25.10.2020 12:46 Відповісти
Ну что от зесрани ожидать -даже преступления совершают через дупу
показати весь коментар
25.10.2020 12:46 Відповісти
участие в не законом опросе будет преследоваться по закону
показати весь коментар
25.10.2020 12:52 Відповісти
Решили экономить бобло! Сразу выдать результат!
показати весь коментар
25.10.2020 12:55 Відповісти
Судячи з коментарів проголосувавших, майже всі гроші роздані на порушення Конституції розікрали і правильно зробили, нехай дітям на мороженку буде. 5 запитань Зеленського: на багатьох виборчих дільницях Києва ніхто не проводить опитування президента - Цензор.НЕТ 2445
показати весь коментар
25.10.2020 12:56 Відповісти
А де оці папірці надруковані? На нормальних(наголошую!) нормальних бланках, а Президент і Верховний суд вважають саме так, має бути інформація про місце друку.
показати весь коментар
25.10.2020 12:57 Відповісти
опрос репрезентативный и совсем необязательно охватывать 100% участков....
показати весь коментар
25.10.2020 13:02 Відповісти
Апрос - на х.. нікому не потрібна витрата коштів. Він не може бути рєпреЗЄнтатіфним, тому що не має жодного соціологічного підґрунтя, жодної вибірки, опитують кого заманеться, кому канабіс в голову стрельне. Зафіксовані факти, що одна й та сама особа 7 разів підходила і "галасафала" за ваш, зебіли, йо.аний канабіс.
показати весь коментар
25.10.2020 13:11 Відповісти
если отвечают по желанию, то опрос НЕ репрезентативный. Анкеты не защищены. Вводятся вручную, в бумажном виде а не с планшета. так что нарисуют любые цифры какие захотят.
показати весь коментар
25.10.2020 15:18 Відповісти
Это проблемы авторитетности социологических фирм, их методы проверок, контроля , стоимости заказа, я в молодости подрабатывал в Киеве, да подрисовывали, но в целом все мои знакомые были опрошены и картина не менялась.
показати весь коментар
25.10.2020 16:02 Відповісти
Та заповнять потім.
Дєлов.
показати весь коментар
25.10.2020 13:04 Відповісти
Завдання наркомана та його соайкосніків не апітуванує, а дискредитація демократії, перетворення її із чіткої процедури в балаган, цирк, шоу без штанів під аплодисменти країни-окупанта.
показати весь коментар
25.10.2020 13:07 Відповісти
Він робить все щоб підтвердити кремлівську пропаганду, що "Украіна нєдогасударство".
показати весь коментар
25.10.2020 13:46 Відповісти
На виході з моєї дільниці стояли опитувальники... перед мною виходила бабуся років 70, її відразу взяли під ручки і вона запитала "що ще робити"...
показати весь коментар
25.10.2020 13:14 Відповісти
так комуняк нету ,чего они прутся на выборы
показати весь коментар
25.10.2020 13:17 Відповісти
Для їх вибори це свято, під дільницею сьогодні почув.
показати весь коментар
25.10.2020 13:24 Відповісти
На одном участке вообще опросников не было, а на другом девочка одиноко сидела на лавочке читала в телефоне что то. Если бы не рядом стояла картонная урна, то вообще бы не заметил. Походить вроде никто не стал.
показати весь коментар
25.10.2020 13:19 Відповісти
Я щойно повернувся зі своєї виборчої дільниці у Києві. Опитувачі від преЗєдєнта стоять на вулиці коло дверей прямо при вході. Коли заходив кілька чоловік стояли коло них, чи проголосували не бачив. А коли вийшов то спеціально постояв і порахував. З 12 чоловік які в той час заходили на дільницю ніхто до них не підійшов. А з 12 які вийшли з дільниці після голосування 4 підійшло і проголосувало: 2 молоді сцикухи і 1 сцикун років по 20 - 25, можливо нарики для яких важливо легалізація марихуани, а з ними проголосувала ще й одна стара пердя років 50. Схоже що це одна сім'я бо йшли всі разом.

До опитувачів підійшли два поліціянти розбиратись, тому що надійшла скарга від якогось чоловіка.
показати весь коментар
25.10.2020 13:42 Відповісти
На моем участке Левый берег, не было. Я бы не прошла мимо. Очень бы хотелось посмотреть реакцию полиции на мой вызов.
показати весь коментар
25.10.2020 14:23 Відповісти
 
 