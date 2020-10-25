Місцеві вибори: "Опора" фіксує факти підвезення виборців і просить українців повідомляти про "каруселі"

Громадянська мережа "Опора" фіксує факти незаконного підвезення українців для голосування, проблеми з приміщеннями для голосування і порушення таємниці голосування на місцевих виборах, що відбуваються у неділю

Про це розповіла голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на брифінгу в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Фіксується підвезення виборців. "Опора" уважна до тих дільниць, де стався неприродний приріст виборців або за рахунок зміни виборчої адреси, або за рахунок реєстрації безпосередньо виборця у цих громадах", - розповіла Айвазовська.

"Стало відомо про інцидент в Одеській області. Їм (тим, кого підвозили для голосування. – Ред.) пропонували 400 грн за голос", - сказала вона.

Айвазовська закликала українців: "Підвезення виборців важливо фіксувати. Якщо ви бачите такі події, то телефонуйте в поліцію".

Також вона повідомила, що спостерігачі "Опори" зафіксували ймовірне підвезення виборців у селі Нові Оржинці Київської області та повідомили про це правопорушення до поліції. "У людей реєстрація в Сумах, а їхали голосувати в Київську область", - сказала вона.

Загалом, за словами Айвазовської, ранкові засідання виборчих комісій, відкриття дільниць для голосування у своїй абсолютній більшості почалися своєчасно, також не було проблем для спостерігачів із доступом на виборчі дільниці.

"Ми зафіксували проблеми в Житомирській області з приміщеннями для голосування, зокрема у двох із них не було кабінок для таємного волевиявлення", - розповіла керівник "Опори".

За її словами, на одній із дільниць голосування мало відбуватися у приміщенні лялькового театру, за ширмою, яка використовується для проведення розважальних заходів.

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У Гостомелі Київської області на дільницях були встановлені камери над кабінками для голосування, що могло загрожувати волевиявленню. За зверненням спостерігачів "Опори" камери було заклеєно.

Айвазовська також розповіла, що мають місце і факти неправильного зберігання бюлетенів. Зокрема, в Житомирській області сейф із бюлетенями стояв у сільраді, хоча його і охороняли поліцейські.

В Ізмаїлі Одеської області, за словами очільниці "Опори", не розпочала роботу спеціальна дільниця в медзакладі. "Є, на жаль, десятки дільниць, на яких не були сформовані ДВК для спецдільниць, які перебувають у лікарнях. За різними обставинами, зокрема тому, що там перебувають хворі на COVID-19", - зазначила Айвазовська.

Щодо опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, то, за словами Айвазовської, в Києві мав місце випадок, коли представники організації, яка забезпечує це опитування, намагалися його проводити безпосередньо в приміщенні для голосування.

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