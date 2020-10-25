Місцеві вибори: "Опора" фіксує факти підвезення виборців і просить українців повідомляти про "каруселі"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Громадянська мережа "Опора" фіксує факти незаконного підвезення українців для голосування, проблеми з приміщеннями для голосування і порушення таємниці голосування на місцевих виборах, що відбуваються у неділю
Про це розповіла голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на брифінгу в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Фіксується підвезення виборців. "Опора" уважна до тих дільниць, де стався неприродний приріст виборців або за рахунок зміни виборчої адреси, або за рахунок реєстрації безпосередньо виборця у цих громадах", - розповіла Айвазовська.
"Стало відомо про інцидент в Одеській області. Їм (тим, кого підвозили для голосування. – Ред.) пропонували 400 грн за голос", - сказала вона.
Айвазовська закликала українців: "Підвезення виборців важливо фіксувати. Якщо ви бачите такі події, то телефонуйте в поліцію".
Також вона повідомила, що спостерігачі "Опори" зафіксували ймовірне підвезення виборців у селі Нові Оржинці Київської області та повідомили про це правопорушення до поліції. "У людей реєстрація в Сумах, а їхали голосувати в Київську область", - сказала вона.
Загалом, за словами Айвазовської, ранкові засідання виборчих комісій, відкриття дільниць для голосування у своїй абсолютній більшості почалися своєчасно, також не було проблем для спостерігачів із доступом на виборчі дільниці.
"Ми зафіксували проблеми в Житомирській області з приміщеннями для голосування, зокрема у двох із них не було кабінок для таємного волевиявлення", - розповіла керівник "Опори".
За її словами, на одній із дільниць голосування мало відбуватися у приміщенні лялькового театру, за ширмою, яка використовується для проведення розважальних заходів.
У Гостомелі Київської області на дільницях були встановлені камери над кабінками для голосування, що могло загрожувати волевиявленню. За зверненням спостерігачів "Опори" камери було заклеєно.
Айвазовська також розповіла, що мають місце і факти неправильного зберігання бюлетенів. Зокрема, в Житомирській області сейф із бюлетенями стояв у сільраді, хоча його і охороняли поліцейські.
В Ізмаїлі Одеської області, за словами очільниці "Опори", не розпочала роботу спеціальна дільниця в медзакладі. "Є, на жаль, десятки дільниць, на яких не були сформовані ДВК для спецдільниць, які перебувають у лікарнях. За різними обставинами, зокрема тому, що там перебувають хворі на COVID-19", - зазначила Айвазовська.
Щодо опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, то, за словами Айвазовської, в Києві мав місце випадок, коли представники організації, яка забезпечує це опитування, намагалися його проводити безпосередньо в приміщенні для голосування.
Будь ласка, зачекайте...
Hellis@13Hellis_13 3 ч
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Jane@jane_ch64
Подруга подзвонила, розпитала про вибори і сказала, що ім на роботі сказали голосувати за Мамая, бо закриють магазин.
А її сестра голосує на Харківщині, так ім сказали голосувати за партію Кернеса, бо закриють дитсадки (вона там робить). Обидві не хочуть йти
Що цікаво, сестра подруги та, що в ха обл, каже - наполягали, щоб прийняли участь в опитуванні президента, бо «він дуже багато робить для країни, при Януковичи стільки не робили». Розповідає, а мені смішно - влучне порівняння.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Hellis@13Hellis_13 3 мин
Школа 281 на Борщаговке. Киев.
Это очень большой избирательный участок.
Опрос Зеленского полным ходом.
До Опоры не дозвонилась...
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Я голосую за «Європейську Солідарність» тому, що це єдина правоцентристська українська партія з державницькою позицією.
На жаль, більше патріотичних сил сьогодні я не бачу.
Україна сьогодні окупована московським проектом ЗЕ - екс-регіоналами і маріонетками проросійських олігархів. І лише «Євросолідарність» спроможна прибрати ЗЕмотлох з нашої Неньки.
«ЄС» має чітку проукраїнську програму, стратегію зовнішньої політики на вступ в ЄС та НАТО, план реформ у всіх сферах життя.
«ЄС» не хворіє на популізм і не заграє з проросійськими силами.
Єдина партія, яка викликає ненависть у наших ворогів в Москві - це «Європейська Солідарність».
Вважаю лідера «ЄС» Петра Порошенка - найкращим президентом держави за всю історію.
Без його команди я не уявляю остаточної Перемоги України над Московією.
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 2 ч
Проголосувала.
Враження: Багато спостерігачів і це прекрасно. Бюлетені видають з поясненням, як правильно оформити волевиявлення.
А на вулиці стоять хлопці у білому з написом "п'ять питань".
Стоять собі нікого не чіпають, навіть трошки відвертаються, як хтось заблизько підходить.