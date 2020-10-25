Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді
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Волонтери, які проводять президентське опитування біля однієї з дільниць у Києві, не змогли сказати, яку соціологічну службу вони представляють і який закон дозволяє проведення подібних заходів.
Про це повідомила у фейсбуці журналістка Тетяна Мокріді, інформує Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала свою розмову з волонтерами.
Я: "Доброго ранку. Я дам відповіді на запитання, якщо відповісте на мої"...
"П‘ять питань": "Добре!"
Я: "Хто проводить опитування?"
"П‘ять питань": "Соціологічна служба".
Я: "Прекрасно. А яка? Бо всі знаю".
"П‘ять питань": "Вибачте, не знаємо. Просто соціологічна служба".
Я: "Друге запитання: згідно якої статті якого закону проводиться опитування?"
"П‘ять питань" починає щось шукати в мобілці: "Зараз я знайду статтю у виборчому законодавстві".
"П‘ять питань-2": "Ми вже зрозуміли, що ви нас опитали, а не ми вас. Ми не знаємо, за яким законом".
"Люди, які виконують партійні чи президентські завдання, мають бути проінструктовані", - підсумувала Мокріді.
Будь ласка, зачекайте...
результати волевиявлення громадян
быстро медленно с удовольствием с ненавистью и брезгливо..
саолр рвроо мооапиолмсткроломлрр
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.
Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування...
- Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).
Не понимаю, зачем докапываться до стрелочников - потому что до Зеленского дотянуться не можете? это мелко. Очень.
Возьмите бюллетень и пишите там что хотите, как это сделал я.
А действия ВНЕ избирательных участков не регламентируются никакими нормами закона. А препятствовать соцопросу - это вот да, преступление. Препятствование свободе слова.
hochu domoy v ua@hochu_dodomu 1 ч
У Черкасах "опитування Зеленського" проводили члени виборчкому прямо на ділянці, - КВУ
https://newsua.one/news/u-cherkasah-opituvannya-zelenskogo-provodili-chleni-viborchkomu-pryamo-na-dilyanci-kvu.html
Гасло, - "Ми накриємо всю Україну!"
не мимо жопы, нет (с)
Правонаступник А.Крісті змінив назву "10 негренят" на толерантну "І нікого не стало"...
А Ви через літеру (і наголос на "а") сперечаєтесь...
Кого ж вони ще можуть представляти?
ZExit і то негайно..............