Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді

Волонтери, які проводять президентське опитування біля однієї з дільниць у Києві, не змогли сказати, яку соціологічну службу вони представляють і який закон дозволяє проведення подібних заходів.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Тетяна Мокріді, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала свою розмову з волонтерами.

Я: "Доброго ранку. Я дам відповіді на запитання, якщо відповісте на мої"...

"П‘ять питань": "Добре!"

Я: "Хто проводить опитування?"

"П‘ять питань": "Соціологічна служба".

Я: "Прекрасно. А яка? Бо всі знаю".

"П‘ять питань": "Вибачте, не знаємо. Просто соціологічна служба".

Я: "Друге запитання: згідно якої статті якого закону проводиться опитування?"

"П‘ять питань" починає щось шукати в мобілці: "Зараз я знайду статтю у виборчому законодавстві".

"П‘ять питань-2": "Ми вже зрозуміли, що ви нас опитали, а не ми вас. Ми не знаємо, за яким законом".

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"Люди, які виконують партійні чи президентські завдання, мають бути проінструктовані", - підсумувала Мокріді.