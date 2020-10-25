УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9211 відвідувач онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
2 629 23
місцеві вибори (1000) ОПОРА (216)

Явка на місцевих виборах станом на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Явка на місцевих виборах станом на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА

Громадянська мережа "Опора" повідомляє, що станом на 12:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 13,5% виборців.

Про це повідомив під час брифінгу аналітик "Опори" Олександр Клюжев, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа "Опора", то, за нашими даними, станом на 12:00 активність виборців становить 13,5%", - сказав Клюжев.

За його словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,25%.

Дивіться також: ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Ниче, судя по всему явка аномально вырастет после 19.00.
показати весь коментар
25.10.2020 14:24
+5
Не ходи, за тебя Мертвейчук проголосует!
показати весь коментар
25.10.2020 14:36
+4
Не пох тебе будет на Солнечной Колыме великую Лаптеногую империю строить! Там точно пох не проканает! История повторяется. Кто не поддержал Петлюру в 19 тот в 33 ел своих детей. А в 37 кто выжил поехали на Колыму светлое будущее строить!
показати весь коментар
25.10.2020 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ниче, судя по всему явка аномально вырастет после 19.00.
показати весь коментар
25.10.2020 14:24 Відповісти
и не пойду !!!
шо пэсыкы,шо зэлыкы - сплошной кизяк !!!тьфу !!! Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2080
показати весь коментар
25.10.2020 14:26 Відповісти
Не ходи, за тебя Мертвейчук проголосует!
показати весь коментар
25.10.2020 14:36 Відповісти
пох !!! Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4609
показати весь коментар
25.10.2020 14:37 Відповісти
Не пох тебе будет на Солнечной Колыме великую Лаптеногую империю строить! Там точно пох не проканает! История повторяется. Кто не поддержал Петлюру в 19 тот в 33 ел своих детей. А в 37 кто выжил поехали на Колыму светлое будущее строить!
показати весь коментар
25.10.2020 14:40 Відповісти
опоздал ты, он как раз оттуда пишет.
показати весь коментар
25.10.2020 14:59 Відповісти
А він і не проти.
показати весь коментар
25.10.2020 14:38 Відповісти
гаф !!! Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3171
показати весь коментар
25.10.2020 14:42 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
показати весь коментар
25.10.2020 14:26 Відповісти
Зєля так званим "опитуванням" хотів надути рейтинг своєї недолугої партєйки.
Дарма, - лопне, як мильна булька.

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1163
показати весь коментар
25.10.2020 14:32 Відповісти
Кстати по наблюдениям из тех кто проголосовал в опросе участвуют ну максимум процентов 20
показати весь коментар
25.10.2020 14:38 Відповісти
Вовіку треба було легалайз коноплі не обіцяти, а роздавати молоді хоча б по кораблю за явку на дільницю. Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3013
показати весь коментар
25.10.2020 14:38 Відповісти
Угу или чек с героином Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7258
показати весь коментар
25.10.2020 14:42 Відповісти
Надеюсь весь ЛОХтораз зеленой жопы будет по привычке сидеть дома у телеящика.
показати весь коментар
25.10.2020 14:44 Відповісти
От тільки "старики-ЗаЖОПинцьі" як колись на роботу прибіжать...
показати весь коментар
25.10.2020 14:50 Відповісти
Зеленский - 20% (сметана «President») Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6250
показати весь коментар
25.10.2020 14:46 Відповісти
10% корисніша... Це я про сметану, звісно...
показати весь коментар
25.10.2020 14:48 Відповісти
А де 73% зебілів?
показати весь коментар
25.10.2020 14:55 Відповісти
В Одессе была очередь на участок.К 9 утра.
показати весь коментар
25.10.2020 15:10 Відповісти


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 2 ч

«#БойкотЗе: зупинимо незаконне опитування!».
Станом на 11:00 зафіксовано:
• Всього фактів здійснення незаконної агітації під виглядом опитування: 253
• Подано скарг в ДВК: 96 • Складено актів про порушення: 65
• Складено актів про бездіяльність працівників МВС: 35.
показати весь коментар
25.10.2020 15:13 Відповісти
На Новому у Львові у школі "Софія" я очікував в черзі близько 20 хв. У нас точно явка набагато більша.
показати весь коментар
25.10.2020 15:39 Відповісти
Жодного опитувальника зеленського на Новому Львові не було. На інших дільницях теж не було. Проте був екзит-пол від Фами. Вперше за 10 років мене опитували.
показати весь коментар
25.10.2020 15:41 Відповісти
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
показати весь коментар
25.10.2020 16:15 Відповісти
 
 