Явка на місцевих виборах станом на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Громадянська мережа "Опора" повідомляє, що станом на 12:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 13,5% виборців.
Про це повідомив під час брифінгу аналітик "Опори" Олександр Клюжев, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа "Опора", то, за нашими даними, станом на 12:00 активність виборців становить 13,5%", - сказав Клюжев.
За його словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,25%.
Топ коментарі
+5 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар25.10.2020 14:24
+5 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар25.10.2020 14:36
+4 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар25.10.2020 14:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
шо пэсыкы,шо зэлыкы - сплошной кизяк !!!тьфу !!!
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Дарма, - лопне, як мильна булька.
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 2 ч
«#БойкотЗе: зупинимо незаконне опитування!».
Станом на 11:00 зафіксовано:
• Всього фактів здійснення незаконної агітації під виглядом опитування: 253
• Подано скарг в ДВК: 96 • Складено актів про порушення: 65
• Складено актів про бездіяльність працівників МВС: 35.