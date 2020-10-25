Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо є дозвіл від батьків.

Про це написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаю увагу, що відповідно до статті 7 закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника", - написала Денісова.

Вона уточнила, що неповнолітні не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо, а також у здійсненні нагляду за засудженими і в медичних закладах.

Також волонтерська діяльність, відповідно до закону, є формою благодійної діяльності.

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"Отже, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві є правомірною, якщо згоду на неї дали батьки або інші законні представники дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною", - підсумувала Денісова.

Раніше про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського" повідомила нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко. За її словами, в місті Костопіль Рівненської області до проведення опитування залучили 14-річну дитину.

"Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби і прошу негайно дати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам", - зазначила вона.

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