Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків
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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо є дозвіл від батьків.
Про це написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаю увагу, що відповідно до статті 7 закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника", - написала Денісова.
Вона уточнила, що неповнолітні не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо, а також у здійсненні нагляду за засудженими і в медичних закладах.
Також волонтерська діяльність, відповідно до закону, є формою благодійної діяльності.
"Отже, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві є правомірною, якщо згоду на неї дали батьки або інші законні представники дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною", - підсумувала Денісова.
Раніше про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського" повідомила нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко. За її словами, в місті Костопіль Рівненської області до проведення опитування залучили 14-річну дитину.
"Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби і прошу негайно дати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
а волонтерам можно с 14 лет.
Nata@nsnext_3 ч
І у нас дитина стоїть, хлопець.
Тихо стоїть. Ніхто до нього не підходить і він нікого не чіпає, просто стоїть
Как так то?
Не вижу ни одной причины, почему бы они могли у него быть.
Деятельность-то не волонтёрская, а платная.
Нахрена ему разрешение от родителей на платную деятельность, если она запрещена даже с родительским разрешением ?
А то, что опросники платные, а не волонтерские, так об этом свидетельствует множество заявлений слуг народа.
Не вижу ни одной причины почему бы их могло у него не быть
Деятельность-то не волонтёрская, а платная.
Деятельность, согласно заявлениям властей и СМИ у них волонтерская. Пока что иного не доказано. Или у Вас есть неоспоримые доказательства?
А то, что опросники платные, а не волонтерские, так об этом свидетельствует множество заявлений слуг народа.
Например.
Высший совет партии "Слуга народа" 20 октября одобрил решение о финансировании проведения 25 октября опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, на избирательных участках по выборам местных советов и глав местных общин. Об этом политсила сообщает на своей странице в Facebook.
На счет кацапов вообще нихера не понял. Причем тут кацапы? Мы же вроде о президентском опросе речь ведем.
а кто-то заявлял что-то про волонтёров ?
какие, нахрен, волонтёры, если опрос ведет какая-то социологическая компания ?
Партия собирается заключить договор с компанией, проводящей социологические опросы, отмечая, что такая схема является законной.
и раскидываешься этим волонтёрством направо и налево, как доказанным фактом ?
Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает какую бы то ни было агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.
объявлений по набору волонтёров в СМИ не было )))
откуда бы они взялись ?
какой-то чмошник что-то провёл.
неизвестно для чего,
неизвестно на каких основаниях,
неизвестно кто провёл,
ничего не известно.
что мы обсуждаем ?
а Верховный Суд постановит, что их удерживают искренне и всё )))
и пёрдни ещё, что ребятишки там стоят по зову сердца, а не за бабки.
пизбалаболить не привык.
моё дело - показывать твои и твоих подельников манипуляции в мейнстриме кацапской пропаганды
міхайлічєнко воно, з кріворожия
Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua 4 ч
До проведення опитування від Зеленського залучають дітей.
Дільниця: 510194 с. Молога, Одеська обл.
@ZelenskyyUa - ти сядеш за це!
просто он, как и все зе, задержался в развитии
Блін, але шмаркля попав з тим опитування, по самі помідори попав. Ні, він може, звичайно відморожуватись, але ж це КОРУПЦІЯ, незаконне використання праці неповнолітніх, ухилянні від податків...
25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 3 ч
Оці білі зе-жилетки.
Це ж прапори капітуляції?
Одно дело анонимно насрать в избирательную урну, а другое проявить инициативу, потратить время и стоять у всех на виду весь день.
Добре ж вас усіх коломИйський вишколив