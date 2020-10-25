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Денісова (874) опитування (1403)

Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Денісова про залучення неповнолітніх до проведення

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо є дозвіл від батьків.

Про це написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаю увагу, що відповідно до статті 7 закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника", - написала Денісова.

Вона уточнила, що неповнолітні не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо, а також у здійсненні нагляду за засудженими і в медичних закладах.

Також волонтерська діяльність, відповідно до закону, є формою благодійної діяльності.

Дивіться також: Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Отже, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві є правомірною, якщо згоду на неї дали батьки або інші законні представники дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною", - підсумувала Денісова.

Раніше про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського" повідомила нардепка  "Євросолідарності" Ірина Геращенко. За її словами, в місті Костопіль Рівненської області до проведення опитування залучили 14-річну дитину.

"Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби і прошу негайно дати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам", - зазначила вона.

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Топ коментарі
+28
ага. т.е. мало того что детей привлекли так вы их еще и на бабки кинуть решили? ваще красавцы безпринципные
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25.10.2020 14:45
+13
Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей - Цензор.НЕТ 1882
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25.10.2020 14:47
+12
Прямо по лекалам *****: а мы будем стоять за женщинами и детьми и посмотрим как они будут стрелять.
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25.10.2020 14:48
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ага. т.е. мало того что детей привлекли так вы их еще и на бабки кинуть решили? ваще красавцы безпринципные
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25.10.2020 14:45 Відповісти
бабок не дадут - значит волонтеры,

а волонтерам можно с 14 лет.
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25.10.2020 14:50 Відповісти


Nata@nsnext_3 ч

І у нас дитина стоїть, хлопець.
Тихо стоїть. Ніхто до нього не підходить і він нікого не чіпає, просто стоїть

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей - Цензор.НЕТ 2766
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25.10.2020 14:53 Відповісти
но ведь 100 процентов без каких либо документов про разрешение родителей
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25.10.2020 15:01 Відповісти
Вот собственно Вы документы у ребенка даже спрашивать не пытались, но зато на 100500 процентов уверены, что их нет. Причем заявляете об этом безапелляционно. Как так то? Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 7376
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25.10.2020 15:45 Відповісти
Подойди-спроси. Как так-то,что ты безапелляционно бздишь не подойдя и не спросив?
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25.10.2020 16:08 Відповісти
Мне то зачем? Меня никоим образом не беспокоит есть у него на руках документ-разрешение от родителей или нет. Ну а на счет бздишь это скорее к Вам больше относится. Это вы тут демагогию разводите относительно зачем они стоят, законно/ не законно, есть у них документы/нету у них документов. Я просто вон к примеру пошел, проголосовал, ответил на вопросы экзитпола возле участка. А девочка с опросником Зеленского стояла в ста метрах от него. Никому ничего не предлагала и не навязывала. Сам я к ней не подходил, потому как считаю опрос в такой форме по сути бессмысленным прежде всего. Посему тратить на него свое время у меня желания не было. Да и никоим образом на мое решение за кого голосовать он не повлиял да и не смог бы повлиять. Как и хотел проголосовал за "Батькивщину" и только за мера за "Радикальную партию". И то только потому что на мера "Батькивщина" не выдвигала кандидата. Ну не за СН, ЕС и ОПЗЖ голосовать то в самом деле. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 9942
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25.10.2020 17:40 Відповісти
Правильно. Грохнут кого-то за углом-зачем беспокоится? Законно или незаконно грохнули-это демагогия.
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25.10.2020 18:11 Відповісти
А если грохнут за углом не в день выборов?
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25.10.2020 19:09 Відповісти
А коим образом тебя это вдруг забеспокоило?
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25.10.2020 19:14 Відповісти
Ну Вас же как-то избирательно беспокоит. Только сегодня. Почему бы мне не обеспокоится за остальные дни?
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25.10.2020 19:37 Відповісти
Не знаю почему. Что-то мешает наверное.
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25.10.2020 19:52 Відповісти
Интересно что.
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25.10.2020 20:15 Відповісти
Вот собственно Вы документы у ребенка даже спрашивать не пытались, но зато на 100500 процентов уверены, что их нет

Как так то?



Не вижу ни одной причины, почему бы они могли у него быть.
Деятельность-то не волонтёрская, а платная.
Нахрена ему разрешение от родителей на платную деятельность, если она запрещена даже с родительским разрешением ?

А то, что опросники платные, а не волонтерские, так об этом свидетельствует множество заявлений слуг народа.
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25.10.2020 18:59 Відповісти
Не вижу ни одной причины, почему бы они могли у него быть.

Не вижу ни одной причины почему бы их могло у него не быть
Деятельность-то не волонтёрская, а платная.

Деятельность, согласно заявлениям властей и СМИ у них волонтерская. Пока что иного не доказано. Или у Вас есть неоспоримые доказательства?
А то, что опросники платные, а не волонтерские, так об этом свидетельствует множество заявлений слуг народа.

Например.
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25.10.2020 19:08 Відповісти
Иииии? Не увидел по Вашей ссылке ничего об оплате волонтерам. А финансирование да. Или Вы думаете что опросные бюлетени даром кто-то печатать будет. Или думаете что накидки на волонтерах тоже бесплатно кто-то пошьет? Урны для бюлетеней бесплатно кто-то сделает пусть даже и такие примитивные.
На счет кацапов вообще нихера не понял. Причем тут кацапы? Мы же вроде о президентском опросе речь ведем. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 6388
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25.10.2020 19:31 Відповісти
Не увидел по Вашей ссылке ничего об оплате волонтерам

а кто-то заявлял что-то про волонтёров ?

какие, нахрен, волонтёры, если опрос ведет какая-то социологическая компания ?
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25.10.2020 19:54 Відповісти
Положим там только было заявление о намерениях. Не факт что заключили договор с социологической компанией.
Партия собирается заключить договор с компанией, проводящей социологические опросы, отмечая, что такая схема является законной.
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25.10.2020 20:14 Відповісти
Положим, где ты зачерпнул информацию про то, шо там волонтёры

и раскидываешься этим волонтёрством направо и налево, как доказанным фактом ?
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25.10.2020 20:15 Відповісти
обосратушки у тебя с этой волонтерской версией ))))

объявлений по набору волонтёров в СМИ не было )))

откуда бы они взялись ?
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25.10.2020 21:17 Відповісти
Мне достаточно что у ЛБ есть такой документ. Для меня ЛБ не менее авторитетный интернет ресурс чем к примеру тот же Цензор. Не доверять им у меня нет покуда повода. Вы меня спросили откуда я взял - я Вам ответил, что вот отсюда. И с чего Вы взяли, что для того чтобы набрать волонтеров обязательно проводить набор через СМИ? Я например не в курсе каким образом подобный набор проводится. А объявлять открытый конкурс тут не к чему я думаю. Тут же конкуренции нет. Могли воспользоваться услугами какой нибудь общественной организации. Или еще каким образом. Я не знаю. Но вот откуда я взял информацию, что именно волонтеры проводили опрос я Вам указал.
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25.10.2020 21:24 Відповісти
ты понимаешь, что ситуация абсурдная ?

какой-то чмошник что-то провёл.

неизвестно для чего,
неизвестно на каких основаниях,
неизвестно кто провёл,

ничего не известно.

что мы обсуждаем ?
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25.10.2020 21:30 Відповісти
Какая бы ситуация сама по себе не была, но суть не меняется. А относиться можно по-разному. К примеру я не захотел тратить свое время на этот опрос потому как мне не понравилась как все было организовано. При такой организации невозможно получить реалистичный результат. Посему я и не стал тратить на него свое время. А вот к примеру Верховный суд посчитал, что возможно его проводить в такой форме. Ну а обсуждать мы вобщем-то любую статью или ситуацию обсуждаем. Для того впринципе этот форум и предназначен. И в данном случае мы обсуждаем собственно сам этот опрос и как он был организован.
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25.10.2020 21:49 Відповісти
І в Україні--гряжьданския ваїна?
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25.10.2020 21:54 Відповісти
В Україні немає громадянської війни. Бо громадянська війна це коли війна йде між громадянами однієї країни. В нас війна йде між нами, з одного боку і кацапськими найманцями та нашими запроданцями які воюють з нами за вказівками з кремля. Ті ж кацапи загарбали Крим. Яка ж це громадянська війна?
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25.10.2020 22:09 Відповісти
І невеличке побажання. Ви себе, як я бачу, позіціонуєте патріотом. То ж не треба псувати мову та висловлювати свої думки у такий понівечений спосіб. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 9193
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25.10.2020 22:14 Відповісти
ЗЄлапша на м'якеньких вухах підлітків красивіше звисає
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25.10.2020 15:11 Відповісти
Пусть еще спасибо скажут, что их родителям не приходится вести с Денисовой переговоры, чтобы та разрешила забрать детей домой.
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25.10.2020 14:52 Відповісти
Родители могут забрать своего ребенка в любое время без спроса кого бы то ни было. И даже без согласия на то своего ребенка. Хотя последнее мое утверждение в свете последних изменений в правах детей возможно уже и не работает. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 5847
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25.10.2020 15:47 Відповісти
так это по закону могут забрать )))

а Верховный Суд постановит, что их удерживают искренне и всё )))
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25.10.2020 19:01 Відповісти
Какая-то глупость. Причем тут Верховный суд.
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25.10.2020 19:02 Відповісти
верховный суд тут при вопросе о законности опроса.
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25.10.2020 19:04 Відповісти
Ничего не понял. У Вас верховный суд в данном вопросе за уши притянут.
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25.10.2020 19:11 Відповісти
у тебя редкий оплачиваемый дар избирательной непонятливости ?
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25.10.2020 19:17 Відповісти
Ну наверное точно также "оплачиваемый" как у єтих ребятишек. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 3816
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25.10.2020 19:27 Відповісти
абсолютно правильно.

и пёрдни ещё, что ребятишки там стоят по зову сердца, а не за бабки.
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25.10.2020 19:29 Відповісти
Я не знаю по зову чего они там стоят. А в отличие от Вас пиз балаболить не привык. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 2880
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25.10.2020 19:33 Відповісти
зачем мне, гнида ты кремлядская, знать о твоих привычках ?

моё дело - показывать твои и твоих подельников манипуляции в мейнстриме кацапской пропаганды
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25.10.2020 19:49 Відповісти
Ну положим хотя бы потому, что именно Вы мне предлагаете куда-то пердеть о чем-то. Я Вам и пояснил, что в отличие от Вас подобным не занимаюсь. Чтобы т.с. Вам понятно было почему я этого делать не буду. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 382
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25.10.2020 20:17 Відповісти
А що ж ти тут робиш,цєнітєль врємянє сваїво?
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25.10.2020 21:57 Відповісти
Мабуть те саме, що і Ви. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 5899
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Тратиш час на провокативні заявочки ,які смердять маць-квой.
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25.10.2020 22:14 Відповісти
Чого б це? Бо вони не вписуються в канву Вашого особистого бачення ситуації. Ну то вибачайте. У кожного своя думка і своє бачення. А мордор тут ні до чого. Зараз ми обговорюємо суто українські вибори. І не треба тулити кацапі куди треба і не треба.
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25.10.2020 22:24 Відповісти
Па нємаїті,ви лєпітє ЗЄ вигадки,а вони що--зімбабвійці? Чи таки русккєє пацани?
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25.10.2020 22:40 Відповісти
Мені звідкіля знати. Я навіть не знаю до кого Вас віднестити. Бо мовою Ви вже розучилися розмовляти. І Вас дуже важко зрозуміти. Я начебто знаю і українську і російську мови. Але ваші дописи ні на одну не схожі. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 9301
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Але мокшанскєй їзікь Вам миліший і ,очевидно,таки рідний.До речі,Ви вже повірили у те,що цим начебто волонтерам таки платили і що там були й діти?
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27.10.2020 22:22 Відповісти
Мені цього непотрібно перевіряти. Це Вас та вам подібних турбує. А відносно мови, то щодо Вас можна взагалі казати, що у вас мови немає. Ви суржиком розмовляєте. Не мокшанська, а ні українська. Така собі мовна меньшовартість. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 7440 Перш ніж за когось щось казати та висновки робити спершу з собою розберіться.
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27.10.2020 22:31 Відповісти
"Меншовартість"(без Ь)."Не потрібно".(Окремо треба).Не "відносно,а"стосовно"."Ані" -разом слід писати.Ну й декілька ком у Вашому гнівному опусі бракує.Та й "Ви,Вас" у Вас то з великої,то з малої літери.А в цілому Ви мою мову знаєте краще,ніж деякі депутати.А я її знаю принаймні краще за Вас.
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27.10.2020 23:26 Відповісти
Я не здаю тут іспит на знання мови. Я не претендую на досконале, або навіть гарне її знання. Але я і не паплюжу її навмисно так як це робите Ви. Якщо Ви мали намір образити співрозмовника та видати його тим сами за кацапа, то вітаю - Вам це вдалося. На цьому мабуть спілкування з Вами і закінчу. А взагалі безглузда ідея міряти ставлення до своєї країни досконалим знанням мови, або розміром поваги до Порошенка. Це якийсь сюр. Ну то вже таке. Бувайте здорові.
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28.10.2020 02:54 Відповісти
Останній Ваш опус виявився значно якіснішим.Можете бути мені вдячним.А зачепили мене Ваші дивні твердження Хоми Невіруючого з приводу т.зв. опитування.Ну наче з маць-кви.Зараз бачите,що твердили Ви дурниці?
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28.10.2020 21:59 Відповісти
Весь прикол в том, что эти "волонтеры" совсем не волонтеры. Их наняли за конкретную сумму денег. Т.е зеленое шапито опять вступило в говно
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25.10.2020 14:46 Відповісти
У вас есть неоспоримые доказательства что их наняли за конкретную сумму денег? Или опять ОБС (одна бабка сказала)?
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25.10.2020 19:03 Відповісти
Нєа.Ці дітлашки ще й самі доплачують.
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25.10.2020 21:58 Відповісти
Ну коли достовірної інформації немає, то кожен може думати що завгодно.
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25.10.2020 22:05 Відповісти
Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей - Цензор.НЕТ 1882
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25.10.2020 14:47 Відповісти
Жесть.Організатором "опитування Зеленського" є музичний редактор "Кварталу 95" Артем Гагарін.
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25.10.2020 14:47 Відповісти
"гагарін"...
міхайлічєнко воно, з кріворожия
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25.10.2020 15:02 Відповісти
Русккємь в Україні було і є вигідніше.
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25.10.2020 22:00 Відповісти
Прямо по лекалам *****: а мы будем стоять за женщинами и детьми и посмотрим как они будут стрелять.
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25.10.2020 14:48 Відповісти
Трэш !!!
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25.10.2020 14:49 Відповісти
і хдє тут 14 лєт?..



Рух Опору Капітуляції

@rok_org_ua 4 ч

До проведення опитування від Зеленського залучають дітей.
Дільниця: 510194 с. Молога, Одеська обл.
@ZelenskyyUa - ти сядеш за це!

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей - Цензор.НЕТ 4114
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25.10.2020 14:51 Відповісти
на самом деле пацану 36 лет.

просто он, как и все зе, задержался в развитии
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25.10.2020 14:58 Відповісти
А с 14 лет можно и самим после фразьі "мне мама разрешила"
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25.10.2020 15:01 Відповісти
и добавляя "я больше не буду"
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25.10.2020 15:02 Відповісти
Детям можно участвовать в опросе,правадить апрос, опорос, бьіть валантьорамі прямо с рождения, в присутствии родителей, или лиц, их заменяющих, шо , законов не знаєшь?
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25.10.2020 14:59 Відповісти
років 12-13...
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25.10.2020 18:25 Відповісти
сержант петренко також шукає стовба щоб доколупатись
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25.10.2020 14:51 Відповісти
дети хорошо смогут объяснить что такое каннабис
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25.10.2020 14:51 Відповісти
Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей - Цензор.НЕТ 9111
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25.10.2020 14:54 Відповісти
Вот наколются своей марихуаной и пойдут поднимать вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
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25.10.2020 15:10 Відповісти
Тогда уже скорее накурятся...
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25.10.2020 19:04 Відповісти
Тобто, є офіційні дозволи батьків? І може трудові відносини з неповнолітніми офіційно оформлені? І оплата офіційно, з відповідними податками. І кошти на оплату мають офіційні джерела і є задекларованими?
Блін, але шмаркля попав з тим опитування, по самі помідори попав. Ні, він може, звичайно відморожуватись, але ж це КОРУПЦІЯ, незаконне використання праці неповнолітніх, ухилянні від податків...
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25.10.2020 14:55 Відповісти
зелена сволота
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25.10.2020 14:56 Відповісти
новая кличка Каннабис
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25.10.2020 15:02 Відповісти
Не оскудеет мать-земля, спасет Украину... конопля?
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25.10.2020 15:01 Відповісти
клоун насильно задействовал школы и проф училища
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25.10.2020 15:11 Відповісти
Детей в политике волонтеромами? До чего еще можно добрехаться?
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25.10.2020 15:11 Відповісти







25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 3 ч

Оці білі зе-жилетки.
Це ж прапори капітуляції?
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25.10.2020 15:16 Відповісти
Сегодня шел по улице, впереди шел мужик типа просто прохожий, мы приблизились к избирательному участку, там эти дети в белых балахонах с бумажками.Подошли к мужику, смотрю взял бумажку, быстро накалякал крестики и кинул в картонный ящик. Кто он, возможно даже не гражданин Украины вообще, короче цирк шапито, клоун рулит
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25.10.2020 15:20 Відповісти
По окончании этого дурдома Зеля должен ответить стране - Почему, млять в стране с сорокамиллионным населением для проведения его мероприятия пришлось привлекать несовершеннолетних?! Где по ФАКТУ его сторонники? И громко назначить досрочные выборы президента.
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25.10.2020 15:26 Відповісти
Ну такие у ЗЕ сторонники - халявщики-тихушники.

Одно дело анонимно насрать в избирательную урну, а другое проявить инициативу, потратить время и стоять у всех на виду весь день.
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25.10.2020 15:34 Відповісти
КАроч. Все що забажає мАльчік бубочка- все можна. Не оГорчайте реб'єнка. Він же не Порошенко якийсь.
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25.10.2020 15:39 Відповісти
Детям можно волонтерить в приютах для животных, помогать пожилым людям с согласия родителей. Но причём здесь партия слуг и зеля?! Пусть Денисова покажет положение, где детям разрешено участвовать в незаконных опросах политических аферистов. Тем более, за левое бабло. Совсем офигели!
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25.10.2020 15:51 Відповісти
Ти лише поглянь на її писок-і все зрозумієш.
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25.10.2020 22:02 Відповісти
Если потребовать у щенков письменное согласие родителей,то его не будет 100%. Денисова просто отмазывает зелёный шабаш, как может.
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25.10.2020 16:05 Відповісти
Использовать детей в политических манипуляциях ( процессах) вообще преступно, а в условиях пандемии это вообще срок. ( А дети что, они пошли копейку себе заработать, лучше так чем по карманам шарить, поэтому с них то какой спрос в отличии от "работодателей")
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25.10.2020 16:39 Відповісти
І ця ***** вирішила посмоктати. Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків - Цензор.НЕТ 4551
Добре ж вас усіх коломИйський вишколив
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25.10.2020 16:50 Відповісти
В неї писок-як насос.
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25.10.2020 22:03 Відповісти
Зеюгенд?
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28.10.2020 03:05 Відповісти
 
 