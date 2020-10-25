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Новини Політика України Місцеві вибори-2020 Опитування Зеленського
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Зеленський (17406) Львів (2080) опитування (1403)

Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Львові волонтер Богдан Масляк викликав поліцію після того, як дівчина, яка проводила опитування Зеленського, відмовилася називати соціологічну компанію, яку вона представляє.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Масляка, він хоче зрозуміти, яка служба проводить опитування, що, за словами дівчини з анкетами, "впливатиме на рішення президента".

Крім того, Масляк стверджує, що опитування проводиться на території виборчої дільниці.

Читайте також: Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді
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Топ коментарі
+37
Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 7070
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25.10.2020 15:08
+29
В Гостомеле, в участке на территории школы, прямо на избирательном участке, рядом с будками для голосования якой-то мужик раздаёт ручки с надписью "ВО батькивщина" )))))
это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
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25.10.2020 14:55
+23
Ответьте украинцы, чем отличается фейковый референдум в Крыму и на Донбассе от опроса Зеленского. Этим опросом вы легализуете референдум в Крыму и на Донбассе. Поздравляю Вас дебилы ***
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25.10.2020 14:59
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Possum Queen Eating Sweets in the Quarantine@cabbage_sad 2 ч

У мене на районі дітлахи проводили "соціологічні опитування" до виборів.
Дуже швидко кололися, що від Слуги Народу.
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25.10.2020 14:52 Відповісти
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 9990 Застосовували піну?
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25.10.2020 15:38 Відповісти
В Гостомеле, в участке на территории школы, прямо на избирательном участке, рядом с будками для голосования якой-то мужик раздаёт ручки с надписью "ВО батькивщина" )))))
это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
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25.10.2020 14:55 Відповісти
та хто под них только не перештукатурился шоб только до корыта прорваться...
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25.10.2020 15:02 Відповісти
да, весь иконостат твоих зелёных плядей
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25.10.2020 15:04 Відповісти
обязательно "моих " Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 4189... а на своих ты уже вызвал полицию в Гостомеле за ручки...
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25.10.2020 15:14 Відповісти
твоих-твоих! не отмазывайся! а полицию вызвал, вот только они морозятся...
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25.10.2020 15:22 Відповісти
...вот это ты меня спалил так спалил , ипать его не резать ... Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 9172
ты на полицию вызывай ещё полицию ...
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25.10.2020 15:27 Відповісти


Денис@DDen911





Оболонь ДВК скаргу відмовились приймати, порадили викликати поліцію.
Викликав. Чекаю.

Спостерігачі категорично відмовились бути свідками.

Пройшла година. Нема нікого. Або поліція ігнорує подібні виклики, або перевантажена.
Буду чекати ще одну годину, нічого не поробиш

Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 3652
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25.10.2020 15:07 Відповісти
Знаю Масляка, достойний громадянин України
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25.10.2020 14:56 Відповісти
Якось так:
Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 2938
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25.10.2020 14:57 Відповісти
Яка розумна киця ,розумніша за 73 %-овий лохторат !!!)))
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25.10.2020 15:39 Відповісти
Ответьте украинцы, чем отличается фейковый референдум в Крыму и на Донбассе от опроса Зеленского. Этим опросом вы легализуете референдум в Крыму и на Донбассе. Поздравляю Вас дебилы ***
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25.10.2020 14:59 Відповісти
как высказался конституционный толчок - "прызедент мав искренни намерэння", так и "сепаратюги не замышляли, выходит, нифига не искреннего... )))))) зелёные отморозки
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25.10.2020 15:01 Відповісти
Девку в штрафбат на Окружную.
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25.10.2020 14:59 Відповісти
Там більше заробить!!))
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25.10.2020 15:40 Відповісти
та хто зна, може вона якраз сьогодні вирішила відпочити від тяжкої праці.
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25.10.2020 16:58 Відповісти
Правильно Масляк вчинив.
Якщо проводиться опитування інтерв'юери мають відповідні посвідчення.
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25.10.2020 15:00 Відповісти
ВСРАКОХОД Зеленського урочисто розпочався, ПРИЄДНУЙТЕСЬ Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 8363
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25.10.2020 15:00 Відповісти
Какая "народная" стираная-перестираная маска у Пояркова. Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 4273
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25.10.2020 15:27 Відповісти
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 8205 Не забудьте тільки рашпилем язики обробити, бо поверхня стала як бархат...
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25.10.2020 15:44 Відповісти
_Мурзила, скорей за всё, не понимает и не задумывается, что враги Украины проделывают её руками.
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25.10.2020 15:02 Відповісти
Примерно так же и у меня сегодня было.
Мусора (а это именно мусора, а не полиция) получили конкретную установку, как "реагировать".
От подачи официального заявления меня удержало лишь то, шо стало жалко 18-летнего хлопчину-опросника, который при общении уже практически плакал ((
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25.10.2020 15:03 Відповісти
Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 7070
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25.10.2020 15:08 Відповісти
"Это какой то позор..." (с)
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25.10.2020 15:09 Відповісти


25 % ехидных мышей@****** 5 ч

На нашем участке полиция погнала зеленских с их коробочкой.
Встали под деревом на другой стороне дороги и жаліються.
Мы, проходя мимо, сказали, что сейчас их и из-под дерева прогоним.
Идём обратно - уже какой то дядька прочухаться им даёт.
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25.10.2020 15:11 Відповісти
У нас в ЗапорожьеВолонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 5038
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25.10.2020 15:20 Відповісти
Это все снится, или действительно анархия заполонила Украину?
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25.10.2020 15:21 Відповісти
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 3897
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25.10.2020 15:21 Відповісти
Очевидно человеку нечего делать а может таким образом зарабатывает Нищеброд
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25.10.2020 15:29 Відповісти
Это как раз тот случай когда пятается выглядеть глупее чем сама ситуация..
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25.10.2020 15:34 Відповісти
Как этот олень винторогий планирует потом ссылаться на этот, с позволения сказать "опрос"?
Ни единого раза, его "интервьюеры" не то, что документов не предъявили, но даже и не сказали кто они и откуда!
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25.10.2020 15:34 Відповісти
Масляк, сочетается с мудак

что к девчонке малолетней пристал
для нее, это может один источник дохода и другого нет, мудило
подленький метод волонтера, впрочем и как сам волонтер
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25.10.2020 15:38 Відповісти
Зебіл співзвучне з дебіл !!))
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25.10.2020 15:44 Відповісти
Девочка должна себе уяснить, что политика,- вещь более грязная и позорная , чем, например, проституция, или стриптиз. Так, пусть лучше идёт настоящим делом занимается...
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25.10.2020 16:17 Відповісти
Эту милую девушку не жалко. Эта милая девушка обыкновенная политическая титушка.
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25.10.2020 15:38 Відповісти
І яка нафіг Україна Європа? Може в Польщі теж таке є? Від цього всього смердить москалями.
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25.10.2020 15:39 Відповісти
Мудак пристав до дитини...
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25.10.2020 15:42 Відповісти
Хай ляльками бавиться ,а не лізе в політичну багнюку ,в зелену плісняву !!)))
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25.10.2020 15:46 Відповісти
Надо же, такая молодая, а уже политическая проститутка...
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25.10.2020 15:58 Відповісти
Девушка - преступница.... Такая же. как и карманная воровка, как и любой другой аферист, зарабатывающий на человеческой глупости.... Девушку побрить наголо ( все волосатые места) и отправить на 15 суток подметать улицы... Если сдаст всех подельников, сократить наказание до 10 суток...
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25.10.2020 16:01 Відповісти
Тобто президент,який то все організував порядний і чесний,а дівчинка,яка таким чином пішла заробити пару сотень гриваків - "воровка і афєрістка"?..Не порпайся в наслідку,чувак,шукай причину...
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25.10.2020 17:05 Відповісти
Я разве где-то написал, что президент поступил честно и порядочно, устроив фальшивый опрос для манипуляций тупым населением? Я полностью согласен с Вами, что "слуги путена" плюют на наши законы и конституцию...
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25.10.2020 18:42 Відповісти
заведешь детку, тогда до тебя может и дойдет, как дети свой хлеб зарабатывают
а может и не дойдет, если не своим горбом зарабатываешь, а сидишь на подсосе
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25.10.2020 19:33 Відповісти
Некоторые "детки" приторговывают наркотой.... Им тоже не мешать "зарабатывать"? А девочка , случайно, не на вашу зелёную шарашкину контору работала , охраняя урну и пачку бумажного мусора? Вы ей хоть заплатите, не киньте,как у вас, зелёных слуг, принято...
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25.10.2020 19:40 Відповісти
если Харченко наркоман, смирись и покупай.
если Харченко не наркоман, то не смешивай роботу по найму с торговлей наркотиками
и не передергивай
на торговлю наркотиками точно не найдется желающих
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25.10.2020 19:57 Відповісти
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 2064
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25.10.2020 16:15 Відповісти
Ось так людина перетворюється на скотину.
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25.10.2020 17:00 Відповісти
У меня в магазине бабулька спросила сколько времени. При этом не сказала какую компанию она представляет, и находилась на территории магазина. Полицию вызывать ?
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25.10.2020 17:03 Відповісти
Конечно вызывай. Три хаха
Юмор конечно так себе, но зебилье должно оценить
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25.10.2020 17:40 Відповісти
 
 