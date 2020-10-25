Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА

Всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, відбувається біля 55% виборчих дільниць на території всієї України, а майже біля половини дільниць волонтери, які проводять його, не працюють.

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Громадянська мережа "Опора" дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юєри, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, а біля 45% немає. Похибка національного дослідження - 4%", - написала Айвазовська у фейсбуці в неділю вдень.

Водночас, за її словами, на півдні країни охоплення дільниць волонтерами набагато вище і набагато нижче - на заході. "Найбільшу кількість дільниць охоплено на півдні - 78,65%, найменшу на заході - 37,81%, у центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - написала Айвазовська.

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Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.