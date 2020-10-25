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Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА

Всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, відбувається біля 55% виборчих дільниць на території всієї України, а майже біля половини дільниць волонтери, які проводять його, не працюють.

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Громадянська мережа "Опора" дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юєри, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, а біля 45% немає. Похибка національного дослідження - 4%", - написала Айвазовська у фейсбуці в неділю вдень.

Водночас, за її словами, на півдні країни охоплення дільниць волонтерами набагато вище і набагато нижче - на заході. "Найбільшу кількість дільниць охоплено на півдні - 78,65%, найменшу на заході - 37,81%, у центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - написала Айвазовська.

Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА 01

Читайте також: "Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.

Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА 02
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Топ коментарі
+13
- Что позорней, сын - ефрейтор, или дочь - проститутка?
- Волонтёр от Слуги Народа.
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25.10.2020 16:28
+11
так понятно какой именно нарит хочет услышать шут гороховый
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25.10.2020 16:04
+11
любите когда вас имеют в темную? не ну а чо? произошло и проехали. подумаешь не по закону. главное - прошло и проехали. да?
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25.10.2020 16:25
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так понятно какой именно нарит хочет услышать шут гороховый
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25.10.2020 16:04 Відповісти
Продовжуєте ділити українців? Ця дорога вже була нами пройдена 100 років тому- нічому історія не вчить?
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25.10.2020 17:15 Відповісти
нас природа разделила на тупых приколистов и думающих украинцев
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25.10.2020 17:17 Відповісти
То не прикалуйся.
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25.10.2020 17:19 Відповісти
не тебе саша мне рассказывать про приколы
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25.10.2020 17:36 Відповісти
Да пес с ним с этим опросом. Ну все - уже произошло и проехали. Его значение, с моей точки зрения, сильно преувеличено. Зе команда кроме головняка с этой акции ничего не получила. Не знаю - мобилизовали ли они свой электорат, но вот оппозиционный так точно.
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25.10.2020 16:07 Відповісти
любите когда вас имеют в темную? не ну а чо? произошло и проехали. подумаешь не по закону. главное - прошло и проехали. да?
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25.10.2020 16:25 Відповісти
FLOOD!
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25.10.2020 17:16 Відповісти
Процентный разброс по регионам - подтверждение агитационно-магипулятвной цели опроса.Надежды у ЗЕленой мрази только на юг. А шо ж такое за неравенство , НЕлоше? Шо ты страну делишь на своих-несвоих ?
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25.10.2020 16:14 Відповісти
Какая кампания , каких забабловых социологов взялась за эту манипуляция? Профи социологи продали свои профессиональные принципы? Принцип соцопроса - равенство опрашиваемых по регионам и потом анализ . МАНИПУЛЯТОРЫ долбаные
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25.10.2020 16:21 Відповісти
Так він бере приклад з Яника ,той в 2004 теж ділив Україну на сорти.
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25.10.2020 17:12 Відповісти
Это он так "сшивает", портному делу учился у "Портнога".
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25.10.2020 17:13 Відповісти
Порошенко назвав опитування від Зеленського "непотребом", який зіпсував йому настрій перед голосуванням. Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2196 Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2172
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25.10.2020 16:16 Відповісти
Хтось зі "слуг не нашого народу" непогано заробив... Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5805
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25.10.2020 16:16 Відповісти


РuŦyƛA-С@PrytSLU 6 ч

Швидка допомога у Львові висловила сумнів, що зможе одночасно надати допомогу всім опитувальникам від ЗЕ.
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25.10.2020 16:16 Відповісти
я цим дівчаткам,що вирішили підзаробити десь навіть трохи співчуваю... Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8690
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25.10.2020 16:21 Відповісти
Шли бы лучше на панель. Всё-же - меньше позора
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25.10.2020 16:23 Відповісти
И заработок намного по-больше.
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25.10.2020 17:14 Відповісти
цьому, певно, теж



РuŦyƛA-С@PrytSLU 7 ч

Львів шістки ЗЕ



Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1130
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25.10.2020 16:24 Відповісти
Це часом не 45 Школа?
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25.10.2020 16:41 Відповісти
Почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают.

Этих уже послали?
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25.10.2020 16:21 Відповісти
А вот это вообще трындец. пора этот цирк признавать несостоявшимся

Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5991
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25.10.2020 16:23 Відповісти
Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8882
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25.10.2020 16:23 Відповісти
А я не звернув уваги навіть. Зараз перевірять. Відпишусь.
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25.10.2020 16:55 Відповісти


Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha 5 ч

Дільниця 531028 Полтавська область

- паспорт не перевіряють, видають бюлетні без засвідчення особи
- члени комісії підказують пенсіонерам, за кого голосувати
Заявленного опитування від президента не проводять.
Тож посилатися на всеукраїнський підсумок буде перебільшенням.
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25.10.2020 17:00 Відповісти
То номер виборчого округу. Не панікувати! Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6529
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25.10.2020 17:16 Відповісти
серьезно? а найдешь мне его в реестре виборчих округів?
вот тут
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=3
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25.10.2020 17:21 Відповісти
Шукай. У мене все в порядку.
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25.10.2020 17:28 Відповісти
так нет там такого округа
в принципе нет
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25.10.2020 17:37 Відповісти
- Что позорней, сын - ефрейтор, или дочь - проститутка?
- Волонтёр от Слуги Народа.
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25.10.2020 16:28 Відповісти
президент-членограй.
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25.10.2020 16:56 Відповісти
В Киеве эти "опрашивающие" сидят тихонько и ничего никому не предлагают - их уже, похоже, столько раз найух послали, что просто капец...
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25.10.2020 16:31 Відповісти
Меня волонтер перехватил на выходе из участка, и тихо так, таинственно: "Не желаете ли...." , пля, думал он мне дурь хотел предложить, аж расстроился,..) Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9063
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25.10.2020 17:59 Відповісти
Захочешь так абосраться и не сможешь..вовочка всё пищал на президентских про народовластие, вот демонстративно убедилась что это за недоразумение вовочка с мусором в голове..
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25.10.2020 16:35 Відповісти
синій кіт@syniy_kit 2 ч

Пройшлися до дільниці, подивилися на величезну чергу.

Вирішили повернутися пізніше.
Здається, прямо біля входу стояв стіл з п'ятипитальниками.
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25.10.2020 16:40 Відповісти
Оболонь. "Мальчик не виноват"
https://twitter.com/WildAstronaut/status/1320353775241056256
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25.10.2020 16:44 Відповісти
Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1361
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25.10.2020 16:46 Відповісти
"Театр Полуніна". Чудовий колектив.
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25.10.2020 17:18 Відповісти
"Наибольшее количество участков покрыто на юге - 78,65%, наименьшее запад - 37,81%, центр - 55,79%, восток - 56,87%", - написала Айвазовская.

Оці дані - привід подати на соціологів до суду й викликати Вовку свідком, як організатора .
Ці долбані маніпулятори потім будть хизувитсь ТАК! напісиними своїми руками відповідями, бо ніхто підрахунок не контролюватиме. А ось саме мапа охвачення населення України - це неутаємничений факт , відкритий для суспісльтва . Айвазовська - ти повинна робити заяву після виборів , інакше й ти замарана.
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25.10.2020 16:46 Відповісти
у нас опитувач стояла вдалеке от входа на участок
еле слышным голосом приглашала, никто не подходил
на вопрос какую организацию представляет, ИФ, на каком основании здесь находится тупо молчала, вызвала наряд,заяву приняли,девочку задвинули за угол
снимать не запрещали
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25.10.2020 17:16 Відповісти
как бы этот опрос не оказался билетом в Ростов
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25.10.2020 16:47 Відповісти
Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3510. Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4491 .
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25.10.2020 16:51 Відповісти
Сергій Савка@rs_ssw 1 ч

І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
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25.10.2020 16:52 Відповісти
янелох оманский в наглую, на глазах у всех. не взирая на замечания грубо нарушает законы и конституцию Украины. он уже даже Яника переплюнул и главное что нагло и безсовестно
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25.10.2020 16:52 Відповісти
дебил, раздражает БЕЗЗАКОНИЕ которое происходит с умной мордой лица
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25.10.2020 17:11 Відповісти
оскорбил человека в интернете, считаешь что возвысился?
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25.10.2020 17:06 Відповісти
цап не шурши лаптями. двигай свою макитру в северные болота слапатоед
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25.10.2020 17:14 Відповісти
уже давно проводять через петиції. Зебяка якусь петицію реалізував? Зокрема про його відставку проголосувала рекордна кількість людей, аж видалили з сайту через острах спалення фейкового рейтингу
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25.10.2020 17:27 Відповісти
це опитування мало на меті зняти відповідальність з зе за прийняття капітулянтських рішень + підняти собі рейтинг за рахунок недалеких людей, які повірять, що їхню думку справді десь врахують.
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25.10.2020 17:14 Відповісти
Был на выборах.
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.
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25.10.2020 17:47 Відповісти
В рот ***** вас, ЗЕдегенератушки.
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25.10.2020 17:54 Відповісти
Киев, Днепровский район, конкретно массив Радужный, мусорника от шмаркли не было. А жаль, хотел принять участие в написании иди на __й, наркоман (((
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25.10.2020 18:01 Відповісти
Смысл этой аферы Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6451
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25.10.2020 20:07 Відповісти
 
 