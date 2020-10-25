Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА
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Всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, відбувається біля 55% виборчих дільниць на території всієї України, а майже біля половини дільниць волонтери, які проводять його, не працюють.
Про це повідомила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.
"Громадянська мережа "Опора" дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юєри, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, а біля 45% немає. Похибка національного дослідження - 4%", - написала Айвазовська у фейсбуці в неділю вдень.
Водночас, за її словами, на півдні країни охоплення дільниць волонтерами набагато вище і набагато нижче - на заході. "Найбільшу кількість дільниць охоплено на півдні - 78,65%, найменшу на заході - 37,81%, у центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - написала Айвазовська.
Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.
Будь ласка, зачекайте...
РuŦyƛA-С@PrytSLU 6 ч
Швидка допомога у Львові висловила сумнів, що зможе одночасно надати допомогу всім опитувальникам від ЗЕ.
РuŦyƛA-С@PrytSLU 7 ч
Львів шістки ЗЕ
Этих уже послали?
Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha 5 ч
Дільниця 531028 Полтавська область
- паспорт не перевіряють, видають бюлетні без засвідчення особи
- члени комісії підказують пенсіонерам, за кого голосувати
Заявленного опитування від президента не проводять.
Тож посилатися на всеукраїнський підсумок буде перебільшенням.
вот тут
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=3
в принципе нет
- Волонтёр от Слуги Народа.
Пройшлися до дільниці, подивилися на величезну чергу.
Вирішили повернутися пізніше.
Здається, прямо біля входу стояв стіл з п'ятипитальниками.
https://twitter.com/WildAstronaut/status/1320353775241056256
Оці дані - привід подати на соціологів до суду й викликати Вовку свідком, як організатора .
Ці долбані маніпулятори потім будть хизувитсь ТАК! напісиними своїми руками відповідями, бо ніхто підрахунок не контролюватиме. А ось саме мапа охвачення населення України - це неутаємничений факт , відкритий для суспісльтва . Айвазовська - ти повинна робити заяву після виборів , інакше й ти замарана.
еле слышным голосом приглашала, никто не подходил
на вопрос какую организацию представляет, ИФ, на каком основании здесь находится тупо молчала, вызвала наряд,заяву приняли,девочку задвинули за угол
снимать не запрещали
І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.