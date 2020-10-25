Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура. ФОТО
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42-річний громадянин РФ займався підкупом виборців на користь кандидатів однієї з політичних сил на території міста Чорноморськ і селища Затока Одеської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"За даними слідства, іноземець спільно з іншими невстановленими особами з метою отримання переваги на виборах кандидатів на пости депутатів органів місцевого самоврядування планував здійснити підкуп 52 виборців, заплативши їм аванс по 100 грн кожному.
Повний розрахунок, тобто виплата ще 400 грн кожному, очікував виборців після реалізації свого виборчого права за визначеного кандидата. З цією метою чоловік організував три автобуси з 52-ма пасажирами, які мали їхати з Ізмаїла до Чорноморська та Затоки для голосування", - йдеться в повідомленні.
Наразі прокурорами направлено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 160 КК України.
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Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 44 мин
наша бабушка сегодня с утра в очереди стояла 2 часа и не хотела уходить домой.
боялась, что если уйдет, то "голоса уйдут регионалам"
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И теперь раздает всем...
При Порошенко, начали каапов только по биометрическим паспортам пропускать.
Гражданину РФ ничего не грозит если он въехал в Украину через официальный пункт пропуска по действующему заграничному паспорту с целью навестить престарелых родственников. Деньги предназначены для гуманитарной помощи малоимущим. Автобусы предназначены для желающих принять участие в ЗЕ-опросе, поскольку они не могут выразить свою волю относительно Будапештского меморандума, свободной пожизненной зоны Донбасс и каннабиса в своем населенном пункте из-за отсутствия там волонтеров и происков Порошенко
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!