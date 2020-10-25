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Новини ПодіїФоторепортаж Місцеві вибори-2020
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Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

42-річний громадянин РФ займався підкупом виборців на користь кандидатів однієї з політичних сил на території міста Чорноморськ і селища Затока Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура 01

"За даними слідства, іноземець спільно з іншими невстановленими особами з метою отримання переваги на виборах кандидатів на пости депутатів органів місцевого самоврядування планував здійснити підкуп 52 виборців, заплативши їм аванс по 100 грн кожному.

Повний розрахунок, тобто виплата ще 400 грн кожному, очікував виборців після реалізації свого виборчого права за визначеного кандидата. З цією метою чоловік організував три автобуси з 52-ма пасажирами, які мали  їхати з Ізмаїла до Чорноморська та Затоки для голосування", - йдеться в повідомленні.

Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура 02

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Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура 03

Наразі прокурорами направлено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 160 КК України.

За цей злочин Законом передбачено до 7 років ув’язнення.
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Топ коментарі
+19
Пишу с 2014 года , что варварам с московии надо вообще запретит въезд в Украину, запретить работать , получать вид на жительство, покупать недвижимость и т д !
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25.10.2020 16:36
+15
Попался скотина ,на НАРЫ паскуду годков на ДЕСЯТЬ .... Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5040
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25.10.2020 16:33
+13
Пальчевський штолє?
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25.10.2020 16:32
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Пальчевський штолє?
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25.10.2020 16:32 Відповісти
Нищита за 100грв продаёться...
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25.10.2020 16:33 Відповісти
"За шмат гнилої ковбаси....." !!!!)))
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25.10.2020 16:55 Відповісти
Попался скотина ,на НАРЫ паскуду годков на ДЕСЯТЬ .... Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5040
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25.10.2020 16:33 Відповісти
Ну может все таки хоть одного посадят...
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25.10.2020 16:34 Відповісти
хто посадить,наш пещерний суд?
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25.10.2020 16:46 Відповісти
..За *жопоблок * чи *шарикоффф* !? Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7364
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25.10.2020 16:35 Відповісти
Пишу с 2014 года , что варварам с московии надо вообще запретит въезд в Украину, запретить работать , получать вид на жительство, покупать недвижимость и т д !
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25.10.2020 16:36 Відповісти
І припинити харчово-пенсійний туризм з Даунбаса !!!))))
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25.10.2020 16:57 Відповісти
Пусть скрепные свою худобу кормят
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25.10.2020 17:29 Відповісти
Антрацітом !!!))
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25.10.2020 17:41 Відповісти
Так свинособакам був заборонений в'їзд до України під час каденції пороха (окрім жінок, дітей, та 60+). А прийшло квартальне опудало, і зняло заборону для своїх брат'єв.
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25.10.2020 17:38 Відповісти


Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 44 мин

наша бабушка сегодня с утра в очереди стояла 2 часа и не хотела уходить домой.
боялась, что если уйдет, то "голоса уйдут регионалам"
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25.10.2020 16:37 Відповісти
Молодец, бабушка! Жизнь заставила разбираться в людях.
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25.10.2020 16:42 Відповісти
Молодца ,бабця!! В пику занадто палким "молокососам " !!!)))
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25.10.2020 16:52 Відповісти
Арестович говорил - взяли мы в плен российского офицера я потом его спрашиваю -ну как думаешь вы победите? - ответ -не знаю, а мы победим -ответ -не знаю . Спрашиваю почему- ответ - потому что мы тупые, а вы продажные. Думаю он прав- продается всё и почти все - от злыдни до "элиты".
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25.10.2020 16:38 Відповісти
А якби Петро у 2014 році закрив би кордон з кацапами,то цього б і не було.
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25.10.2020 16:44 Відповісти
Порох поганий,барига,але що заважає хорошому та доброчесному бубочці зачинити кордони !!!)))
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25.10.2020 16:50 Відповісти
Ти забув шо Зелєбоба клован,та агент кремля?Він же зовсім не такий як Петро,правда?
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25.10.2020 16:52 Відповісти
Навіть і порівнювати неможно,занадто протилежні особі !!)))
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25.10.2020 16:54 Відповісти
А за продаж Української землі голосували разом,як так?
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25.10.2020 16:56 Відповісти
На Запоріжчині утворено блок ОПЗЖ-СН-"Батьківщина" !!!)))
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25.10.2020 16:59 Відповісти
Можно побачити документ про утворення блоку?
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25.10.2020 17:04 Відповісти
Крот ,не ліпи горбатого !!Горлівці привіт !!!))
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25.10.2020 17:07 Відповісти
луГандонский коллаборант, вон отсюда!
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25.10.2020 17:45 Відповісти
Крот, мені відоме твоє ставлення до Петра, ми здається разом в 2014-18 топили!! Проте сітуація змінюється ,в політиці нема не друзів не ворогів, єлише незмінний інтерес!! В мене це Україна,суверенна та потужна !!!))))
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25.10.2020 17:06 Відповісти
У Горлівці я не був з 15 лютого 2015 року.Я за повний розрив всіх відносин з кацапами,та закриття кордонів,як з кацапами,так і з окупованими ними територіями,тому торгівлю Петра,я йому ніколи не пробачу.
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25.10.2020 17:53 Відповісти
Заспокойся. Порошенко зупинив торгівлю з ОРДЛО а Зе хоче "вільну економічну зону". Сподіваюсь зону він отримає, тільки не вільну і не економічну.
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25.10.2020 18:47 Відповісти
Чего? Что там Порошенко зупинив?
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО
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25.10.2020 19:49 Відповісти
Порошенко когда уходил, дубликаты ключей от границы сделал!
И теперь раздает всем...
Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6361
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25.10.2020 16:53 Відповісти
А шо при Петрі кордон був зачинений?
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25.10.2020 16:57 Відповісти
А что мешает Зеленскому закрыть границу?
При Порошенко, начали каапов только по биометрическим паспортам пропускать.
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25.10.2020 17:15 Відповісти
злой крот, при петі, чоловікам був заборонений вїзд, а твій півшостого зняв цю заборону.
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25.10.2020 17:39 Відповісти
Не. Ключи от границы не помню. Он когда уходил, узаконил награбленное!
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25.10.2020 19:53 Відповісти
Подкупленные избиратели виноваты не меньше, их надо судить и, помимо основного приговора, пожизненно лишать права учавствовать в голосованиях.
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25.10.2020 16:49 Відповісти
Статус -недогромадянин !!)))
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25.10.2020 16:51 Відповісти
В будинок профсоюзів його!
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25.10.2020 16:57 Відповісти
А можно не садить его на 7 лет, а удалить хирургическим путём все 4 конечности и депортировать назад в РФ?
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25.10.2020 17:00 Відповісти
За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет заключенияИсточник: https://censor.net/ru/n3226923
Гражданину РФ ничего не грозит если он въехал в Украину через официальный пункт пропуска по действующему заграничному паспорту с целью навестить престарелых родственников. Деньги предназначены для гуманитарной помощи малоимущим. Автобусы предназначены для желающих принять участие в ЗЕ-опросе, поскольку они не могут выразить свою волю относительно Будапештского меморандума, свободной пожизненной зоны Донбасс и каннабиса в своем населенном пункте из-за отсутствия там волонтеров и происков Порошенко
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25.10.2020 17:08 Відповісти
що...Мерзотник-Злодій марков повернувся в Одесу?!...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.10.2020 17:08 Відповісти
За кого, хоть, подкупал?
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25.10.2020 17:11 Відповісти
А та,что гаранту-шмоньку показала,что с ней?Покушение "пришьют". Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1445
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25.10.2020 17:13 Відповісти
Дожились, вже москалі нашими виборами рулять ....
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25.10.2020 17:18 Відповісти
кацапи що мухи в борщі...
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25.10.2020 17:20 Відповісти
Зачем заретушировали рожу? Из-за этого многие не верят.
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25.10.2020 17:22 Відповісти
Такая партия как за жизьнь массово расклеила свою агитацию в день тишины в Одессе.Это уголовне преступление.Проедтесь по улице Северной,и убедитесь сами.
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25.10.2020 17:26 Відповісти
В Одесі і Харкові агітувати не треба,там все з вати від язика до тампаксу.
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25.10.2020 18:49 Відповісти
Я его узнал! 100пудово он, только гад костюмчик сменил Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6302
Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3846
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25.10.2020 17:39 Відповісти
На Херсонщине похитили урну с ответами на вопросы Зеленского - газета "Яка Хер Рiзниця" Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1903
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25.10.2020 17:48 Відповісти
Будет что почитать на карантине, может поумнеют. )))
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25.10.2020 19:55 Відповісти
в обменный фонд?
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25.10.2020 18:13 Відповісти
Мабуть за ПЕС підкуповував.? Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1869
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25.10.2020 18:46 Відповісти
Расстрелять.
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25.10.2020 19:43 Відповісти
 
 