У Запорізькій області зі столу члена виборчої комісії вкрали 40 бюлетенів, - поліція

У Запорізькій області член виборчої комісії виявив, що у нього зі столу зникли 40 бюлетенів і звернувся в поліцію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз співробітники поліції розшукують зловмисника, який здійснив крадіжку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня".

У разі доведення провини зловмисникові може загрожувати до двох років позбавлення волі.

У поліції також повідомили, що надійшло 87 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства в день голосування. Наразі відкрито одне 1 кримінальне провадження та складено два адміністративні протоколи.

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