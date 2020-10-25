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Запоріжжя (1440) Нацполіція (13918)

У Запорізькій області зі столу члена виборчої комісії вкрали 40 бюлетенів, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Запорізькій області зі столу члена виборчої комісії вкрали 40 бюлетенів, - поліція

У Запорізькій області член виборчої комісії виявив, що у нього зі столу зникли 40 бюлетенів і звернувся в поліцію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз співробітники поліції розшукують зловмисника, який здійснив крадіжку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня".

У разі доведення провини зловмисникові може загрожувати до двох років позбавлення волі.

У поліції також повідомили, що надійшло 87 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства в день голосування. Наразі  відкрито одне 1 кримінальне провадження та складено два адміністративні протоколи.

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Топ коментарі
+8
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2223
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25.10.2020 17:17
+5
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2915
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25.10.2020 17:26
+4
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 751
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25.10.2020 17:18
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В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2223
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25.10.2020 17:17 Відповісти
)))
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25.10.2020 17:23 Відповісти
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 1121
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25.10.2020 17:27 Відповісти
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 751
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25.10.2020 17:18 Відповісти
"Убить дракона"- геніальний фільм та актори.
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25.10.2020 17:22 Відповісти
фильм неплох, сценарий неплох, абдулов дерьмо.
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25.10.2020 18:21 Відповісти
Це чому?
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25.10.2020 18:44 Відповісти
"Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии."
https://www.youtube.com/watch?v=MyvmgDN64a0
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 1149
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25.10.2020 17:21 Відповісти
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 7417
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25.10.2020 17:22 Відповісти
И погнали карусель
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 7721
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25.10.2020 17:24 Відповісти
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2915
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25.10.2020 17:26 Відповісти
В армії нема визначення ;вкрали;. Є тільки ;про....ав;
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25.10.2020 17:28 Відповісти
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 4968
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25.10.2020 17:28 Відповісти
Бюлетень - це документ строгої відповідальності, і треба наглядати за ним, а не гав ловити.
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25.10.2020 17:31 Відповісти
надо своевременно пункты обеспечивать туалетной бумагой ****!
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25.10.2020 17:33 Відповісти
Впевнений, що на моєму участку 70% проголосує за опежопу. Комсомольці 50-х з ЮМЗ - велика сила.
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25.10.2020 17:35 Відповісти
ЮМЗ чи ЮВТ? Прошу уточнити, мать мою матьківщину!
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25.10.2020 17:48 Відповісти
Що тут уточнити? Читати вміємо?, твою матьківщину!
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25.10.2020 17:54 Відповісти
Та все нормально. Если нелоху42 можно членом на рояле, то почему обворованому нельзя членом на столе? И в тот момент, когда потерпевший брал сложнейший аккорд, злоумышленник учинил гнусное коварство.
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25.10.2020 17:46 Відповісти
Бомжары, что туалетная бумага закончилась?
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25.10.2020 17:48 Відповісти
Тю ! ПРодась по *сотке * буде і на бухло .хавчик і на *папір * ! У Запорізькій області зі столу члена виборчої комісії вкрали 40 бюлетенів, - поліція - Цензор.НЕТ 6442
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25.10.2020 18:12 Відповісти
 
 