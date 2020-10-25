На Кіровоградщині напередодні виборів у трьох членів виборчої комісії виявили коронавірус

Напередодні місцевих виборів у Кіровоградській області в трьох членів виборчих дільниць діагностували COVID-19.

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"В обласному лабораторному центрі під час дослідження біоматеріалів від жителів Новомиргородського району виявили 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Під час епідрослідування фахівці лабцентру встановили, що хворі задіяні у роботі двох виборчих дільниць, - зазначила Надія Оперчук.

Епідбригада негайно розпочала протиепідемічні заходи, у тому числі провела дезінфекцію у приміщеннях дільниць.

У громадянській мережі "Опора" повідомили, що також виявили коронавірус у трьох членів комісії на виборчій дільниці в Кропивницькому. Зазначається, що хворих виключили з роботи, а дільниця продовжила роботу.

За даними "Опори", інцидент стався на виборчій дільниці, розташованій в центральній міській лікарні. Тести членів дільничної виборчої комісії показали, що організм бореться з коронавірусом, хоча жодних симптомів у них не було.

Зазначається, що після цього приміщення дільниці продезінфікували і вона продовжує роботу. Для роботи комісії вистачає кворуму.

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