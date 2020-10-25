Від початку доби на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 25 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень умов перемир'я з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Минулої доби, 24 жовтня, ворог чотири рази порушив домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.



Так, стрілецьку зброю збройні формування Російської Федерації застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.



На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували.



Бойових втрат і поранень не було.



У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.



Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 47 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5580 транспортних засобів та 4292 особи. Також було затримано 4 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.





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