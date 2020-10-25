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Донбас (21733) перемир'я (779)

Від початку доби на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 25 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень умов перемир'я з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 24 жовтня, ворог чотири рази порушив домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

Так, стрілецьку зброю збройні формування Російської Федерації застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 47 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5580 транспортних засобів та 4292 особи. Також було затримано 4 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат
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"Тішина" спостерігається у мізках особи, що мала в 2019 році підтримку в 73%.
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25.10.2020 17:56 Відповісти
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Ж. Ж. Руссо
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25.10.2020 18:05 Відповісти
Эти топоры молчат до поры
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25.10.2020 18:08 Відповісти
Все террористы сегодня заняты, поехали в ("на") Украину голосовать за ОПЗЖопс.
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25.10.2020 18:10 Відповісти
Приднестровье-2 всё ближе.
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25.10.2020 18:27 Відповісти
это было ещё в 2014-м, я ванганул о заморозке паРашей куска территории в Украине ( если больше двух областей не укусят) и такой же обезьянник с местными и засланными "шерифами" - как и Приднестровье, одному конченному ватнику, мечтавшему о бензине по 4 коп., который, он, когда-то при замечательном его совке даже в посадки сливал, чтобы километраж списать (т.е. закрыть наряд учётчику) ... вот это жисть была... Від початку доби на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 812
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25.10.2020 18:40 Відповісти
Сєпарам самим цікаво, чим цей балаган закінчиться?
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25.10.2020 18:42 Відповісти
 
 