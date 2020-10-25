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Новини Політика УкраїниСуспільство Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) явка (69) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА

У громадянській мережі "Опора" повідомляють, що станом на 16:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 27% виборців.

Про це повідомила у фейсбуці  голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Явка на 16:00 у всій країні за даними громадянської мережі "Опора" становить 27%. Похибка 0,84%", - зазначила Айвазовська.

За її словами, водночас на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.

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Топ коментарі
+7


Лисиця~Кіцуне@lisitcya 2 ч

Любі проукраїнські громадяни, з такою явкою буде соромно, якщо наша партія набере мало. Проявіть активність, щоб потім не бідкатися.
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25.10.2020 17:57
+6
Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1768
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25.10.2020 17:59
+5
Не показатель. Во с нашего 144 квартирного дома по состоянию на 16:15 (в это время как раз голосовали с супругой) вместе с нами вообще аж 4 человека проголосовало. И это при том что участок от дома в 250 метрах примерно.
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25.10.2020 18:06
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Колбаса по 2.20@P22067877





К чему эти ваши стенания, мол "молодежь забила на выборы".
Вспомните что было в прошлый раз, когда она массово "не забила"
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25.10.2020 18:49 Відповісти
да, явка мизер
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25.10.2020 18:50 Відповісти
Всё ок!
Победили самые умные 25%.
73% забили на эту х@рню.
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25.10.2020 18:52 Відповісти
Ще можна встигнути проголосувати за ЄС. Покваптеся патріоти!
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25.10.2020 19:01 Відповісти
У меня на выборном участке пришли две молодые барышни и с дуру спрашивали у дедушки с бабушкой кому продать свой голос, а те оказались наблюдателями Правого сектора. Девчонок сдали ментам, которые их отпустили. Девчонки хотели на пивас заработать, но никто денЁг не дал. Петя раньше платил, но сейчас стал жадный и бедный. Один плюс в местных выборах - в моем дворе наставили лавочек, качелей и насадили акаций. Так и живем от выборов до выборов.
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25.10.2020 19:03 Відповісти
Петя тебе видать за интим платил, а коля даром жарил
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25.10.2020 19:17 Відповісти
27%? это очень мало...
похоже, что на 20.00 не будет и 50%...
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25.10.2020 19:17 Відповісти
Голосування має бути через смартфони в додатку "Дія" . А кляті папероносці повинні залишитись в минулому , разом з усім середньовічним мороком і дикунством . Нема чого заразу в натовпах поширювати і стовбичити в довжелезних чергах , як барани . Електронні всенародні референдуми роблять парламент абсолютним непотребом і множать на нуль корупцію . Люди можуть і без популістів-депутатів , самі пролобіювати свої інтереси на референдумі в "Дії" . Ще й бюджет збережеться .🇺🇦😎👍
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25.10.2020 19:25 Відповісти
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