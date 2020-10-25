Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА
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У громадянській мережі "Опора" повідомляють, що станом на 16:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 27% виборців.
Про це повідомила у фейсбуці голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.
"Явка на 16:00 у всій країні за даними громадянської мережі "Опора" становить 27%. Похибка 0,84%", - зазначила Айвазовська.
За її словами, водночас на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.
Топ коментарі
+7 olele
показати весь коментар25.10.2020 17:57
+6 Laur Balaur
показати весь коментар25.10.2020 17:59
+5 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
показати весь коментар25.10.2020 18:06
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Колбаса по 2.20@P22067877
К чему эти ваши стенания, мол "молодежь забила на выборы".
Вспомните что было в прошлый раз, когда она массово "не забила"
Победили самые умные 25%.
73% забили на эту х@рню.
похоже, что на 20.00 не будет и 50%...