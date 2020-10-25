У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У неділю, 25 жовтня о 19:30 на телеканалі "Україна 24" у прямому ефірі вийде спецпроєкт "Ніч виборів із Савіком Шустером".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Унікальність програми полягає в тому, що одразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 Савік Шустер оголосить результати власних екзитполів з 12 міст України таких, як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Миколаїв, Вінниця, Черкаси та Ужгород.
Екзитполи будуть проведені в межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24".
Також буде використаний інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи, які проводять екзитпол, працюють із Савіком Шустером вже понад 10 років. Упродовж цих років вони довели свій професіоналізм і високу якість роботи.
25 жовтня, у день місцевих виборів, вони опитають від 40 тис. до 60 тис. українців у всій країні. Понад 1500 інтерв'юерів будуть працювати на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримуватимуть дані від соціологів.
Опитування проводитиметься шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Таким чином глядачі каналу "Україна 24" першими в країні рівно о 20:00 дізнаються результати місцевих виборів. Ми назвемо імена мерів, які перемогли, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п'ятивідсотковий бар'єр.
Ми очікуємо граничну похибку вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без врахування дизайн-ефекту). Ми проводимо екзитполи з метою заявити про тенденції. Щоб у подальшому, при підрахунку голосів, ні в кого не виникало бажання спроби фальсифікацій, оскільки вже о 20:00 українці будуть знати реальну незалежну картину результатів виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Олег Леусенко@leusenko1 24 окт.
Голоси за пальчевського покажуть скільки агентури фсб в столиці, за притулу - скільком холопам не набридло приколюватись, за попова, опзж - понаїхавших мокшан, рейтинг верещук виявить градус зебільства, за гордона - % гумових виробів, голоси за "Євросолідарність" - рівень IQ киян
солома@elnazaro777 56 мин
На моїй дільниці проводили екзіт-пол(той, що справжній)...
Так я там краєм ока помітила, що ЄС впєрєді планєти всєй, навпроти них стояв самий довгий рядочок хрестиків у опитувача.
Я, звісно, теж йому свій хрестик за ЄС добавила.
ПС ))) Беня ПРоплатив екзітполи !..
Nadine@NadiSid 5 ч
На дільниці чую, як спостерігач від Удару спостерігачу від зе, поліціянту та голові комісії (підозрюю, що теж зе) радісно хвалиться, що прогнала знімальну групу 5 каналу (вони пішли знімать дільницю навпроти)
Ах ви ж мої бубочкі, ах ви ж мої сонечки, колаборація в них, зайчиків
.Є на Київстар ТВ !
якщо не зебіл, не колаборант, не медведчуковське чмо, не прокацапський, то на
Україна 24 ОНЛАЙН
https://www.youtube.com/watch?v=QZJshWfAp6Y
Яку дурницю ще ляпнеш?
тут такое дело, опитуванам мешали исключительно телезрители двух телеканалов. каких - сами догадаетесь. остальные с радостью участвовали в опоросе зеленскага. не верите? а вот вам
https://twitter.com/5channel/status/1320399846600331265