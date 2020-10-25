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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Шустер (359) екзитпол (94)

У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У програмі

У неділю, 25 жовтня о 19:30 на телеканалі "Україна 24" у прямому ефірі вийде спецпроєкт "Ніч виборів із Савіком Шустером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Унікальність програми полягає в тому, що одразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 Савік Шустер оголосить результати власних екзитполів з 12 міст України таких, як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Миколаїв, Вінниця, Черкаси та Ужгород.

Екзитполи будуть проведені в межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24".

Також буде використаний інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи, які проводять екзитпол, працюють із Савіком Шустером вже понад 10 років. Упродовж цих років вони довели свій професіоналізм і високу якість роботи.

25 жовтня, у день місцевих виборів, вони опитають від 40 тис. до 60 тис. українців у всій країні. Понад 1500 інтерв'юерів будуть працювати на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримуватимуть дані від соціологів.

Опитування проводитиметься шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Таким чином глядачі каналу "Україна 24" першими в країні рівно о 20:00 дізнаються результати місцевих виборів. Ми назвемо імена мерів, які перемогли, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п'ятивідсотковий бар'єр.

Ми очікуємо граничну похибку вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без врахування дизайн-ефекту). Ми проводимо екзитполи з метою заявити про тенденції. Щоб у подальшому, при підрахунку голосів, ні в кого не виникало бажання спроби фальсифікацій, оскільки вже о 20:00 українці будуть знати реальну незалежну картину результатів виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА
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Топ коментарі
+11


Олег Леусенко@leusenko1 24 окт.

Голоси за пальчевського покажуть скільки агентури фсб в столиці, за притулу - скільком холопам не набридло приколюватись, за попова, опзж - понаїхавших мокшан, рейтинг верещук виявить градус зебільства, за гордона - % гумових виробів, голоси за "Євросолідарність" - рівень IQ киян
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25.10.2020 18:15
+5


солома@elnazaro777 56 мин

На моїй дільниці проводили екзіт-пол(той, що справжній)...
Так я там краєм ока помітила, що ЄС впєрєді планєти всєй, навпроти них стояв самий довгий рядочок хрестиків у опитувача.

Я, звісно, теж йому свій хрестик за ЄС добавила.
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25.10.2020 18:25
+2
Дико извиняюсь за кошкину, но...

У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 7291
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25.10.2020 18:38
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Олег Леусенко@leusenko1 24 окт.

Голоси за пальчевського покажуть скільки агентури фсб в столиці, за притулу - скільком холопам не набридло приколюватись, за попова, опзж - понаїхавших мокшан, рейтинг верещук виявить градус зебільства, за гордона - % гумових виробів, голоси за "Євросолідарність" - рівень IQ киян
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25.10.2020 18:15 Відповісти
Отак і вбивають держави- сіючи розбрат між співгромадянами. І ЄС в цьому попереду всіх в Україні.
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25.10.2020 18:53 Відповісти


солома@elnazaro777 56 мин

На моїй дільниці проводили екзіт-пол(той, що справжній)...
Так я там краєм ока помітила, що ЄС впєрєді планєти всєй, навпроти них стояв самий довгий рядочок хрестиків у опитувача.

Я, звісно, теж йому свій хрестик за ЄС добавила.
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25.10.2020 18:25 Відповісти
крестик говоришь? Хм. Прикольно вообще то крест поставить на партии
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25.10.2020 18:28 Відповісти
Багато *хрестиків * то ..*небо в клітинку * т! В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины - Цензор.НЕТ 5638
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25.10.2020 18:29 Відповісти
А результаты опытування будут?
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25.10.2020 18:27 Відповісти
О каких результатах идет речь, если в одесской обл, которая всегда по посещаемости на последних местах, к 13-00 в 2 раза явка превышала, по сравнению с явкой в целом по стране...
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25.10.2020 18:29 Відповісти
Голосуйте ....* ЗА май..бах * ! В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины - Цензор.НЕТ 7777
ПС ))) Беня ПРоплатив екзітполи !..
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25.10.2020 18:31 Відповісти
Дико извиняюсь за кошкину, но...

У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 7291
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25.10.2020 18:38 Відповісти
Не маю нічого проти провалу зелених, але чисто теоритично, звідки вона це знає?
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25.10.2020 18:44 Відповісти
*Вангує * .. У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 3570
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25.10.2020 18:50 Відповісти
Кошка Соніна казала шо Баканов і зуб вибив Боді.
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25.10.2020 18:55 Відповісти


Nadine@NadiSid 5 ч

На дільниці чую, як спостерігач від Удару спостерігачу від зе, поліціянту та голові комісії (підозрюю, що теж зе) радісно хвалиться, що прогнала знімальну групу 5 каналу (вони пішли знімать дільницю навпроти)
Ах ви ж мої бубочкі, ах ви ж мої сонечки, колаборація в них, зайчиків
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25.10.2020 18:38 Відповісти
а шо за Украина 24 , на Т2 она есть ?
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25.10.2020 18:48 Відповісти
просмотрел все 32 канала ,только Украина есть
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25.10.2020 18:50 Відповісти
Пошукай на смартфоні .аьо онлайн ТВ. У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 1408
.Є на Київстар ТВ ! У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 9166
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25.10.2020 18:54 Відповісти
а ти за кого?
якщо не зебіл, не колаборант, не медведчуковське чмо, не прокацапський, то на

Україна 24 ОНЛАЙН

https://www.youtube.com/watch?v=QZJshWfAp6Y
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25.10.2020 19:29 Відповісти
А я знаю результаты по Харькову. Победит Кернес в первом туре, хотя неизвестно, в каком он состоянии - ясно только, что в очень тяжелом, раз полтора месяца лечится в Германии и ни одного фото оттуда не показывают. Я поэтому на выборы не пошла - голосовать не за кого, Гепа, Фельдман, Кучер и т.п.
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25.10.2020 18:50 Відповісти
Добре, що я вже рік телевізор не дивлюся.
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25.10.2020 18:50 Відповісти
Я его включаю как радио
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25.10.2020 18:52 Відповісти
Що, про Голобородька не показують?
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25.10.2020 19:15 Відповісти
Саме показують, як мені відомо. Вже рік показують.
Яку дурницю ще ляпнеш?
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25.10.2020 19:18 Відповісти
Ну так що, зацінив серіальчик?
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25.10.2020 19:21 Відповісти
Іноді ваш тут дивився. Муйня повна. Авторських тем- як грибів, а сенсу- нуль.
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25.10.2020 19:35 Відповісти
У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 3686
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25.10.2020 18:54 Відповісти
Очень многие забили на эти "выборы" - выбирать НЕКОГО и не из чего/кого.
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25.10.2020 18:58 Відповісти
значит так шановни
тут такое дело, опитуванам мешали исключительно телезрители двух телеканалов. каких - сами догадаетесь. остальные с радостью участвовали в опоросе зеленскага. не верите? а вот вам
https://twitter.com/5channel/status/1320399846600331265
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25.10.2020 18:59 Відповісти
А поки.. збираємось і ідемо голосувати за ЄС!!!! Ще є час.
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25.10.2020 19:06 Відповісти
Проголосував за ЄС. Ще ніколи на місцевих виборах не було настільки гідних кандидатів.
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25.10.2020 19:10 Відповісти
У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 9563 отбираешь хлеб у Вовы...? Ну жги ещё !!!
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25.10.2020 19:31 Відповісти
Савик Шустрый на Т2 Эскулап ТБ , там идет Украина 24 , Я уже включил
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25.10.2020 19:40 Відповісти
объявят результаты по 12 городам в 20:00
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25.10.2020 19:40 Відповісти
путин отказал медведчуку в гражданстве.это не кумовски.
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25.10.2020 19:51 Відповісти
 
 