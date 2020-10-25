Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Події
Глава ДВК №480905 Інна Кунпан вранці 25 жовтня не з'явилася в дільничну виборчу комісію.
Вона прийшла на кілька хвилин о 12:25 і знову пішла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Iнше ТВ.
Як розповіли члени ДВК, дільницю було відкрито вчасно, бо був обраний головуючий на підготовчому засіданні - за рішенням членів ДВК, ним стала заступник голови ДВК.
Голова Центральної районної в місті Миколаєві ТВК Оксана Новікова виїжджала з членами комісії та спостерігачами на цю дільницю. Члени комісії розповіли, що голова І. Кунпан погрожувала їм і обіцяла зірвати вибори.
Члени ТВК хотіли на екстреному засіданні зняти голову згідно з пп. 9 п. 4 ст. 208, однак, порадившись між собою і проконсультувавшись з юристами, відмовилися від цієї ідеї.
В іншому голосування на дільниці відбувається без проблем.
Будь ласка, зачекайте...
Зря не сняли - теперь она зарплату получит, как-будто весь день работала председателем.
==================================
Говорит:
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!"
Galina_W_@galadriel999 1 ч
Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.
А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
допис гарнмй,але - на цю виставу. Геть кацапізми з мови!