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Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ

Глава ДВК №480905 Інна Кунпан вранці 25 жовтня не з'явилася в дільничну виборчу комісію.

Вона прийшла на кілька хвилин о 12:25 і знову пішла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Iнше ТВ.

Як розповіли члени ДВК, дільницю було відкрито вчасно, бо був обраний головуючий на підготовчому засіданні - за рішенням членів ДВК, ним стала заступник голови ДВК.

Голова Центральної районної в місті Миколаєві ТВК Оксана Новікова виїжджала з членами комісії та спостерігачами на цю дільницю. Члени комісії розповіли, що голова І. Кунпан погрожувала їм і обіцяла зірвати вибори.

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Члени ТВК хотіли на екстреному засіданні зняти голову згідно з пп. 9 п. 4 ст. 208, однак, порадившись між собою і проконсультувавшись з юристами, відмовилися від цієї ідеї.

В іншому голосування на дільниці відбувається  без проблем.
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Топ коментарі
+7


Galina_W_@galadriel999 1 ч

Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.

А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
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25.10.2020 18:31
+5
Всосала поллитра и затянула "Гуляй шальная императрица!"
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25.10.2020 19:09
+4
Які слуги, такі і їх рахувальники.
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25.10.2020 18:35
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баба да!
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25.10.2020 18:20 Відповісти
Баби , це непердбачувні істоти!! Баба як розлютиться ,це здіпець !!))
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25.10.2020 19:07 Відповісти
Всосала поллитра и затянула "Гуляй шальная императрица!"
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25.10.2020 19:09 Відповісти
Це алес капут !!)))
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25.10.2020 19:12 Відповісти
> Члены ТИК хотели на экстренном заседании снять председателя ... однако, посовещавшись между собой и проконсультировавшись с юристами, отказались от этой идеи.

Зря не сняли - теперь она зарплату получит, как-будто весь день работала председателем.
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25.10.2020 18:21 Відповісти
Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования

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Говорит:
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!"
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25.10.2020 18:30 Відповісти


Galina_W_@galadriel999 1 ч

Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.

А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
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25.10.2020 18:31 Відповісти
на цей спектакль...

допис гарнмй,але - на цю виставу. Геть кацапізми з мови!
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25.10.2020 19:03 Відповісти
Спектакль,це франкізм !! А от засерати мову іноземними словами не варто ,вселякими маркетінгами,менеджерами та т.ін.!!)))
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25.10.2020 19:11 Відповісти
Там,де є нормальне українське слово,в даному випадку "вистава", нам не потрібні ні кацапізми, ні франкізми. Все,на цьому закінчило, вистава, крапка.
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25.10.2020 19:32 Відповісти
Які слуги, такі і їх рахувальники.
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25.10.2020 18:35 Відповісти
Блін, на сайті ЦВК не зміг знайти розділ "склад дільничих виборчих комісій"... А на вибори ВР минулого року - ще був! Не кажучи ще за попередні...
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25.10.2020 19:15 Відповісти
 
 