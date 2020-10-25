Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція

Станом на 17.00 25 жовтня в органи поліції надійшло 3 323 заяви та повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зазначені заяви стосувалися таких подій: агітація в день виборів – 1310, порушення таємниці голосування – 154, підкуп виборців – 148, незаконне знищення виборчої документації – 117, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 110, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 71.

Поліцейські склали 148 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

За 51 фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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