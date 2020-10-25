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місцеві вибори (1000) порушення (432) Нацполіція (13918) Правоохоронні органи (2660)

Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Станом на 17.00 25 жовтня в органи поліції надійшло 3 323 заяви та повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, повязаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція 01

Зазначені заяви стосувалися таких подій: агітація в день виборів – 1310, порушення таємниці голосування – 154, підкуп виборців – 148, незаконне знищення виборчої документації – 117, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 110, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 71.

Поліцейські склали 148 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

За 51 фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ

Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, повязаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція 02
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Топ коментарі
+1
По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7867
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25.10.2020 18:22
+1
«Мер Львова не зміг проголосувати на місцевих виборах
неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.

Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»

(Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
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25.10.2020 18:44
+1
патріоте! у тебе ще є час обрати ЄС. не дай ватнодупим проголосувати за тебе!
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25.10.2020 19:05
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По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7867
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25.10.2020 18:22 Відповісти
В пору срочно освобождать места в СИЗО по всей стране.. а ну ка сколько фигурантов на подходе ( шутка)
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25.10.2020 18:25 Відповісти
Вони вас знову зробили
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25.10.2020 18:28 Відповісти


валуны с неба@Axiom_UA 1 ч

Нічого собі! Турчинов на прес-конференції показав бюлетень (з Броварської дільниці), на якому номери проставлені як на корінці - так и на САМОМУ бюлетені! Номери однакові!.. Оце так "ноухау"!!!
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25.10.2020 18:28 Відповісти
народ не пошел на выборы, надоело тусовать колоду тех же самых вороваек
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25.10.2020 18:42 Відповісти
«Мер Львова не зміг проголосувати на місцевих виборах
неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.

Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»

(Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
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25.10.2020 18:44 Відповісти
1310 нарушений в виде агитации в день выборов это совершено волонтерами ЗЕ-опроса, Аваков?
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25.10.2020 18:46 Відповісти
Нет. Это случайные бабки-дедки, которые на участках начинали агитацию.

Агитацию СН в день выборов полиция нарушением не считает.
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25.10.2020 19:38 Відповісти
"шёл" По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4243
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25.10.2020 18:55 Відповісти
"это страшно"
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25.10.2020 19:12 Відповісти
патріоте! у тебе ще є час обрати ЄС. не дай ватнодупим проголосувати за тебе!
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25.10.2020 19:05 Відповісти
А що за 3 автобуса на пр.Перемоги і біля них 2 автозака і ментів купа? Каруселі?
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25.10.2020 19:11 Відповісти
Вибори у Вінниці
Звернули увагу, що у всіх бюлетенях (крім одного) назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетенів, так там назви усіх партій великими літерами.
От така жага перемоги у тих хто друкував наші бюлетені, прямо як у укладача форми бюлетеня 1938 р. про «возз'єднання» Австрії з гітлерівською Німеччиною
Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 946
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25.10.2020 19:21 Відповісти
Учитывая, что полиция отказывалась реагировать на агитацию СН, эта цифра ниочем.
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25.10.2020 19:37 Відповісти
 
 