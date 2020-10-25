Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Станом на 17.00 25 жовтня в органи поліції надійшло 3 323 заяви та повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Зазначені заяви стосувалися таких подій: агітація в день виборів – 1310, порушення таємниці голосування – 154, підкуп виборців – 148, незаконне знищення виборчої документації – 117, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 110, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 71.
Поліцейські склали 148 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
За 51 фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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валуны с неба@Axiom_UA 1 ч
Нічого собі! Турчинов на прес-конференції показав бюлетень (з Броварської дільниці), на якому номери проставлені як на корінці - так и на САМОМУ бюлетені! Номери однакові!.. Оце так "ноухау"!!!
неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.
Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»
(Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
Агитацию СН в день выборов полиция нарушением не считает.
Звернули увагу, що у всіх бюлетенях (крім одного) назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетенів, так там назви усіх партій великими літерами.
От така жага перемоги у тих хто друкував наші бюлетені, прямо як у укладача форми бюлетеня 1938 р. про «возз'єднання» Австрії з гітлерівською Німеччиною