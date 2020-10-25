УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4083 відвідувача онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
3 225 43
місцеві вибори (1000) паралельний підрахунок (3) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361)

Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" оприлюднить перші результати паралельного підрахунку голосів завтра після обіду.

Як повідомила під час брифінгу заступник голови фракції "слуги народу" Євгенія Кравчук, це буде спеціальний дашборд даними, які оновлюються в режимі реального часу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На цьогорічних місцевих виборах підрахунок голосів займе більше часу, ніж на виборах 2015-го. Бо сама процедура підрахунку є складнішою: треба врахувати не лише голоси за партію, а й окремо за кандидатів. Завдяки відкритим виборчим спискам вони зможуть рухатися вгору у списку партії, якщо матимуть велику підтримку виборців", – повідомила Євгенія Кравчук.

Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - слуга народу Кравчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
После какого ещё обеда ?

Публикуйте натощак !!!
показати весь коментар
25.10.2020 19:03
+9
Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 717
показати весь коментар
25.10.2020 19:03
+3
Иди на *** зелёный *****!
показати весь коментар
25.10.2020 19:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
,,, ІЗ ПАРАЛЕЛНОЙ ОБКУРЕННОЙ РЕАЛЬНОСТІ
показати весь коментар
25.10.2020 18:59 Відповісти
плантацій канабєса.
показати весь коментар
25.10.2020 19:05 Відповісти
короче ВАва пидмаХуй Указ про введение чрезвычайного ковидного выборного карантина... а иначе тебя просто повесят...
показати весь коментар
25.10.2020 20:03 Відповісти
Тобто з твоєї?
показати весь коментар
25.10.2020 19:06 Відповісти
не штампуйте підказки - Ви мічені
показати весь коментар
25.10.2020 19:09 Відповісти
Значить з твоєї.
показати весь коментар
25.10.2020 19:12 Відповісти
После какого ещё обеда ?

Публикуйте натощак !!!
показати весь коментар
25.10.2020 19:03 Відповісти
Рівень жартів 95-го Кварталу. Підробляєте?
показати весь коментар
25.10.2020 19:08 Відповісти
конкуренции поссыкиваешь ?
показати весь коментар
25.10.2020 19:19 Відповісти
Констатую зміни на форумі за 2 роки відсутності.
показати весь коментар
25.10.2020 19:26 Відповісти
только на форуме ?

в реальности ничего не поменялось ?
показати весь коментар
25.10.2020 19:27 Відповісти
Для форумчан помінялося? То в них питайте.
показати весь коментар
25.10.2020 19:28 Відповісти
чувирло, це не я до тебе, а саме ти до мене причепилося з якимось дурнуватим питанням.
показати весь коментар
25.10.2020 19:34 Відповісти
Ти був одним із більш-менш адекватних, та час усе змінив.
показати весь коментар
25.10.2020 19:36 Відповісти
у тебе від кого ліцензія на оцінювання адекватності ?

ти значення слова "адекватність" не розумієш
показати весь коментар
25.10.2020 19:46 Відповісти
Від батьків, Вчителів та еволюції.
показати весь коментар
25.10.2020 19:49 Відповісти
а пєчать на ліцензії від манії величі ))).
показати весь коментар
25.10.2020 19:58 Відповісти
До обіду якщо дивитися чи натщесерце?
показати весь коментар
25.10.2020 20:03 Відповісти
в рабочій полднік
показати весь коментар
25.10.2020 20:12 Відповісти
Женя иди подымай рейтинг своего вонючего квартала Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1844
показати весь коментар
25.10.2020 20:03 Відповісти
В тебе мізків не вистачає відрізнити ім'я від по-батькові, а ти тут щось ще писати намагаєшся.)))
показати весь коментар
25.10.2020 20:05 Відповісти
Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 717
показати весь коментар
25.10.2020 19:03 Відповісти
👍
показати весь коментар
25.10.2020 20:44 Відповісти
Хлопотливо проведенное утро закончилось.
показати весь коментар
25.10.2020 19:03 Відповісти
Патріоти! У вас ще є 55 хвилин щоб обрати ЄС. Не дай зеле-ватним 3.14дарасам проголосувати за тебе.
показати весь коментар
25.10.2020 19:04 Відповісти
Може вже у наступному сторіччі оприлюднювати.

Невже так важко зрозуміти або оприлюднювати відразу о 20:00 після закінчення виборів або ніколи, бо то вже буде підтасовка та фальсифікація.
показати весь коментар
25.10.2020 19:04 Відповісти
Гарну дурню намололи, відбірну.)))
показати весь коментар
25.10.2020 19:07 Відповісти
какие слуги? так не бівает, чтобі слуги получали больше их хозяевов!
показати весь коментар
25.10.2020 19:04 Відповісти
НЕВЖЕ ВСТИГНЕТЕ НАМАХЛЮВАТЬ ДО ОБІДУ???
показати весь коментар
25.10.2020 19:05 Відповісти
Предполагаю, что явка на выборах совпадёт с явкой к картонному ящику...
Если народ не ходит на выборы добровольно -- то его, в конце концов, лишают выбора принудительно.
показати весь коментар
25.10.2020 19:07 Відповісти
Иди на *** зелёный *****!
показати весь коментар
25.10.2020 19:07 Відповісти


ЗЕ вірус

Трохи про львівську каву

стару каву обирають 42%;
кава європейська подобається 30%;
решта - поза грою.
показати весь коментар
25.10.2020 19:08 Відповісти
Андрій Смолій ТК:

Найбільше поселення біля моря.
«Чинний» - 38
«Біло-блакитний» - 21
показати весь коментар
25.10.2020 19:10 Відповісти
Сюр какой-то: провластная партия с монобольшинством в парламенте прводит параллельный подсчёт голосов.
показати весь коментар
25.10.2020 19:10 Відповісти
Средняя явка в Харьковской области - 15,5%, что является одной из самых низких показателей явки по областям Украины. Такие приблизительные данные привели в Центральной избирательной комиссии Украины по состоянию на 13.00.
Наибольшая явка в Одесской области (без областного центра) - 26% и в Донецкой области - 22,1%. Явка в Киеве - 16,2%.
показати весь коментар
25.10.2020 19:11 Відповісти
Похоже, что в Донецкой и Одесской области уже вброс пошел, в особенности по одессе даже россиянина за подкуп за клешню взяли
показати весь коментар
25.10.2020 19:14 Відповісти
Голосування має бути через смартфони в додатку "Дія" . А кляті папероносці повинні залишитись в минулому , разом з усім середньовічним мороком і дикунством . Нема чого заразу в натовпах поширювати і стовбичити в довжелезних чергах , як барани . Електронні всенародні референдуми роблять парламент абсолютним непотребом і множать на нуль корупцію . Люди можуть і без популістів-депутатів , самі пролобіювати свої інтереси на референдумі в "Дії" . Ще й бюджет збережеться .🇺🇦😎👍
показати весь коментар
25.10.2020 19:29 Відповісти
а компьютерщиков Дії кто нанимать и нацеливать на победу будет ?
показати весь коментар
25.10.2020 19:41 Відповісти
Тебе только сегодня уже раз десять сказали на разных ветках....приложение дия это низкопробное гавно...которое может отображать информацию с различных баз данных на экране смартфона... и ВСЕ...больше это приложение ничего не умеет....
показати весь коментар
25.10.2020 19:42 Відповісти
Дебил зеленьій по имени кравчук, какие результатьі, каких вьіборов? Меров всех городов, областньіх советов? Городских, районньіх?

Тьі вообще, чмо зеленое, сообразило что сморозило?
показати весь коментар
25.10.2020 19:22 Відповісти
Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6737
показати весь коментар
25.10.2020 19:37 Відповісти
 
 