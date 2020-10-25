Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" оприлюднить перші результати паралельного підрахунку голосів завтра після обіду.
Як повідомила під час брифінгу заступник голови фракції "слуги народу" Євгенія Кравчук, це буде спеціальний дашборд даними, які оновлюються в режимі реального часу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На цьогорічних місцевих виборах підрахунок голосів займе більше часу, ніж на виборах 2015-го. Бо сама процедура підрахунку є складнішою: треба врахувати не лише голоси за партію, а й окремо за кандидатів. Завдяки відкритим виборчим спискам вони зможуть рухатися вгору у списку партії, якщо матимуть велику підтримку виборців", – повідомила Євгенія Кравчук.
Топ коментарі
+10 133133
показати весь коментар25.10.2020 19:03
+9 Гыг с Вами
показати весь коментар25.10.2020 19:03
+3 вова хутин
показати весь коментар25.10.2020 19:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Публикуйте натощак !!!
в реальности ничего не поменялось ?
ти значення слова "адекватність" не розумієш
Невже так важко зрозуміти або оприлюднювати відразу о 20:00 після закінчення виборів або ніколи, бо то вже буде підтасовка та фальсифікація.
Если народ не ходит на выборы добровольно -- то его, в конце концов, лишают выбора принудительно.
ЗЕ вірус
Трохи про львівську каву
стару каву обирають 42%;
кава європейська подобається 30%;
решта - поза грою.
Найбільше поселення біля моря.
«Чинний» - 38
«Біло-блакитний» - 21
Наибольшая явка в Одесской области (без областного центра) - 26% и в Донецкой области - 22,1%. Явка в Киеве - 16,2%.
Тьі вообще, чмо зеленое, сообразило что сморозило?