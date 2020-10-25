Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Організатор опитування Зеленського, продюсер "95 кварталу" Артем Гагарін заявив, що випадки залучення до його проведення неповнолітніх носять одиничний характер і відбуваються з вини батьків.
Про це Гагарін написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Стежу за процесом проведення опитування, надходять повідомлення про притягнення до його проведення неповнолітніх дітей. Були зафіксовані поодинокі ситуації, коли батьки, які повинні були працювати як інтерв'юери, залишили на дільницях дітей замість себе для участі в опитуванні. Знаю один такий підтверджений випадок, і кілька ні, інформація зараз перевіряється", - написав Гагарін.
Організатор опитування Зеленського пообіцяв, що за такий безвідповідальний вчинок на батьків буде складено адмінпротокол.
Будь ласка, зачекайте...
міхайлічєнко воно, з кріворожия
стали рисоваться первые персонажи будущего криминального дела
ТРЕШ !!!!
в Украине уже абсолютно все стало кварталом
"5 вопросов президента!"😂
ЗЕбилы !!!!!
"Друзья!!!" Ну какой ты мне блин друг?
Может у тебя и есть пара друзей, но ты ж не им пишешь.
Может Зе со своего кармана оплатит?
...ну вот, когда Коломойский отработает Зелю до упора с дефолтом и прочими руинными прелестями -- прибавляйте к этой дате ещё 30 лет и будет вам снова дорога дальняя, казённый дом, и зияющие вершины в алмазах...
Держитесь там, терпигорцы...*)