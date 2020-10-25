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Новини Політика України
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Гагарін (10) Зеленський (17415) неповнолітні (75) опитування (1403)

Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер

Організатор опитування Зеленського, продюсер "95 кварталу" Артем Гагарін заявив, що випадки залучення до його проведення неповнолітніх носять одиничний характер і відбуваються з вини батьків.

Про це Гагарін написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Стежу за процесом проведення опитування, надходять повідомлення про притягнення до його проведення неповнолітніх дітей. Були зафіксовані поодинокі ситуації, коли батьки, які повинні були працювати як інтерв'юери, залишили на дільницях дітей замість себе для участі в опитуванні. Знаю один такий підтверджений випадок, і кілька ні, інформація зараз перевіряється", - написав Гагарін.

Організатор опитування Зеленського пообіцяв, що за такий безвідповідальний вчинок на батьків буде складено адмінпротокол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА

Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер 95 кварталу 01
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Топ коментарі
+36
Зебіли одним словом Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 7227
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25.10.2020 19:17
+22
он идиот? есть видео на котором дети рассказывают что их наняли и обещали заплатить!
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25.10.2020 19:18
+20
мало того, что ребенка заставили работать так еще и не оплатят родителям и даже админпротокол заведут! так их, они сделали себя полтора года назад!!
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25.10.2020 19:20
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Зебіли одним словом Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 7227
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25.10.2020 19:17 Відповісти
зЁлопи...
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25.10.2020 19:18 Відповісти
вот вот родители оставили на Банковой ребенка Вовочку а сами поехали по делам в Криводжопинск.. кретины ля как сам опрос и само проведение Вова даже опросить народ мне НА на или В не получилось... Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 5663
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25.10.2020 19:53 Відповісти
мало того, что ребенка заставили работать так еще и не оплатят родителям и даже админпротокол заведут! так их, они сделали себя полтора года назад!!
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25.10.2020 19:20 Відповісти
Комуняка Чаплін посилав свого сина бити вікна і йшов, слідом, їх с[ш]клити.
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25.10.2020 19:28 Відповісти
"гагарін"...
міхайлічєнко воно, з кріворожия
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25.10.2020 19:24 Відповісти
Организатор НЕЗАКОННОГО опроса Зеленского продюсер "95 квартала" Артем Гагарин

стали рисоваться первые персонажи будущего криминального дела Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1743
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25.10.2020 19:29 Відповісти
социологическая компания "Клоуны 95 квартала"

ТРЕШ !!!!

в Украине уже абсолютно все стало кварталом Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 2950
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25.10.2020 19:43 Відповісти
Дитё лежало в коляске и орало:
"5 вопросов президента!"😂

ЗЕбилы !!!!!
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25.10.2020 20:01 Відповісти
он идиот? есть видео на котором дети рассказывают что их наняли и обещали заплатить!
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25.10.2020 19:18 Відповісти
Він може й ні, а от казочка - саме для них...
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25.10.2020 19:19 Відповісти
Слишком много цирка и циркачей.
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25.10.2020 19:19 Відповісти
причем с погорелого ))))
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25.10.2020 19:26 Відповісти
Нет не погорелого а лядского!
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25.10.2020 19:30 Відповісти
так одно другому не мешает )))
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25.10.2020 19:39 Відповісти
Не виноватая я, он сам пришел
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25.10.2020 19:21 Відповісти
Абсолютно голослівно. Не здивований- бо життя це не шоу, "пацики".
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25.10.2020 19:21 Відповісти
Отвечать в любом случае должен организатор.
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25.10.2020 19:21 Відповісти
Тобто , судить будуть батьків... А ПРОДЮСЕР 95-ГО СВОЇХ ПІДЛІТКІВ У МАШИНЦІ ВОЗИТЬ , ЇМ НІЧОГО НЕ ЗАГРОЖУЄ?
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25.10.2020 19:23 Відповісти
Продювисере , батьки залишили діточок несмишльонних не в дитячій кімнаті супермаркету з гірок спускатись , вони залишили їх заробляти на протиправному дійстві
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25.10.2020 19:52 Відповісти
Вот нравятся мне эти позитивные эльфы, порхающие над гонорарами...

"Друзья!!!" Ну какой ты мне блин друг?
Может у тебя и есть пара друзей, но ты ж не им пишешь.
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25.10.2020 19:25 Відповісти
А кула ушло 105 миллионнов, выделенных на опрос?
Может Зе со своего кармана оплатит?
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25.10.2020 19:26 Відповісти
Какой-то всратый продюсер.
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25.10.2020 19:27 Відповісти
в квартале есть другие ?
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25.10.2020 19:31 Відповісти
Поважновідповідальний рганізаторе опитування , а оцей список неповноцінних батьків вам депутатка ваша Третьякова підготувала ?
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25.10.2020 19:29 Відповісти
Родители поставили ребёнка, чтобы он побыл президентом, и ушли по делам, я бы так сказал
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25.10.2020 19:30 Відповісти
А родители ушли отмечать то что ребенок стал президентом...
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25.10.2020 19:33 Відповісти
Можно вывести Зебила из квартала 95,но вывести квартал95 из Зебила невозможно.
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25.10.2020 19:31 Відповісти
Уровень Зеленского- таки ребенок!!!!
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25.10.2020 19:32 Відповісти
Зеленский ребенок "низкого качества"
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25.10.2020 19:36 Відповісти
..."капризный ребенок", якщо бути точнішим.
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25.10.2020 19:45 Відповісти
Всё у них через жопу (
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25.10.2020 19:37 Відповісти
Вау! Циркова трупа керує країною!
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25.10.2020 19:40 Відповісти
В Бахмуте мужчина пришел на выборы и обнаружил, что кто-то уже проголосовал за него и его жену, ох Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 4985 ппозиция и проголосовала.
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25.10.2020 19:42 Відповісти
Клоуни і тут обісрались.
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25.10.2020 19:43 Відповісти
ага, несистемные. теперь этим будут все оправдывать
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25.10.2020 19:45 Відповісти
организатор шоу 95 организовал шоу опрос
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25.10.2020 19:46 Відповісти
Да, флять... -- всё было в послемайданной Украине в Тему, даже война в масть! -- что бы скрутить страну в жёсткий кулак и пробиться в приличное европейское общество -- но пофуизм опять подвёл.
...ну вот, когда Коломойский отработает Зелю до упора с дефолтом и прочими руинными прелестями -- прибавляйте к этой дате ещё 30 лет и будет вам снова дорога дальняя, казённый дом, и зияющие вершины в алмазах...
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25.10.2020 19:46 Відповісти
Не буде дефолту.
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25.10.2020 19:56 Відповісти
Зелин зуб даёшь? *)
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25.10.2020 20:07 Відповісти
А твій не можна?
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25.10.2020 20:09 Відповісти
Зуб не могу -- жалко. А два порцелановых моста могу -- если проиграю, куплю новые...*)
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25.10.2020 20:11 Відповісти
Тоді зуб Коломойського.
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25.10.2020 20:13 Відповісти
А он тебе свой зуб без драки отдаст? *)
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25.10.2020 20:18 Відповісти
А нащо мені його зуб?
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25.10.2020 20:28 Відповісти
...ну, на полку положишь, если дефолта не будет...*)
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25.10.2020 20:31 Відповісти
А свої покладу, якщо буде. І не я один.)))
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25.10.2020 20:33 Відповісти
Хотел поставить, "Мне нравится" -- но мне ж не нравится...

Держитесь там, терпигорцы...*)
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Та куди ж ми дінемося з підводного човна.)))
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Гроші вкрали і відбули номер... Тепер ще кинуть тих, хто стояв і опитував. Лайно опитування, як і все до чого вони прикладають руки.
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25.10.2020 19:53 Відповісти
Родители поставили Вовочку на стул и попросили рассказать стишок.Вовочка во время рассказа укакался.Кругом сильно воняет,а родители ему продолжай Вовочка,ты у нас самый умный,тебе можно. Они этого не слышат ему говорят, и с тех пор он ходит с обосранными штанами,ведь родители ему сказали,какая разница.И он всем *каким был я таким и остался*.
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25.10.2020 19:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8
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25.10.2020 19:57 Відповісти
Дурик Ваш Гагарин первым сядет за эту аферу
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25.10.2020 19:58 Відповісти
Скільки ще тих довбаних продюсерів в 95 "кузні кадрів" залишилось? Боюсь, що Україна більше не витримає.
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25.10.2020 20:06 Відповісти
порохоботы обканчают машину гагарина!))))
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25.10.2020 20:10 Відповісти
Юра, до чого ти докотився... Перший астронавт - і отакою зуйнею займатися! Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 1906
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25.10.2020 20:14 Відповісти
И этот весь цирк только для того, чтоб этот "Гагарин" или кто-то из его дружков был отмазан за хранение или продажу каннабиса?
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25.10.2020 20:17 Відповісти
Чому провалився? Скільки б не було відповідей - то зріз, картина, відображення
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25.10.2020 21:09 Відповісти
 
 