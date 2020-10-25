Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в день місцевих виборів в Україні закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Єдина угорська партія, КМКС, балотується на вступ до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці залишились без представництва на рівні області", - зазначив Сійярто на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

"Не випадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав міністр.

Сійярто повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

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