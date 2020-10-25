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Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття

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Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в день місцевих виборів в Україні закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Єдина угорська партія, КМКС, балотується на вступ до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці залишились без представництва на рівні області", - зазначив Сійярто на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

"Не випадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав міністр.

Сійярто повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

Також читайте: Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування
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Топ коментарі
+19
Это мадьярское мурло реально кумарит.
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25.10.2020 19:48
+11
антиресно, сикоко этой CИйарто получает от ПУйарто ?
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25.10.2020 19:46
+11
допрорывались зеленые ушлепки с мадьярами? домирились?
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25.10.2020 19:55
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Не хватало еще венгерских ихтамнетов.
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25.10.2020 19:45 Відповісти
антиресно, сикоко этой CИйарто получает от ПУйарто ?
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25.10.2020 19:46 Відповісти
І оце в ЕС, а не ми.
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25.10.2020 19:48 Відповісти
Это мадьярское мурло реально кумарит.
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25.10.2020 19:48 Відповісти
Він ******. Йому можно.
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25.10.2020 19:49 Відповісти
А так можно... Чудны дела твои Господи.
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25.10.2020 19:50 Відповісти
А на нього що, закони України поширюються? Він може тріпати, що завгодно. І нічого йому не зробиш.
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25.10.2020 19:50 Відповісти
Сепар какой то, не? На миротворец собаку! Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья - Цензор.НЕТ 9043
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25.10.2020 19:53 Відповісти
допрорывались зеленые ушлепки с мадьярами? домирились?
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25.10.2020 19:55 Відповісти
эти ****** такие долбо***
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25.10.2020 19:56 Відповісти
И ведь ничего не скажешь. ЗЕ в день выборов занимался тем же.
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25.10.2020 20:05 Відповісти
Сейчас Зюзик ноту протеста как выдаст.
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25.10.2020 20:10 Відповісти
Та щас. Це товариш фуйла, а значить бубочка не помітить ніяких порушень.
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25.10.2020 20:17 Відповісти
Ну развеселили патриёты; из 12 постов 10 " мовой агресора" Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття - Цензор.НЕТ 455
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25.10.2020 20:19 Відповісти
А треба мовою хантемансі?
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25.10.2020 20:41 Відповісти
Взагалі- то, це звіздець. Причому повний. Це міжнародний скандал. Плісняві, що скажете?
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25.10.2020 20:20 Відповісти
В Закарпатье уже давно на сельсоветах венгерские флаги висят.
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25.10.2020 20:33 Відповісти
Висять, на 0001% і що? тепер лягати під мадяроту?
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25.10.2020 20:40 Відповісти
аякже звиздец Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття - Цензор.НЕТ 7846 особенно если ни в истории, ни в праве ни в зуб ногой, но апломб имеется; гугл в помощ
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25.10.2020 20:37 Відповісти
еще и как давно, сельсоветов исчо не было, а флаги висели Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття - Цензор.НЕТ 3172
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25.10.2020 20:40 Відповісти
в-----к прокремлевский
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25.10.2020 20:54 Відповісти
 
 