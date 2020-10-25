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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) екзитпол (94)

Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8% виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу групи "Рейтинг", представлені в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в неділю ввечері.

На другому місці з 8,6% голосів ексглава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ("ОПЗЖ"), на третьому - заступник голови партії "Голос" Сергій Притула.

На четвертому місці з 8% - народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3% народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Решта кандидатів набрали менше 5% голосів виборців.

Соціологічна група "Рейтинг" представила кілька екзитполів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які відбувалися на 400 виборчих дільницях.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27%. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+29
шота многовато для верещуки
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25.10.2020 20:07
+26
мери-впоппингс - досвиданья, нах.

даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
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25.10.2020 20:07
+22
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 678. Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7938 .
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25.10.2020 20:14
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Правила форума Рада форумчан
Зебіли!
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25.10.2020 20:06 Відповісти
аха-ха-ха! противники Кличко сосите большой толстый чупа-чупс! а как дышали, как дышали... ))))))
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25.10.2020 20:10 Відповісти
шота многовато для верещуки
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25.10.2020 20:07 Відповісти
А как летала то летала долеталась.. думаю попытка Зели аккурат на 7 листопада разогнать Раду приведет к тому что Слуги взбеленятся и у тсроят Майдан после Зели море с океаном по колено Вовчик стал заложником треснувшего зеркала в которое воно само любовалось как нарцисс...
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25.10.2020 20:08 Відповісти
Вона пролітає як фанера над П вереск щука над Києвом
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25.10.2020 20:10 Відповісти
як парасолька Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 1285
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25.10.2020 20:11 Відповісти
Цікаво подивитися на ці 8% - що за ідіоти за неї голосували.
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25.10.2020 20:11 Відповісти
А кто голосовал за Попова тебе не интересно?
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25.10.2020 20:37 Відповісти
Цікаво тако ж, але ваш комент не доречний бо йшла мова про верещучку, а не про жопоблок)
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25.10.2020 20:43 Відповісти
Вот, лично мне очень интересно?! у людей память как у рыбок! Эти идиоты забыли, что он при яныке вытворял и период Майдана?!
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25.10.2020 20:46 Відповісти
теж здивована - невже кияни хотілм бачити мером столиці цю брехливу рагулиху...
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25.10.2020 20:19 Відповісти
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 645 Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 645 Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 645 Пані мем програла навіть Притулі.
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25.10.2020 20:07 Відповісти
мери-впоппингс - досвиданья, нах.

даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
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25.10.2020 20:07 Відповісти
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 678. Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7938 .
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25.10.2020 20:14 Відповісти
Работать карабельной сосной. У Яременка. И онал не табу.
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25.10.2020 20:14 Відповісти
Какой Боб? тот же шо "дал" в 32-33-х? ну так пусть "дает"(верунам в р..)
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25.10.2020 20:18 Відповісти
Со Львова началось, там СН вроде вообще в пролете.
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25.10.2020 20:19 Відповісти
Рыговский недобиток во втором туре... В Киеве... Ну здобули че...
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25.10.2020 20:07 Відповісти
47% и 8 - это нифига не здобулы. Если учесть, что с 2010-го в Киев перебралось на пмж треть Донецка.
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25.10.2020 20:10 Відповісти
Виталий мощно и убедительно выступил:

поздравляю киевлян с достойным выбором достойного мэра. Второй тур - это пустая формальность: городской голова столицы уже Виталий Кличко.
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26.10.2020 01:06 Відповісти
ну, не знаю...
у меня хорошие воспоминания о Попове - после космонавта это был глоток свежего воздуха.
это был мужик на своем месте.
это как Порох будет после зебуина.

Его обвиняют, что "дал команду бить студентов".
Но когда это мер Киева (водопровод, дороги, коммуналка и т.п.) командовал беркутятами?
Как раз Попов - в отличие от того же бимбы - никогда не лез в политику, а именно что занимался городским хозяйством.
В политических игрищах не замечен.
В Раду от рыгов никогда не рвался.

У меня была мысль и сейчас за Попова голоснуть - но раз Порошенко сказал за Кличка, то я послушал совет Порошенка, которого уважаю.
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25.10.2020 20:22 Відповісти
так-то оно все так.
Но если б он был нормальный, ноги его в опзж не было.
Поэтому я за него не голосовал.
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25.10.2020 22:08 Відповісти
баба с зонтиком = фанера....
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25.10.2020 20:08 Відповісти
Виталька в своем стиле - нокаутировал своих соперников в первом раунде
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25.10.2020 20:08 Відповісти
Скоты! 2 место - попов - вы просто скоты!
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25.10.2020 20:08 Відповісти
только 8,6%, слава Богу.
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25.10.2020 20:13 Відповісти
За ОПЗЖ в Києві майже 10 відсотків, капець... Щоправда, саме сюди і поперебирався весь зброд зі сходу і т.п.
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25.10.2020 20:08 Відповісти
Невже у Київі 350000 переселенців?
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25.10.2020 20:10 Відповісти
Якщо брати суддів, депутатів, чиновників, всіх їх родичів, які сюди поперебиралися ще з часів овоща зі сходу - то так. Плюс шваль з Кривого рогу і інших міст.
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25.10.2020 20:14 Відповісти
Ты и детей посчитал. и мышей и комаров?
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25.10.2020 20:15 Відповісти
А шо у Київі за населення рахують мишей та комарів?
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25.10.2020 20:18 Відповісти
это сделано чтобы размазать голоса и 2 тур сделать а там как карта ляжет вот вот думаю слухи о переносе второго тура до 2045 года вовсе не фантастика...
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25.10.2020 20:13 Відповісти
Пролет Верещучки над Киевом. А-ха-ха!! Зато по рпиколу! Поржем, зебилы, вместе!
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25.10.2020 20:09 Відповісти
по моему, у Кличка заслуженный результат.. а еще у Витасика есть хорошие шансы на президентские выборы.. он проукраинский, и административно опыта он поднабрался..
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25.10.2020 20:09 Відповісти
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7256

...
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25.10.2020 20:09 Відповісти
попов на втором месте?
ну, тогда быть кличку во втором туре!
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25.10.2020 20:10 Відповісти
Пальчевського і не видно- задовбав він своєю рекламою.
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25.10.2020 20:11 Відповісти
А куди поділося друге місце пальчевського?
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25.10.2020 20:14 Відповісти
даже чет не знаю что это за урод, но судя по "хайпу" - чет такое как Рабинович или Гепка.
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25.10.2020 20:20 Відповісти
Чому друге. У нього "перемога".
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25.10.2020 20:49 Відповісти
Я живу в якійсь паралельній реальності. Який, ****, попов-риг на другому місці в Києві? Ну те що за підаліка більшість то такоє.
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25.10.2020 20:15 Відповісти
А кого ти ждав? Верещучку?
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25.10.2020 20:25 Відповісти
А крім дури-карслона і рига ніяких варіантів не було на друге місце? Хто ж вам лікар?
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25.10.2020 20:34 Відповісти
Где,где пані мер?
После такого результата при тех финансах ее должно снести навсегда)
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25.10.2020 20:15 Відповісти
Кличко будущий Президент Украины!
😲
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25.10.2020 20:18 Відповісти
Одуреть.
Жители Киева совсем чокнулись
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25.10.2020 20:21 Відповісти
Ті, що прийшли на вибори чи які саме?
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25.10.2020 20:35 Відповісти
Те, что пришли.
Те, что не пришли, вообще конченные.
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25.10.2020 20:48 Відповісти
А якби таки прийшли і вибрали Верещучку- що тоді заспівав би?
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25.10.2020 20:53 Відповісти
Какие аргументы против верещучки?
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25.10.2020 21:10 Відповісти
Вона не має жодного відношення до Києва- цього достатньо.
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25.10.2020 21:15 Відповісти
Каким боком кличко к Киеву?
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25.10.2020 21:18 Відповісти
Ойфсьо...)))
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25.10.2020 21:25 Відповісти
Давайдосвиданья
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25.10.2020 21:27 Відповісти
Я з тобою і не здоровкався.
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25.10.2020 21:30 Відповісти
Ничего страшного, я толерантно отношусь к хамам.
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25.10.2020 21:32 Відповісти
Тобто самозакоханий.
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Интересный вывод для психиатров
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25.10.2020 21:51 Відповісти
она в слуге.
это не аргумент???
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25.10.2020 22:10 Відповісти
Зетипиллы киевские, а шож вы не поставили мером Лысого кловуна из квартала, или Юзика? Или тут нужен специалист, а страной хай Кловун руководит? Или уже не ржется по приколу?
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25.10.2020 20:23 Відповісти
в КИЕВЕ !!!! во второй тур выходит представитель ОПЗЖопса !!! Да уж... что уж о других тогда говорить.
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25.10.2020 20:25 Відповісти
Пролетіла Верещук над Києвом,весело ********** своєю розчепіркою!
P.S.Розчепірка-стародавнє українське слово,синонім до «парасолька».
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25.10.2020 20:29 Відповісти
Походу партия шоколадного мародера ни одного города не взяли!
😂
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25.10.2020 20:35 Відповісти
мерри впопинс дасвиданя
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25.10.2020 20:41 Відповісти
81% за довічне увязнення для корупціонерів! Вітаємо, Петре Олексійовичу! Перемога!
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25.10.2020 20:43 Відповісти
хорошо что это убожество впопинс пролетает, все не могу развидеть как рожа вещала, какую сумку носит и аромат
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Серед мене причаїлася найстурбованіша людина, яка щиро переймається тим, що кандидати від ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня та Порохатого Бариги пролетіли мимо крісла мера Київа так, буцім то їх пілоти Крижопольських авіаліній на «кукурудзу» підсадили.
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25.10.2020 20:48 Відповісти
тупая ты скотинка. ЕС не выдвигала кандидата на мэры именно для того чтобы победил Кличко.
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Пішов ти в сраку! За одне там поцілуєш дупу Порохатого Бариги, нехай тобі смоктального льодяника «Рошен» дасть.
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25.10.2020 21:27 Відповісти
опять про жопу. ты таки гейераст
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25.10.2020 21:40 Відповісти
А може підкажеш, в якому обласному центрі на виборах мера лідирує кандидат від Порохатого Поросяти?
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25.10.2020 21:34 Відповісти
ну так порох во вашему "сбитый летчик" а вот то что ваш величайший везде пролетает - вот это зашквар.... на него и так местные клали то чем он по роялю стучал, а теперь и послать по телефону могут в открытую... вот это успех. полтора года - все просрал
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25.10.2020 21:41 Відповісти
Нехай твій Порохатий Барига котиться під три чорти, прихопивши з собою ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня. На цих двох ублюдках світ клином зійшовся, чи шо?
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25.10.2020 21:51 Відповісти
значит так гейераст. берешь в зубы зеленкина и валишь куда хочешь. а мы будем строить страну. нет? потом не скули. я все сказал. ты извини, я человек толерантный, но вот эти все гейский штуки не приветствую. ищи своих. тут их достаточно
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25.10.2020 21:57 Відповісти
А кто это мы? Ты и твои вошки? Где мне находиться, я сам знаю. А ты иди сосать леденец «Рошен» или у Барыги даже для подбарыжников круглые по 170, квадратные по 230?
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25.10.2020 22:18 Відповісти
Ви маєте на увазі Беню Коломойського, я сподіваюсь.
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Чесно кажучи, за виборами мера Київа не слідкував, та якби КолоМойша ненароком відправився на побачення до свого Яхве, я б не сумував.
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25.10.2020 21:39 Відповісти
эти выборы выбили из обоймы зеленожопых еще один фейк. знаете какой? про 8%
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25.10.2020 20:56 Відповісти
Пальчевський красава. Він той типу наш диверсант у стані ворога. Намив бабла від кацапів, і йой ну не вийшло. Бігуси шмигуси знащили рейтинг на фініші. А такі рейтинги були, такі рейтенги. По факту і заробів і оперцію саботував...
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Кияни не розчарували!
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26.10.2020 01:06 Відповісти
 
 