Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%
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На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8% виборців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу групи "Рейтинг", представлені в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в неділю ввечері.
На другому місці з 8,6% голосів ексглава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ("ОПЗЖ"), на третьому - заступник голови партії "Голос" Сергій Притула.
На четвертому місці з 8% - народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3% народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.
Решта кандидатів набрали менше 5% голосів виборців.
Соціологічна група "Рейтинг" представила кілька екзитполів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які відбувалися на 400 виборчих дільницях.
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фанера над Пвереск щука над Києвом
даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
поздравляю киевлян с достойным выбором достойного мэра. Второй тур - это пустая формальность: городской голова столицы уже Виталий Кличко.
у меня хорошие воспоминания о Попове - после космонавта это был глоток свежего воздуха.
это был мужик на своем месте.
это как Порох будет после зебуина.
Его обвиняют, что "дал команду бить студентов".
Но когда это мер Киева (водопровод, дороги, коммуналка и т.п.) командовал беркутятами?
Как раз Попов - в отличие от того же бимбы - никогда не лез в политику, а именно что занимался городским хозяйством.
В политических игрищах не замечен.
В Раду от рыгов никогда не рвался.
У меня была мысль и сейчас за Попова голоснуть - но раз Порошенко сказал за Кличка, то я послушал совет Порошенка, которого уважаю.
Но если б он был нормальный, ноги его в опзж не было.
Поэтому я за него не голосовал.
...
ну, тогда быть кличку во втором туре!
После такого результата при тех финансах ее должно снести навсегда)
😲
Жители Киева совсем чокнулись
Те, что не пришли, вообще конченные.
это не аргумент???
P.S.Розчепірка-стародавнє українське слово,синонім до «парасолька».
😂