Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44%. ІНФОГРАФІКА

За даними екзитполу, чинний мер перемагає в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Також читайте: Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%