Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44%. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За даними екзитполу, чинний мер перемагає в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Топ коментарі
+19 Garry Grant
показати весь коментар25.10.2020 20:16
+4 Гыг с Вами
показати весь коментар25.10.2020 20:18
+4 Garry Grant
показати весь коментар25.10.2020 20:25
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В облсовете на первом месте ОПЗЖ - 21,4%. Далее «Доверяй делам» с 21,3%. На третьем «Слуга народа» - 18,9%, на четвертом «Европейская солидарность» с 13,6% а на пятом «Партия Шария» с 9,6%.
Скільки крику було від цих, прости Господи, "громадян", які на піну сходили, =пачіму Порох єво нє уволіт= !