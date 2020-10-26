Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Харкові: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів із 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Харкова голоси розподілилися таким чином:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7%

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).