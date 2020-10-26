Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Харкові: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ІНФОГРАФІКА
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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів із 12 міст України.
За даними соціологів, на виборах мера Харкова голоси розподілилися таким чином:
Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
Напоследок ещё раз прошу беспокоиться исключительно теми населенными пунктами в которых проживаете.
И вся тема сойдёт на нет ибо харьковчане сами знают что им делать и кого в мэры выбирать
несут какой-то бред
у самих в городах насрано, а они в Гепу тыкают...
и не твой, козломордый
туловище - мэр.