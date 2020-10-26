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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Харків (3880) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Харкові: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів із 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Харкова голоси розподілилися таким чином:

Екзитпол Савік Шустер Студії в Харкові: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7%

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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Топ коментарі
+47
Первый раз мертвец выиграл выборы.
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25.10.2020 20:14
+33
Кернес, который вобще незнамо в каком состоянии.

Прям вечный жид.
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25.10.2020 20:17
+33
100%

Харків"яни доказали - їх можна доїти далі.
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25.10.2020 20:18
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Извиняюсь-район Воскресенки
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25.10.2020 22:23 Відповісти
Всем спокойной ночи.
Напоследок ещё раз прошу беспокоиться исключительно теми населенными пунктами в которых проживаете.
И вся тема сойдёт на нет ибо харьковчане сами знают что им делать и кого в мэры выбирать
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25.10.2020 22:25 Відповісти
Как бы из-за таких как ты (не буду оскорблять) там скоро АТО не пришлось проводить.
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25.10.2020 23:31 Відповісти
Кацапе! Як би ти не відділяв Харків від України - цей дохлий номер у тебе не пройде. Ватка харківська така сама, як ватка лугандонська, через вас нам Європи поки не бачити, доведеться чекати, коли ви всі повиздихаєте, чи від голоду, чи від старості.
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26.10.2020 01:17 Відповісти
Оказывается харькаучане знатные некрофилы)))
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25.10.2020 23:30 Відповісти
в комментариях - куча людей, вообще не владеющих темой Харькова
несут какой-то бред
у самих в городах насрано, а они в Гепу тыкают...
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25.10.2020 23:32 Відповісти
чей крым?
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26.10.2020 03:01 Відповісти
мой

и не твой, козломордый
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26.10.2020 07:34 Відповісти
а должен быть украинский, тупица. Как можно радеть за крым и за гепу одновременно, порохоботы совсем отупели
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26.10.2020 09:30 Відповісти
Харків'яни, вибачте, але ви невиліковні. Як можна було знову проголосувати за Гєпу? Може ви там вже і з ху#лом добазарились, що Харків йому здасте та буде у нас вже замість Лугандона - Харклугдон.
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25.10.2020 23:49 Відповісти
А может займетесь делом,и у себя в не знаю уж каком населенном пункте хоть лампочку вкрутите на главном фонаре? Сидит такой вот спец по Харькову ни разу тут не бывавший и пишет рогульские писульки.
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26.10.2020 02:03 Відповісти
кыш, вата
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26.10.2020 03:03 Відповісти
Дебил номерной
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26.10.2020 06:52 Відповісти
твое мнение, вата, никто не спрашивал
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26.10.2020 09:28 Відповісти
ватный криминальный психопат гепа выиграл выборы не приходя в сознание.
туловище - мэр.
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26.10.2020 03:04 Відповісти
Справедливости ради - список кандидатов в Харькове - как-то не очень. Абрамичев и подобные - кто их знает? Мало быть "хорошим" человеком. Одного уже презом выбрали, выбрали и депутатов от него - теперь не знают, где их искать с обращениями. Гепа - опасный продажный вор, но тут уже у народа сыграло "шоб хуже не было".
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26.10.2020 06:05 Відповісти
Что-то нет вестей из Шарите...Вспомнилась книга "Голова профессора Доуэля", к чему бы?😵
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26.10.2020 06:46 Відповісти
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