Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5%
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Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченко" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Топ коментарі
+34 Ivan573014
показати весь коментар25.10.2020 20:18
+30 Vladimir Chayka
показати весь коментар25.10.2020 20:18
+24 Ihor V
показати весь коментар25.10.2020 20:21
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Отже, Тільки сепари явіні та прихлвані.
Русскоязычное быдло юга-вастока было, есть и будет есть (якщо буде мати що їсти звичайно)
Спереляку шото там посуетились и опять легли под "своих".
no comment.......
Зажрались ватники, а если бы как в ОРДЛЕ 15 тыс рубл в окопах за убийства и 6тыс рубл зарплаты, комендантский час и подвал. А вата Мариупольская Русский мир хотите вернуть?
Заводы ваши на метал или в Рашу а вас в окопы.