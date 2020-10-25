Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5%

Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченко" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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