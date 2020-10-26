Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Маріуполі: Бойченко - 69,05%, Клименко - 23,71%, Мугли - 4,05%, Башкірова - 2%, Клюєв - 1,19%
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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
За даними соціологів, на виборах мера Маріуполя голоси розподілилися таким чином:
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Толик Тигра
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