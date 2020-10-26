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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Маріуполь (2818) місцеві вибори (1000) мер (483) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Маріуполі: Бойченко - 69,05%, Клименко - 23,71%, Мугли - 4,05%, Башкірова - 2%, Клюєв - 1,19%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Маріуполя голоси розподілилися таким чином:

Екзитпол Савік Шустер Студії в Маріуполі: Бойченко - 69,05%, Клименко - 23,71%, Мугли - 4,05%, Башкірова - 2%, Клюєв - 1,19% 01

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців по всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колцентру протягом дня отримували дані опитування.

Читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44%. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Люмпени голосують за хазяїв.
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25.10.2020 20:31 Відповісти
Що за "йух" цей Бойченко?
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25.10.2020 20:34 Відповісти
Медведчука.
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25.10.2020 20:38 Відповісти
Скорее Ахметова.
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25.10.2020 20:40 Відповісти
Якщо в Мертветчука, тотчому не Жопоблоці?
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Був. Типу вийшов.
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25.10.2020 20:55 Відповісти
Смотрю экзит-полы,и думаю-ну опять пархатые всех нае...(опередили).
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25.10.2020 20:34 Відповісти
Ви знаєте, люди, дивлячись на це спотворення волевиявлення виборців сьогодні, починаю думати, що президентські вибори, де переміг зе!, теж були не зовсім нормальні, скажімо так. Просто, дивлячись відсторонено, начебто все демократично. Але, це тільки з боку Порошенко, який дуже ітелігентно увійшов у кампанію, ніде не махлював і не займався фальшуванням. І так же поважно вийшов з процесу. І не боявся зустрічатися з людьми і ходить по вулиці. А от ТА СТОРОНА здається мені, нічим не гребувала, їх стиль поведінки ми всі вже побачили. І вважаю, що його 73%- це навіювання через їхній дурнуватий фільм з Голобородьком за допомогою 25 кадру. Щось подібне відбувається і наразі.
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25.10.2020 20:55 Відповісти
 
 