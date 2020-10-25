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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Дніпро місто (2152) екзитпол (94) Філатов (419)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними екзитполу, лідирує чинний мер Дніпра Борис Філатов із результатом в 44,47%.

Олександр Вілкул від Блоку Вілкула "Українська перспектива" набирає 11,27%, Загід Краснов від "Громадської сили" - 14,44%, Сергій Риженко від "Слуги народу" - 10,6%, Сергій Нікітін від ОПЗЖ - 8,81%.

Читайте також: Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Харкові: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Дуже радий за Філатова !!
Беня пролетів !
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25.10.2020 20:35
+34
Днепр наш!!! ВаЗЕлиновые уроды - в сад!!!
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25.10.2020 20:36
+30
По сравнению с Одессой и Харьковом Днепр остался единственным оплотом противостояния ватному реваншизму с Востока.
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25.10.2020 20:49
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надо было не с пропозицией выеживаться а доделывать "партию мэров". вот это была бы реальная бомба
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25.10.2020 20:34 Відповісти
Дуже радий за Філатова !!
Беня пролетів !
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25.10.2020 20:35 Відповісти
Был бы порохоботик ты с Днепра, говорил бы противоположное
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Днепр наш!!! ВаЗЕлиновые уроды - в сад!!!
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25.10.2020 20:36 Відповісти
Что в ОПГ Филатова состоишь?
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25.10.2020 20:37 Відповісти
да, насаживает кацапов и зебилов на бутылку Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 4866
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25.10.2020 21:05 Відповісти
И Киев
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25.10.2020 20:43 Відповісти
Как и говорил Богдан,просрали поддержку зелень с 73 до плюс минус 10 по результатам.И это только год с небольшим прошел , теперь тарифы повысят быдло вообще прозреет будут рожи бить скоро им.
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25.10.2020 21:06 Відповісти
Вот да!
Слугам народа нужно книгу писать "Как проср*ть все за полтора года имея абсолютное большинство во власти"
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26.10.2020 04:35 Відповісти
Краснов уже шмарклі з екрану пускає.
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25.10.2020 20:44 Відповісти
А зовсім недавно була стаття з рейтингом, де він випереджає Філатова. Мабуть, заказна.
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25.10.2020 21:35 Відповісти
А от опезежопа доволі багато відсотків набере. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 5260
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25.10.2020 20:45 Відповісти
Пса Вилкула на нары!
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Краще на гіляку. Можна на ялинку, скоро Новий рік і Різдвяні свята.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
Хоч у дніпрян є бог у голові Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 9940
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Результат виборів у міськраду покажуть...
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25.10.2020 20:56 Відповісти
ну теперь в днепре окончательно ****** боря все доворует
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25.10.2020 20:47 Відповісти
По сравнению с Одессой и Харьковом Днепр остался единственным оплотом противостояния ватному реваншизму с Востока.
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25.10.2020 20:49 Відповісти
Дуже радий за мешканців Дніпра.
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25.10.2020 20:54 Відповісти
во 2 ром туре будем рвать вора борю
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25.10.2020 21:00 Відповісти
...это если с бутылки хватит сил встать Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 1301
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25.10.2020 21:06 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼👏👏😊
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25.10.2020 23:42 Відповісти
ну слава Богу.. Бо в мене вже сумніви з"явились. Як побачила як пенси табунами біжать до вілкулівських наметів під час агітації, ну думаю, "пропал дом")). А воно он як, шепелявий вілкул йде в гузно, за ним позеленівший риженко, слідом корбанівський загідка..
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25.10.2020 22:31 Відповісти
Порохоботы радуются. Дебилы. Днепряне его проклинают, а они счастливы. За петину копеечку и мать продадут.
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Ковид пришел на Землю ,очистить себя от старой *******.пока они живы ,эти старые вонючие крабы будут жить совком
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25.10.2020 23:51 Відповісти
филатов с корбаном будут доедать днепр...
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26.10.2020 07:56 Відповісти
 
 