Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81%
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81%
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними екзитполу, лідирує чинний мер Дніпра Борис Філатов із результатом в 44,47%.
Олександр Вілкул від Блоку Вілкула "Українська перспектива" набирає 11,27%, Загід Краснов від "Громадської сили" - 14,44%, Сергій Риженко від "Слуги народу" - 10,6%, Сергій Нікітін від ОПЗЖ - 8,81%.
Топ коментарі
+36 Amber
показати весь коментар25.10.2020 20:35
+34 Рома Маестро
показати весь коментар25.10.2020 20:36
+30 житель юговостока
показати весь коментар25.10.2020 20:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Беня пролетів !
Слугам народа нужно книгу писать "Как проср*ть все за полтора года имея абсолютное большинство во власти"