Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: до міськради проходять "Довіряй справам", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Євросолідарність", "Партія Шарія"

До міської ради Одеси проходять 5 партій: "Довіряй справам", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Партія Шарія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, оголошені в ефірі телеканалу "Україна-24" в неділю ввечері.

Згідно з екзитполом, партія "Довіряй справам" набирає 23,77%, "Опозиційна платформа - За життя" - 22,38%, "Слуга народу" - 15,95%, "Європейська Солідарність" - 12,72%, "Партія Шарія "- 6,63%.

Решта політсил не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"

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