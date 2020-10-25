Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: до міськради проходять "Довіряй справам", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Євросолідарність", "Партія Шарія"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До міської ради Одеси проходять 5 партій: "Довіряй справам", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Партія Шарія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, оголошені в ефірі телеканалу "Україна-24" в неділю ввечері.
Згідно з екзитполом, партія "Довіряй справам" набирає 23,77%, "Опозиційна платформа - За життя" - 22,38%, "Слуга народу" - 15,95%, "Європейська Солідарність" - 12,72%, "Партія Шарія "- 6,63%.
Решта політсил не подолали 5-відсотковий бар'єр.
Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
З этим согласны 95.5%
И попробуй рот закрой-мы поцдем на них горой.
Беня й Сектор нас **...т,
и Шарий,вот блин урод.
Я за Мааска вболиваю-и на Марс я улетаю.
Реально біомаса. Хоч щось зе-папанька, іменний стипендіат, правильно сказав.
1. в КанадІ.
2. Не вказуйте людям, що їм робити, тоді вони не пошлють вас туди, де вам, власне, і місце.
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, голосують на закордонних виборчих дільницях на виборах Президента України та пардаментських. У місцевих виборах участі брати не мають права.
Ви показали свій =рівень= коверканням назви країни і недолугим закликом.
То як я повинна відповідати на подібне ?
Неймовірне прагнення совків та дятлів опинитись у луГандонії...
Если б не они, Украины б уже давно не было.
А кто такие - доверяй делам??
Так хотели утопить конкурентов, что потопили все демократические силы.
А народ на .авно отреагировал опзж и шарием