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Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: до міськради проходять "Довіряй справам", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Євросолідарність", "Партія Шарія"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До міської ради Одеси проходять 5 партій: "Довіряй справам", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Партія Шарія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, оголошені в ефірі телеканалу "Україна-24" в неділю ввечері.

Згідно з екзитполом, партія "Довіряй справам" набирає 23,77%, "Опозиційна платформа - За життя" - 22,38%, "Слуга народу" - 15,95%, "Європейська Солідарність" - 12,72%, "Партія Шарія "- 6,63%.

Решта політсил не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"

Екзитпол Савік Шустер Студії в Одесі: до міськради проходять Довіряй справам, ОПЗЖ, Слуга народу, Євросолідарність, Партія Шарія 01

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Топ коментарі
+30
Одесити, ви при тямі взагалі ?
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25.10.2020 20:35
+17
шарики проходят, капец
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25.10.2020 20:35
+16
Vedana А жителі міста Харків? А жителі Маріуполя? Нічого людей не вчить.
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25.10.2020 20:37
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шарики проходят, капец
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25.10.2020 20:35 Відповісти
Ну,Шарий правду-матку рубит,молодец.Токо з какого корыта харчюется,непонятно.Может за идею?Или за иудею?
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25.10.2020 20:41 Відповісти
Какую такую правду-матку .Что ты несёшь придурошный
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Ну шо при власти большенство 3.14...
З этим согласны 95.5%
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25.10.2020 20:52 Відповісти
Так оно просто конченный урод. С этим согласны более 90%. Ну и что?
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25.10.2020 20:53 Відповісти
Зеля,Пеця и Сион дружно гонит самогон.
И попробуй рот закрой-мы поцдем на них горой.
Беня й Сектор нас **...т,
и Шарий,вот блин урод.
Я за Мааска вболиваю-и на Марс я улетаю.
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25.10.2020 21:11 Відповісти
Можно узнать какую конкретно дурь ты принимаешь, что так штырит? Просто для статистики торчков. Интерес чисто в медицинских целях.
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25.10.2020 22:19 Відповісти
Я от души.Вот мне з небес кто-то посылает такие мысли.А может это и не мысли,а правда.
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25.10.2020 22:36 Відповісти
Можно узнать конкретно состав этой самой "души"? Не скромничай. Ее курят или колют? Я и не таких торчков по жизни встречал. Многие тоже жаловались на голоса сверху в голове.
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Одесити, ви при тямі взагалі ?
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25.10.2020 20:35 Відповісти
Тут уже мало хто при тямі...
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25.10.2020 20:36 Відповісти
Vedana А жителі міста Харків? А жителі Маріуполя? Нічого людей не вчить.
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25.10.2020 20:37 Відповісти
Нарід втомився від війни і радо розслабив булки.
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Так, =вайну= їхнє зе-чмо уже мало не =закончіло=. =нє стрєляют= же ж ...
Реально біомаса. Хоч щось зе-папанька, іменний стипендіат, правильно сказав.
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25.10.2020 20:50 Відповісти
Та ладно, это ты ещё не видел результатов по Кривому Рогу!
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25.10.2020 20:39 Відповісти
Харьков ватнее пока.
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Ну не взагалі, але у більшості так.
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Я думаю ти вже зрозумів що "довєряй дєлам" для Одеси - це дуже добре.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Мы разные. А Вы в Канадах, судя по флажку? Приезжайте, проголосуйте.
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25.10.2020 23:25 Відповісти
Для страшно "вумних":
1. в КанадІ.
2. Не вказуйте людям, що їм робити, тоді вони не пошлють вас туди, де вам, власне, і місце.
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25.10.2020 23:43 Відповісти
Не ожидала хамства от Вас. Вы казались адекватной, хотя и резковатой.
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25.10.2020 23:49 Відповісти
Де хамство ?
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, голосують на закордонних виборчих дільницях на виборах Президента України та пардаментських. У місцевих виборах участі брати не мають права.
Ви показали свій =рівень= коверканням назви країни і недолугим закликом.
То як я повинна відповідати на подібне ?
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25.10.2020 23:56 Відповісти
*парламентських
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25.10.2020 23:56 Відповісти
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария" - Цензор.НЕТ 6084
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25.10.2020 20:35 Відповісти
ЕС ДОСТОЙНО!
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25.10.2020 20:36 Відповісти
12% это достойно?))
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25.10.2020 20:38 Відповісти
Нормально, если учесть что это не базовый регион.
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25.10.2020 20:40 Відповісти
Они на прошлых выборах столько же имели, т.е. обычный результат и 12-13 человек в совете.
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Одесса в сериале "а что среди этого ватного шабаша забыло ЕС?". Ну хоть так.
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25.10.2020 20:36 Відповісти
Рясна зрадниками українська земля.
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25.10.2020 20:36 Відповісти
Південь і Схід ми програли сєпарам...
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25.10.2020 20:36 Відповісти
Главное что я пока вижу это ужасное поражение Батькивщины. Оно еще страшнее чем у Слуг. Юле конец.
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25.10.2020 20:37 Відповісти
в центре у нее всегда были сильные позиции Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Винница. Если в этих областях пролет, то это фиаско Юли
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25.10.2020 20:39 Відповісти
Да. Ждем. Три интриги - судьба Юли, судьба детища Коломойского "За майбутне" и что случилось со Слугами. Ну и помельче. Сепарский шабаш как результат года правления Зеленского.
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25.10.2020 20:41 Відповісти
В Черкассах пролетела. Сам в шоке!
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Так Юля сама слилась. Раньше только ее и было слышно "зубожіння" и т.д. На всех орала, Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко. А вот на нынешнего как-то и не орала. В общем как у классика, Фунт при всех сидел, а вот при военном коммунизме не довелось.
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25.10.2020 20:42 Відповісти
У Юли на ТВ я не видел никакой рекламы. Видно с бабками туго.
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25.10.2020 21:24 Відповісти
Лицо перед выборами подтянула - поедет работать в "Силиконовую долину".
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25.10.2020 20:43 Відповісти
как сказать...у сепаров жабогадюкинг.они друг друга мочат,и будут мочить Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария" - Цензор.НЕТ 1281
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25.10.2020 20:39 Відповісти
а вот то что шарийские мрази проходят это плохо!
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25.10.2020 20:36 Відповісти
а ОПЗЖ что лучше ? или слуги
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25.10.2020 20:40 Відповісти
Ого, у пєдофілів аж 7%. адєсіти ви що там взагалі *********?
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25.10.2020 20:37 Відповісти
По Україні давай, чо тягнеш?
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25.10.2020 20:37 Відповісти
Инфа только поступает. У разных регионов разные ресурсы.
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25.10.2020 20:39 Відповісти
Одесситы показали себя как самое настоящее ватное быдло!
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25.10.2020 20:37 Відповісти
Одесса в одной картинке Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария" - Цензор.НЕТ 272

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария" - Цензор.НЕТ 5115
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25.10.2020 20:38 Відповісти
Шарий сереьзно?тот кто финансируется Мордором и показал карту Украину без донбасса?Одесситы хотите себя почувствовать как в Донецке?Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария" - Цензор.НЕТ 3907
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25.10.2020 20:38 Відповісти
не..оне хотят шоб как в мацкве
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25.10.2020 20:39 Відповісти
Ватный шабаш. Пора повторить 2е мая.
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25.10.2020 20:38 Відповісти
какой смысл..если телевизор у мертветчука..
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25.10.2020 20:39 Відповісти
Шоколадника за это всем порохоботам надо дружно поблагодарить
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Так кум .. Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария" - Цензор.НЕТ 2271
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25.10.2020 20:48 Відповісти
Был лучшего мнения об одесситах (
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25.10.2020 20:42 Відповісти
жесть. шмарий в горсовете...одесса это позор!
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25.10.2020 20:43 Відповісти
3- 4 депа *шарикоффих *..? Бу знати кого ****...!
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25.10.2020 20:47 Відповісти
В Одессе долгое время преобладали ватные телеканалы, четыре из которых принадлежат Кивалову, это в большей мере результат их деятельности.
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Південь України - стратегічний кремлядський інтерес. Очікуйте нових т.з. республік у майбутньому
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25.10.2020 21:15 Відповісти
Я взагалі не розумію як телеканали можуть впливати на людину? Хіба якщо розуму нема зовсім.
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25.10.2020 21:50 Відповісти
А хто сказав, що результати опитування чи голосування достовірні? Думаєте цей криміналітет так просто віддасть комусь іншому владу, корито і проведе чесні вибори? У нас ще гірше ніж в Білорусії це проходить
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25.10.2020 21:59 Відповісти
Доверяй делам гниды трухи,которые закрыл суд другой гниды
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Одеса проголосила за жопу з долбошаріком...
Неймовірне прагнення совків та дятлів опинитись у луГандонії...
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25.10.2020 20:59 Відповісти
а скільки дебілів підтримують Серьогу-пілрахую ! шість років пішли собаці під хвіст !
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25.10.2020 21:00 Відповісти
Ну ось Одеса показала клас проросійського реваншу ,якщо голосують за віртуальну партію шарія це вже дно.
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25.10.2020 21:00 Відповісти
Українська колаборантська влада зареєструвала цю віртуальну партію
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25.10.2020 21:16 Відповісти
**** ладно жопаблок и Труханов, но шариковы это пиз_а пусть уже ковид всех пенсов выкосит, ******* уже просто
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25.10.2020 21:02 Відповісти
Схоже коли мордор знову попре іх знову будуть зустрічати з триколорами, об'эднувати патріотів навколо токсичного пороха було величезною помилкою.
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25.10.2020 21:03 Відповісти
Я уже давно в разумности одесситов разочаровался. И они меня не подвели и в этот раз.
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25.10.2020 21:15 Відповісти
Во второй тур выходят труханов и скорик- это просто звиздец.
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25.10.2020 21:29 Відповісти
риги майже взяли більшість по всій території України,слава Богу,що Західна Україна ще притомна і адекватна.
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25.10.2020 21:33 Відповісти
она всегда притомна і адекватна.
Если б не они, Украины б уже давно не было.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
22% за опзж и 7% - шарий.... Еще одни е*нутые.
А кто такие - доверяй делам??
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25.10.2020 21:42 Відповісти
Доверяй делам- партия труханова. На местных выборах они все прекрасно договорятся, как делить бабки и землю.
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25.10.2020 21:49 Відповісти
Да не может такого быть, скорее всего там прошла тотальная фальсификация.
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25.10.2020 21:47 Відповісти
Главное, чтобы слуги не победили и голос, правда?!
Так хотели утопить конкурентов, что потопили все демократические силы.
А народ на .авно отреагировал опзж и шарием
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25.10.2020 21:54 Відповісти
Петушариков зарегестрировали как партию при Зеленском.Все вопросы к нему.
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25.10.2020 22:04 Відповісти
У нас в среднем по Украине 20-30% ваты так что результат вполне предсказуем.
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25.10.2020 22:02 Відповісти
Просто тайное стало явными - зебилоиды - это скрытые зажопинцы и шариевцы.
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25.10.2020 22:06 Відповісти
У меня вопрос к тем, кто сейчас возмущается тем, что Шарий прошел в Одессе. А чего вы ждали? Чего вы ждали, когда устраивали перфоманс с поеданием шашлыков 2 мая у Дома Профсоюзов? Когда нападали на палатки Шария? Что одесситы этим восхитятся? Вам нужно было найти, чем их привлечь, а не запугать.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Бедная Одесса, хотя то , что Кивалов не прошёл удивляет. Его поклонники, видимо, переметнулись к разным шариковым.
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25.10.2020 23:21 Відповісти
да, петушари в Одессе и дважды уголовник рабинович зашли за пазуху.
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26.10.2020 01:20 Відповісти
оДЕССКАЯ ВАТА НА ВЫСОТЕ !!!!!!
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26.10.2020 03:12 Відповісти
Так а шо вы удивляетесь,в Одессе кацапов всегда было больше чем украинцев,отсюда и результат.За Шария вообще голосовали только - мрази.Кстати, дом профсоюзов пустой простаивает.Хотели сделать штаб ВМФ,но решили не спешить,как чувствовали.
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26.10.2020 03:30 Відповісти
По факту одесити малороси. То порвіть свої біометричні паспорти і їздіть в засрашку. То ні, вони їздять по Європі, А мериці, а голосують за ворога.
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26.10.2020 09:27 Відповісти
 
 